Cả ngàn quân bị bao vây, Kiev mắc sai lầm chí mạng - Ông Putin vừa có hành động khiến phương Tây "xoắn não"

Bộ Tổng tham mưu Ukraine mắc sai lầm nghiêm trọng

Cổng thông tin Dzen (Nga) ngày 27/8 đưa tin, các chuyên gia quân sự Ukraine đã buộc phải chỉnh sửa lại bản đồ chiến sự sau khi Bộ Tổng tham mưu nước này được cho là đã đánh giá sai tình hình phản công - một sai lầm chí mạng khiến lữ đoàn Ukraine với cả ngàn binh sĩ rơi vào vòng vây của Nga tại khu vực Pokrovsk.

Sau khi điều động lực lượng dự bị tinh nhuệ, quân đội Ukraine mở đợt phản công nhưng gặp khó khăn. Một số đơn vị bị chặn đứng, một số khác lọt vào thế bị bao vây. Lữ đoàn 79 được cho là đã tiến sâu về phía Mirolyubovka nhưng chịu tổn thất nặng, rơi vào tình trạng nửa bao vây.

Quân đoàn 1 Ukraine cố gắng ngăn bước tiến của Nga về Dobropolye nhưng không thành công. Ban đầu, Bộ Tổng tham mưu Ukraine thông báo đạt kết quả, song sau đó quân Nga phản công, đẩy lùi các mũi tấn công và mở rộng lỗ hổng trên mặt trận. Trước diễn biến này, nhiều blogger quân sự Ukraine phải cập nhật lại bản đồ, thừa nhận thông tin trước đó không chính xác.

Cả ngành binh sĩ Ukraine đã bị vao vây sau sai lầm của Bộ Tổng tham mưu. Ảnh: TST

Cùng thời điểm, Ukraine sử dụng nhiều UAV tập kích lãnh thổ Nga, buộc một số sân bay phải ngưng hoạt động. Tại Rostov-na-Donu, một UAV nổ trên nóc tòa nhà 4 tầng gây cháy và hoảng loạn nhẹ nhưng không có thương vong. Một số UAV khác bị bắn hạ tại Taganrog và Novoshakhtinsk.

Nga đáp trả bằng UAV cảm tử "Geran", tấn công vào nhiều mục tiêu ở Sumy, Pokrovsk, Dobropolye và các tỉnh Dnepropetrovsk, Kharkov, Oessa, Cherkasy, Chernigov. Trong khi đó, giao tranh vẫn diễn ra ác liệt ở nhiều hướng.

Ở khu vực Sumy, quân Nga tuyên bố chiếm khoảng 20 công trình tại Yunakivka, tiến sâu thêm 800m, còn Ukraine tổ chức phản công nhưng chưa giành lại được vị trí.

Quân Nga cũng được cho là mở rộng bàn đạp gần Volchansk, trong khi xung đột căng thẳng diễn ra quanh Lyman và rừng Kremensk.

Ở hướng Konstantinovka và Zaporizhzhia, quân Nga tấn công trên diện rộng nhưng chưa tạo được bước đột phá. Riêng tại Pokrovsk, giao tranh khốc liệt khi Ukraine tung viện binh và Nga sử dụng bom hàng không hạng nặng.

Một số binh sĩ Ukraine được cho là đã bày tỏ nghi ngờ về mục tiêu phản công tại Pokrovsk, đặt câu hỏi về lý do và kết quả đạt được. Blogger quân sự Yuri Podolyaka nhận định vòng vây quanh Shakhovo đang dần khép kín, có thể gây thiệt hại lớn cho lực lượng Ukraine.

Tại Pokrovsk, giao tranh khốc liệt khi Ukraine tung viện binh và Nga sử dụng bom hàng không hạng nặng. Ảnh: TST

Theo Podolyaka, chiến dịch phản công nhân dịp "ngày độc lập" mang tính biểu tượng nhiều hơn là thực chất, trong khi các đơn vị tinh nhuệ Ukraine phải chịu tổn thất nặng nề. Trên truyền thông phương Tây, chuyên gia quân sự Đức Julian Röpke cho rằng đợt tấn công mùa hè của Nga chưa đạt mục tiêu và Ukraine vẫn giữ vững phòng tuyến.

Tuy nhiên, đánh giá này lại trái ngược với quan điểm của ông chỉ một tuần trước, khi cho rằng Ukraine đã thất bại trong việc ngăn đòn đánh của Nga. Một số ý kiến khác ở phương Tây cũng cho rằng đà tấn công của Nga đã chấm dứt.

Các chuyên gia quân sự Nga cho rằng những phân tích thiếu khách quan như vậy vô tình tạo ra kỳ vọng quá cao về Ukraine, dẫn tới thất vọng sau các chiến dịch không đạt kết quả như mong muốn ở Bakhmut, Avdeevka hay Sudzha.

Giữa lúc chiến sự leo thang và xuất hiện nhiều đồn đoán về khả năng "nhượng bộ lãnh thổ" trên bàn đàm phán, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có hành động khẳng định lập trường của Moscow.

Ông Putin đáp trả thông tin "nhượng bộ lãnh thổ cho Ukraine"

Hãng thông tấn URA (Nga) ngày 26/8 đưa tin, Tổng thống Vladimir Putin đã phát đi thông điệp cứng rắn tới Kiev và phương Tây, khẳng định Moscow sẽ không nhượng lại bất kỳ vùng lãnh thổ nào đã kiểm soát kể từ tháng 2/2022.

Động thái này được giới phân tích cho rằng khiến phương Tây "xoắn não", bởi nó khép lại mọi suy đoán về khả năng Moscow chấp nhận trao đổi lãnh thổ trong đàm phán.

Trong cuộc gặp Thống đốc tỉnh Kherson Vladimir Saldo tại Điện Kremlin, ông Putin bàn chi tiết về công tác khôi phục cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà ở và phát triển kinh tế địa phương.

Ông Saldo báo cáo rằng trong hai năm 2023–2024, khu vực này đã triển khai hàng trăm dự án với tổng vốn hơn 130 tỷ rúp, riêng năm 2025 cũng dự kiến đạt mức tương đương.

Ông Putin vừa đáp trả thông tin "nhượng bộ lãnh thổ cho Ukraine". Ảnh: Ura.ru

Tổng thống Nga nhấn mạnh hạ tầng giao thông là ưu tiên hàng đầu, coi đây là yếu tố vừa phục vụ phát triển kinh tế, vừa bảo đảm an ninh. Hiện Kherson đang thi công quốc lộ M-17 nối với Crimea, đồng thời mở rộng nhiều khu đất để xây dựng hàng triệu mét vuông nhà ở.

Theo ông Saldo, Kherson đã khôi phục mạng lưới điện, xây dựng đường ống dẫn khí từ Crimea, đạt sản lượng nông nghiệp 1,3 triệu tấn bất chấp thời tiết khô hạn, và thu hút hơn 13.000 doanh nghiệp đăng ký hoạt động. Các ngân hàng lớn như Sberbank, VTB và PSB cũng đã hiện diện tại địa phương.

Giới phân tích cho rằng cuộc gặp giữa ông Putin và ông Saldo là tín hiệu chính trị quan trọng trong bối cảnh xuất hiện đồn đoán về "nhượng bộ lãnh thổ" trong đàm phán. Đây là động thái nhằm khẳng định Moscow sẽ không nhượng lại bất kỳ vùng lãnh thổ nào đã kiểm soát.

Chuyên gia Pyotr Kolchin nhận định, Nga có kế hoạch dài hạn đối với cả 4 khu vực mới và Điện Kremlin "xuất phát từ cơ sở pháp lý rằng Kherson là một chủ thể của Liên bang Nga".

Trong khi đó, chuyên gia Sergei Markelov nhấn mạnh thông điệp không chỉ gửi tới Kiev và phương Tây, mà còn nhằm trấn an chính người dân Kherson – nơi vẫn chịu áp lực an ninh khi bờ hữu sông Dnipro do Ukraine kiểm soát. Ông cho rằng Nga muốn chứng minh sẽ tiếp tục bảo vệ, tái thiết và phát triển toàn bộ các vùng lãnh thổ hiện nằm trong quyền kiểm soát.

(Theo Dzen, URA)