Ca sĩ Lương Bích Hữu phát hiện khối u trong não

Chia sẻ với Tiền Phong, Lương Bích Hữu nói cô phát hiện khối u não sau khi gặp tai nạn trên phim trường.

"Tôi bị ngã đập vào mũi, phải đóng máy và được đưa đi khám bệnh. Khi chụp cắt lớp, tôi phát hiện trong đầu mình có khối u, may mắn là khối u đó lành tính", Lương Bích Hữu nói.

Nữ ca sĩ cho biết cô hiện tại ổn do may mắn đó là khối u lành tính. Cô không sử dụng thuốc do bác sĩ nói bệnh không ảnh hưởng đến sinh hoạt đời thường. Khối u cũng không ảnh hưởng đến công việc, dự án hiện tại. "Tôi cứ để thế thôi, nếu thấy choáng váng thì sẽ đi kiểm tra", nữ ca sĩ chia sẻ thêm.

Hiện tại, Lương Bích Hữu tập trung cho dự án điện ảnh sắp ra rạp. Trong Án mạng lầu 4 của đạo diễn Nguyễn Hữu Tuấn , cô đóng cặp cùng Trương Thế Vinh.

Lương Bích Hữu hoạt động trở lại sau cuộc thi Ca sĩ mặt nạ.

"Tôi thấy kịch bản phim có nhiều điểm hấp dẫn. Bản thân tôi cũng muốn được thử sức, trải nghiệm điều mới mẻ. Tôi cũng muốn được thử sức trong lĩnh vực điện ảnh", giọng ca Cô gái Trung Hoa nói.

Trước khi trở lại với điện ảnh, Lương Bích Hữu gây chú ý tại Ca sĩ mặt nạ mùa đầu. Ca sĩ nổi tiếng một thời khiến khán giả bất ngờ với giọng hát biến hóa trong tạo hình Kim sa ngư. Lúc đó, người hâm mộ mong nữ ca sĩ đi hát trở lại sau nhiều năm tạm rời showbiz .

Về việc đóng phim thay vì đi hát sau Ca sĩ mặt nạ, Lương Bích Hữu nói cô vẫn ấp ủ thực hiện dự án âm nhạc, sẽ ra mắt trong năm nay. Khi được hỏi việc trở lại sau nhiều năm vắng bóng, cựu thành viên HAT nói cô luôn dành nhiều tâm huyết cho nghệ thuật.

"Tình yêu thương của khán giả là điều mà Hữu luôn trân trọng, hạnh phúc. Bản thân mình luôn tâm niệm mỗi lần trở lại đều sẽ mang đến những gì tốt nhất có thể cho khán giả", Lương Bích Hữu trả lời Tiền Phong.

Lương Bích Hữu sinh năm 1984. Cô là ca sĩ thập niên 2000, nổi nhất trong thời gian hoạt động cùng nhóm H.A.T với một số bản hit như Anh không muốn bất công với em, Taxi... Một số ca khúc solo của nữ ca sĩ như Dằm trong tim, Cô gái Trung Hoa phổ biến trong giới trẻ. Năm 2011, Lương Bích Hữu tạm rời showbiz do bị bỏng nặng trong lúc biểu diễn.