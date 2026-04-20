Cả phường nháo nhác vì chó nghi dại cắn nhiều người

Ngày 20/4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM thông tin về việc UBND phường Phước Thắng đang xác minh làm rõ, xử lý các vụ việc nhiều người bị chó nghi dại cắn xảy ra trên địa bàn.

Phường Phước Thắng triển khai tuyên truyền các biện pháp phòng tránh bệnh dại tại khu phố 6, sau khi xảy ra vụ việc chó nghi dại cắn nhiều người

Theo thông tin ban đầu, ngày 17/4, UBND phường Phước Thắng tiếp nhận thông tin trường hợp chó cắn nhiều người tại khu phố 6, nên lực lượng y tế phối hợp chính quyền địa phương tiến hành xác minh. Bước đầu xác định con chó đã cắn nhiều người là giống chó cỏ, lông màu vàng nhạt, do bà L.T.B. nuôi đã khoảng 5 năm nhưng chưa được tiêm phòng dại.

Những ngày gần đây, con chó trở nên hung dữ và đã tấn công khoảng 3 người; cắn chết 4 chó con (con của nó); cắn 2 chó khác cùng nhà và cùng nhiều chó của các hộ lân cận. Ngày 17/4, con chó này đã chết và một người hàng xóm đã đem đi làm thức ăn nuôi thủy sản.

Phường Phước Thắng đến từng hộ dân xác minh vụ việc các hộ dân tại khu phố 6

Ngày 19/4, cơ quan chức năng tiếp nhận thông tin một trường hợp khác nghi ngờ bị chó dại cắn, nên tiếp tục xác minh. Theo ông T.V.Q (khu phố 7, phường Phước Thắng) trình báo, ngày 12/4 đã phát hiện một con chó lạ vào nhà nên xua đuổi và bị nó cắn vào tay. Sau khi xử lý vết thương, ông Q. đã xích con chó này lại theo dõi, thì thấy nó bỏ ăn và có biểu hiện hung dữ. Đến ngày 19/4 thì con chó đã chết, ông Q. đã tiêu hủy và đến cơ quan chức năng trình báo.

Đồng thời, lực lượng chức năng phường Phước Thắng cũng tiến hành xác minh làm rõ trường hợp một người dân trình báo bị chó cắn tại khu phố 3, phường Phước Thắng.

Cơ quan chức năng rà soát vật nuôi tại khu phố 6, phường Phước Thắng

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM, ngay khi tiếp nhận tin về chó nghi dại cắn người, lực lượng y tế địa phương đã xuống hiện trường và triển khai các biện pháp xử lý ban đầu, đánh giá tình trạng sức khỏe của những người liên quan để kịp thời khoanh vùng nguy cơ.

Cơ quan chức năng cũng tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa bệnh dại cho người dân trong khu vực; cảnh báo người dân nâng cao ý thức quản lý, không để chó mèo thả rông. Bên cạnh đó, tiến hành rà soát các hộ nuôi, yêu cầu xuất trình giấy chứng nhận tiêm phòng dại; nhắc nhở và xử lý các trường hợp thả rông vật nuôi không rọ mõm, gây mất an toàn và tiềm ẩn nguy cơ lây bệnh.