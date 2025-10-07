Lý do nhạc sĩ nổi tiếng giận Thanh Lam, nghe hát xong là "chú bỏ đi"

Tại buổi chia sẻ về liveshow "Cửa sổ âm nhạc số 5" với chủ đề "Dương Thụ – Bài hát Thu về" sẽ diễn ra vào đầu tháng 11 tới, nhạc sĩ Dương Thụ và NSND Thanh Lam đã cùng ôn lại những kỷ niệm đáng nhớ trong hành trình âm nhạc nhiều năm gắn bó.

Thanh Lam xúc động khi nhắc đến người nhạc sĩ mà cô xem là "cả tuổi trẻ của mình": "Gặp chú Thụ tôi rất cảm động. Chú là cả tuổi trẻ của tôi. Tôi nhớ hồi mới vào Sài Gòn biểu diễn, chú dẫn tôi đến phòng thu. Hồi đó, tôi hát Em đi qua tôi mà hát xong chú bỏ đi", nữ diva kể.

Tiếp lời đàn em, nhạc sĩ Dương Thụ bật cười nhớ lại: "Tôi giận vì bài hát đó tôi viết có tiết tấu rõ ràng nhưng lúc ấy Lam quen hát kiểu nhạc rock, không đúng ý. Tôi tức quá bỏ ra ngoài. Tết năm đó, Lam cứ kêu tôi về nhà chơi vì tôi giận".

Nam nhạc sĩ còn tiết lộ thêm một chi tiết thú vị khiến khán phòng bật cười: "Thanh Lam suýt nữa thì tôi mời ra khỏi phòng thu. Tính tôi không được tốt lắm. Mỹ Linh cũng thế, suýt nữa cũng phải ra khỏi phòng thu. Bảo hát nhỏ thì lại hát khẽ, thành ra tôi tức lắm".

Trước câu chuyện của nhạc sĩ Dương Thụ, Thanh Lam cười tươi và nói: "Chú giận dai nhỉ".

Nhạc sĩ Dương Thụ và Thanh Lam.

Dù từng có những "va chạm" trong phòng thu nhưng Dương Thụ và Thanh Lam vẫn là một trong những cặp đôi nghệ sĩ gắn bó và ăn ý bậc nhất của nhạc nhẹ Việt Nam.

Dương Thụ (sinh năm 1943, tại Thái Bình) là một trong những nhạc sĩ hàng đầu Việt Nam, nổi tiếng với dòng nhạc trữ tình, tinh tế. Ông là "cha đẻ" của nhiều bản tình ca sâu lắng và là người sáng lập chuỗi chương trình Cửa sổ âm nhạc quy tụ dàn nghệ sĩ tên tuổi như Thanh Lam, Mỹ Linh, Hồng Nhung, Hà Trần…

Thanh Lam (sinh năm 1969, con gái NSND Thu Hà và NSƯT Thuận Yến) được mệnh danh là "Diva hàng đầu của nhạc nhẹ Việt Nam" nổi bật bởi giọng hát nội lực, cá tính và khả năng biến hóa đa dạng. Với cô, Dương Thụ không chỉ là người thầy mà còn là người "giữ lửa" trong hành trình nghệ thuật.