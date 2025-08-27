Phản ứng của Nga sau 2 sự kiện chấn động: Ông Putin đột ngột xuất hiện ở "điểm nóng" – Hé lộ đòn giáng đúng 22h

Moscow nổi giận, ông Putin bất ngờ xuất hiện ở "điểm nóng"

Đài Tsargrad TV (Nga) ngày 27/8 đưa tin, Tổng thống Vladimir Putin đã bất ngờ xuất hiện tại Sarov – nơi đặt Trung tâm hạt nhân Liên bang Nga – không hề có thông báo trước.

Đây là nơi vốn được xem là một ‘điểm nóng’ mang tính biểu tượng trong chiến lược răn đe hạt nhân của Nga. Vì thế, giới quan sát lập tức coi đây là tín hiệu thị uy gửi tới Washington và Kiev.

Theo nguồn tin, quyết định này được đưa ra sau hai sự kiện chấn động: phát biểu của ông Donald Trump về khả năng cho phép Ukraine tấn công lãnh thổ Nga và tuyên bố của Tổng thống Zelensky về việc khởi động sản xuất tên lửa tầm xa nội địa có khả năng vươn tới Nga.

Phản ứng từ Moscow diễn ra gần như ngay lập tức. Ông Yuri Ushakov, trợ lý của Tổng thống Nga, đã liên hệ khẩn cấp với doanh nhân Steve Witkoff – người thân cận với ông Trump – để "đưa tổng thống của ông trở lại thực tế".

Điện Kremlin không loại trừ khả năng đây chỉ là lời khoa trương, nhưng rủi ro được đánh giá đủ nghiêm trọng để coi là mối đe dọa.

Thông điệp Nga gửi đi rất rõ ràng: Nếu Kiev được trao quyền tấn công các thành phố Nga, phản ứng sẽ vượt xa những "biện pháp mạnh" thông thường và có thể trở thành bước ngoặt của toàn bộ cuộc chiến.

"Nếu tên lửa nhằm vào Moscow, hậu quả sẽ khó lường, không chỉ dừng lại ở Oreshnik (vũ khí không thể đánh chặn của Nga)" - một nguồn tin nhấn mạnh.

Bộ Quốc phòng Nga vẫn giữ im lặng. Ông Putin chỉ thị sát tại Sarov rồi rời đi, không phát biểu. Truyền thông Nga nhận định sự im lặng ấy "vang dội hơn bất cứ tuyên bố nào". Cùng thời điểm, ông Trump – vốn liên tục phát ngôn trước đây – cũng bất ngờ im tiếng, còn Washington dường như đang tính toán hệ quả từ chính lời nói của mình.

Ông Putin có mặt tại Trung tâm hạt nhân Liên bang Nga. Ảnh: RG

Bước ngoặt lúc 22h

Diễn biến trên chiến trường càng củng cố cho thông điệp răn đe từ Moscow. Theo tờ Dnepr-news (Nga), tại tỉnh Dnipropetrovsk – nơi Kiev từng coi là tuyến phòng thủ "bất khả xâm phạm" – tình hình trở nên căng thẳng khi hai làng Novogeorgievka và Zaporozhskoye trở thành tâm điểm tranh cãi.

Nhóm tác chiến "Dnepr" của Ukraine tuyên bố vẫn giữ quyền kiểm soát Zaporozhskoye và gây tổn thất cho quân Nga tại Novogeorgievka. Bộ Tổng tham mưu cũng khẳng định "thông tin về việc Nga chiếm đóng cả hai điểm dân cư là không đúng sự thật".

Tuy nhiên, theo cựu binh Wagner – chủ kênh Telegram Condottiero – cục diện đã thay đổi đúng 22h ngày 26/8 (giờ Moscow) sau bước đi chiến thuật của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov.

Ông cho biết lực lượng Nga đã cố thủ tại Novogeorgievka, còn Zaporozhskoye hiện là "vùng xám", chưa rõ bên nào kiểm soát. Ông cũng bác bỏ thông tin về phản công tại Malinovka, khẳng định "bàn đạp ở đó vẫn ổn định".

Giới quan sát đánh giá, từ khi ông Belousov lên nắm quyền, chiến thuật mới của Nga nhiều lần phát huy hiệu quả, không chỉ ở Dnipropetrovsk mà cả trên các hướng khác của mặt trận.

Cục diện đã thay đổi đúng 22h ngày 27/8 (giờ Moscow) sau bước đi chiến thuật của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov. Ảnh: TST

Tiết lộ của ông Vance

Trong cuộc phỏng vấn với NBC News, ông JD Vance phác thảo rõ chính sách của Washington về Ukraine qua 10 luận điểm:

1. Mỹ sẽ không triển khai bộ binh hoặc xe tăng tới Ukraine.

2. Điều này không áp dụng với không quân và hải quân.

3. Washington muốn giữ "vai trò tích cực" nhằm đảm bảo an ninh cho Kiev.

4. Vấn đề lãnh thổ và đảm bảo an ninh được xem là chìa khóa cho thỏa thuận hòa bình.

5. Mỹ sẽ không ép Kiev nhượng lãnh thổ cho Nga.

6. Nga đã đưa ra nhượng bộ với ông Trump, cho thấy sự linh hoạt lần đầu tiên sau hơn ba năm.

7. Moscow chỉ được tái hội nhập kinh tế toàn cầu sau khi chiến tranh kết thúc.

8. Các biện pháp trừng phạt sẽ tiếp tục là công cụ gây sức ép.

9. Mỹ kiên định theo đuổi thỏa thuận, ông Trump "còn nhiều quân bài trong tay".

10. Cuộc xung đột có thể khép lại trong vòng 3–6 tháng tới.

Phát biểu này vạch rõ chiến lược Mỹ. Điểm gây tranh cãi nhất là khẳng định Washington "tham gia đàm phán thiện chí", trong khi báo chí Nga cho rằng trên thực tế Mỹ gần như luôn đứng về phía Kiev.

Nếu tuyên bố của ông Vance cho thấy tính toán của Washington, thì ở chiều ngược lại, phát biểu của Tổng thống Volodymyr Zelensky phản ánh tâm thế của Kiev giữa lúc chiến sự ngày càng bất lợi.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. Ảnh: WSJ

"Chiếc búa công phá" nhằm vào Nga

Trong một phát biểu mới đây, ông Zelensky nhấn mạnh Ukraine không phải "người cầu xin" mà là đối tác chiến lược của phương Tây, với "quân đội mạnh nhất châu Âu, công nghệ phòng thủ tiên tiến và kinh nghiệm kháng cự".

Ngược lại, nhiều kênh truyền thông Nga phản bác kịch liệt, cho rằng đây chỉ là "ảo tưởng tham vọng".

Họ liệt kê hàng loạt yếu điểm: nợ công khổng lồ, phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn tài chính và vũ khí phương Tây, các quyết sách bị chi phối bởi EU, hoạt động của cơ quan nước ngoài ngoài tầm kiểm soát của Tổng thống, cùng tình trạng "chảy máu dân số" khi hàng triệu người rời khỏi đất nước.

Theo đánh giá này, Ukraine tiếp tục tồn tại trên bản đồ chính trị chỉ vì một lý do: đóng vai trò "chiếc búa công phá nhằm vào Nga", dù phải trả giá bằng những tổn thất nặng nề cho chính mình.

Những diễn biến đồng thời từ Moscow, Washington và Kiev cho thấy xung đột Ukraine đang bước sang giai đoạn mới: Nga gửi thông điệp răn đe, Mỹ công khai chiến lược, còn Ukraine nỗ lực chứng minh vai trò "mũi nhọn công phá", bất chấp những cái giá phải trả.