Ca sĩ Trang Đài tiếp tục bị truy tố

Theo dữ liệu công khai trên trang web của Thư ký Tòa án Quận Cam, bang Florida (Mỹ), ca sĩ Lynda Trang Đài (tên thật Lynda Trangdai Le Ngo) không đủ điều kiện tham gia chương trình Chuyển hướng trước xét xử (Pre-Trial Diversion - PTD) do Văn phòng Biện lý Tiểu bang phụ trách.

Nguyên nhân được xác định là Lynda Trang Đài từng có tiền án liên quan đến hành vi trộm cắp vặt, không đáp ứng tiêu chí của chương trình. Sau quyết định này, Văn phòng Biện lý đã kiến nghị Tòa án sắp xếp phiên họp tiền xét xử (pre-trial conference) - giai đoạn để thẩm phán, công tố viên và luật sư bào chữa trao đổi hướng xử lý vụ án. Điều này đồng nghĩa quá trình truy tố có thể tiếp tục diễn ra và Lynda Trang Đài khả năng cao lại phải ra tòa.

Trước đó, nữ ca sĩ nộp đơn xin tham gia chương trình PTD - cơ chế thay thế truy tố được áp dụng với các trường hợp phạm tội nhẹ lần đầu, nhằm tạo cơ hội cho người vi phạm sửa sai mà không để lại án tích.

Hình ảnh Lynda Trang Đài bị bắt hồi tháng 1. Ảnh: Orange County Mugshots.

Theo quy định tại Điều 8, Chương 948 Luật Tiểu bang Florida, người tham gia PTD phải tuân thủ đầy đủ các yêu cầu như hoàn thành khóa học pháp luật, lao động công ích, bồi thường thiệt hại và chịu sự giám sát trong thời hạn sáu tháng. Khi hoàn thành trọn vẹn, cáo buộc hình sự sẽ được rút lại.

Trong thời gian chờ xét duyệt, Tòa án từng chấp thuận tạm đình chỉ vụ án để Lynda Trang Đài hoàn thành các bước đầu của chương trình. Tuy nhiên, do không đáp ứng điều kiện xét tuyển, vụ việc được khôi phục để tiếp tục quy trình tố tụng.

Đầu tháng 1, Lynda Trang Đài bị cáo buộc trộm cắp tài sản. Theo hồ sơ từ Sở Cảnh sát Orlando, bang Florida (Mỹ), Lynda Trang Đài bị cáo buộc trộm một hộp đựng tai nghe trị giá khoảng 330 USD tại cửa hàng Gucci trong trung tâm thương mại The Mall at Millenia. Nhân viên cửa hàng cho biết nữ ca sĩ đã lấy món hàng trưng bày trên kệ, giấu vào túi mà không thanh toán.

Ngày 5/1, Lynda Trang Đài trở lại cửa hàng và bị cảnh sát bắt giữ. Trong quá trình thẩm vấn tại Nhà tù Quận Cam, cô khai rằng chỉ thử phụ kiện, sau đó đặt lại trên quầy vì không vừa kích cỡ tai nghe, sau đó sơ suất nên ném món đồ xuống đất. Trong biên bản do sĩ quan Stephen Erickson lập, cảnh sát khẳng định đoạn video an ninh ghi lại rõ cảnh Lynda Trang Đài mang món đồ ra khỏi cửa hàng.

Sau khi bị bắt, nữ ca sĩ được tại ngoại nhờ nộp tiền bảo lãnh 1.000 USD. Luật sư bào chữa cho Lynda nộp đơn xin miễn trừ trách nhiệm hình sự theo quy định tố tụng của bang Florida. Trong thời gian chờ giải quyết vụ án, Lynda Trang Đài vẫn xuất hiện trên mạng xã hội, đăng tải hình ảnh và video đi diễn tại Mỹ.

Lynda Trang Đài, tên thật Lê Quang Quý Trang Đài, sinh năm 1968 tại Huế, sang Mỹ định cư từ cuối thập niên 1970. Nữ ca sĩ từng được gọi là “Madonna Việt Nam” nhờ phong cách trình diễn phóng khoáng và táo bạo, trong khi nghệ danh Lynda Trang Đài lấy cảm hứng từ diễn viên Lynda Carter, người thủ vai Wonder Woman.

Cô kết hôn với ca sĩ Tommy Ngô năm 1997, cả hai nhiều lần về Việt Nam biểu diễn và vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật, kinh doanh tại Mỹ.