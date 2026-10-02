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Cả nhà xưởng làm lễ cúi đầu tạm biệt một cỗ máy sắp "nghỉ hưu", có người bật khóc nức nở

Phạm Trang
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Trong một xưởng cơ khí tại Nhật Bản, các công nhân đã cùng tập trung quanh một chiếc máy công nghiệp cũ trước khi thiết bị này chính thức được đưa ra khỏi dây chuyền. Thay vì đơn giản tháo dỡ và thay thế như một thiết bị thông thường, họ tổ chức một nghi thức chia tay nhỏ để nói lời cảm ơn.

Chiếc máy được nhắc đến là Mori Seiki SL-65, một dòng máy tiện công nghiệp từng gắn bó với công việc sản xuất trong nhiều năm. Với những người trực tiếp vận hành và bảo trì, nó không chỉ là một thiết bị trong nhà xưởng.

Những cỗ máy như vậy có thể trở thành một phần quen thuộc trong nhịp làm việc mỗi ngày. Chúng hoạt động qua những ca dài, tạo ra vô số chi tiết, đòi hỏi người vận hành liên tục theo dõi và bảo dưỡng. Theo thời gian, một thiết bị vốn chỉ được tạo ra để phục vụ sản xuất cũng có thể trở nên thân thuộc với những người làm việc bên cạnh nó.

Vì thế, thời điểm một chiếc máy được đưa vào diện nghỉ hưu đôi khi mang đến cảm giác khác với việc thay thế một thiết bị thông thường.

Trong khoảnh khắc được ghi lại tại xưởng, những người công nhân đứng xung quanh chiếc máy và cùng cúi chào. Hành động đơn giản ấy khiến khung cảnh vốn đậm chất công nghiệp trở nên đặc biệt hơn.

Chiếc máy không phải con người, nhưng nó đã đồng hành với những người thợ qua nhiều năm làm việc. Những lần vận hành, kiểm tra, sửa chữa và bảo dưỡng khiến thiết bị dần trở thành một phần quen thuộc của môi trường làm việc.

Nghi thức chia tay vì thế được nhìn nhận như một cách thể hiện sự trân trọng đối với công cụ đã phục vụ họ trong suốt thời gian dài.

Cảm động lễ chia tay chiếc máy cũ tại xưởng cơ khí Nhật Bản - Ảnh 1.
Cảm động lễ chia tay chiếc máy cũ tại xưởng cơ khí Nhật Bản - Ảnh 2.
Cảm động lễ chia tay chiếc máy cũ tại xưởng cơ khí Nhật Bản - Ảnh 3.
Cảm động lễ chia tay chiếc máy cũ tại xưởng cơ khí Nhật Bản - Ảnh 4.
Cảm động lễ chia tay chiếc máy cũ tại xưởng cơ khí Nhật Bản - Ảnh 5.

Hình ảnh những công nhân cúi chào chiếc máy cũ cũng gợi nhắc về mối quan hệ đặc biệt giữa con người với những vật dụng gắn bó lâu năm. Đó có thể là một chiếc ô tô, máy tính, dụng cụ lao động hay một cỗ máy đã cùng họ trải qua nhiều giai đoạn trong công việc.

Với chiếc Mori Seiki SL-65, khoảnh khắc chia tay ấy đã biến một thiết bị công nghiệp cũ thành tâm điểm của một nghi thức đầy tính biểu tượng trong xưởng máy.

Giải pháp "thoát mùi" sau khi chậu rửa đã dọn sạch rác
Tags

chia tay

Công nghiệp

cỗ máy

xưởng cơ khí

Dây chuyền sản xuất

Mori Seiki SL-65

máy tiện công nghiệp

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