Ca sĩ Chi Dân, người mẫu An Tây cùng 225 đồng phạm sắp hầu tòa trong đại án ma túy VN10

Ca sĩ Chi Dân và người mẫu An Tây nằm trong số 227 bị cáo sẽ bị TAND TP.HCM đưa ra xét xử từ ngày 17/8 trong chuyên đại án ma túy VN10. Cả 2 bị truy tố về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" cùng nhiều bị cáo khác trong đại án có quy mô đặc biệt lớn.

Ngày 30/7, TAND TP.HCM ban hành quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm đối với 227 bị cáo trong chuyên án VN10 - vụ án bắt nguồn từ việc 4 nữ tiếp viên hàng không bị lợi dụng vận chuyển trái phép chất ma túy, bị phát hiện tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất vào tháng 3/2023.

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, bị cáo Hoàng Sỹ Thắng (39 tuổi, quê Nghệ An) cùng các đồng phạm bị truy tố về một hoặc nhiều tội danh gồm: Vận chuyển trái phép chất ma túy, Mua bán trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Tàng trữ trái phép chất ma túy, Không tố giác tội phạm, Che giấu tội phạm, Chiếm giữ trái phép tài sản và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Andrea Aybar Carmona (người mẫu, diễn viên An Tây, quốc tịch Tây Ban Nha) (Ảnh: Công an TP.HCM)

Bị cáo Nguyễn Trung Hiếu - ca sĩ Chi Dân (Ảnh: Công an TP.HCM)

Trong số 227 bị cáo, Nguyễn Trung Hiếu (ca sĩ Chi Dân), Andrea Aybar Carmona (người mẫu, diễn viên An Tây, quốc tịch Tây Ban Nha) và Nguyễn Đỗ Trúc Phương (thường được biết đến với biệt danh "cô tiên từ thiện") bị truy tố về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày 17/8 đến 12/9.

Vụ án được xét xử công khai theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Điểm cầu trung tâm đặt tại trụ sở TAND TP.HCM (131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, TP.HCM), điểm cầu thành phần tại Trại tạm giam Chí Hòa (T30) thuộc Công an TP.HCM.

Chủ tọa phiên tòa là Thẩm phán Vũ Thanh Lâm. Đại diện Viện KSND TP.HCM tham gia giữ quyền công tố gồm các kiểm sát viên: Đinh Quốc Dũng, Nguyễn Đình Thi, Vũ Minh Hùng, Lưu Hoài Chính, Lê Nguyên Thạch và Nguyễn Thị Mai Hương. Ngoài ra, tòa án còn triệu tập hơn 120 luật sư cùng 18 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tham gia phiên tòa.

Theo cáo trạng, ngày 16/3/2023, trong quá trình soi chiếu hành lý trên chuyến bay VN10 của Vietnam Airlines từ Pháp về Việt Nam, Chi cục Hải quan Cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện nhiều tuýp kem đánh răng có dấu hiệu bất thường trong hành lý của 4 nữ tiếp viên hàng không nên phối hợp Bộ Công an và Công an TP.HCM kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 327 tuýp kem đánh răng còn nguyên nắp, trong đó 157 tuýp chứa hơn 11kg ma túy.

Mở rộng điều tra, đến ngày 3/4, Công an TP.HCM xác định ngoài chuyến hàng bị phát hiện ngày 16/3/2023, Hà Danh Nậm (đang bị truy nã, còn gọi là "Hữu Sơn") trước đó đã vận chuyển trót lọt 6 chuyến hàng chứa ma túy từ Pháp về Việt Nam bằng thủ đoạn cất giấu trong kem đánh răng, thực phẩm chức năng và lợi dụng dịch vụ gom hàng, chuyển phát nhanh quốc tế.

Theo cáo trạng, cả 7 chuyến hàng đều được chuyển về đầu mối nhận hàng tại Đồng Nai do Hoàng Sỹ Thắng phụ trách. Sau đó, Thắng phân chia từng kiện hàng và chỉ đạo cháu rể là Bùi Văn Ánh giao cho các đầu mối tiêu thụ tại TP.HCM và Bình Dương (cũ).

Cơ quan tố tụng xác định Hà Danh Nậm phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán trái phép gần 18kg ma túy mà Nậm chỉ đạo Thắng và Ánh vận chuyển cho người mua.

Đối với 4 nữ tiếp viên hàng không, kết quả điều tra xác định đây là lần đầu họ cùng được phân công trên một chuyến bay và đồng ý vận chuyển khoảng 60 kg hàng hóa, gồm kem đánh răng, bàn chải đánh răng... từ Pháp về Việt Nam với tiền công 6,5 euro/kg (khoảng 169.000 đồng/kg).

Các tiếp viên không quen biết, không liên lạc, không nhận hoặc chuyển tiền với Hà Danh Nậm, Hoàng Sỹ Thắng và các bị can khác trong vụ án. Vì vậy, cơ quan điều tra kết luận không có căn cứ xử lý hình sự về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Cáo trạng cũng xác định Andrea Aybar Carmona (An Tây) đã cung cấp ma túy và địa điểm để cùng Văn Anh Duy, Nguyễn Phương Đông sử dụng ma túy vào ngày 2/11/2024; đồng thời tổ chức cho Duy sử dụng ma túy vào ngày 8/11/2024.

Nguyễn Đỗ Trúc Phương và bạn trai là Vũ Hải Anh bị cáo buộc đã chuẩn bị khí cười, ma túy, "nước vui", thuốc lắc và các dụng cụ liên quan để nhóm bạn sử dụng trong tiệc sinh nhật.

Đối với ca sĩ Chi Dân, cáo trạng xác định bị cáo cùng anh trai là Nguyễn Trung Tín đã bàn bạc, chuẩn bị địa điểm, dụng cụ, góp tiền mua nhiều loại ma túy để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.