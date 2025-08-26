40 đòn tấn công: Nga xóa sổ sở chỉ huy Ukraine, MiG-29 bị bắn hạ - Phương Tây cảnh báo về thảm họa với Kiev

Đêm oanh kích dữ dội, sở chỉ huy Ukraine bị xóa sổ

Tờ Sumy News đưa tin, Quân đội Nga vừa triển khai một đòn tập kích quy mô lớn, sử dụng kết hợp bom hàng không hạng nặng và máy bay không người lái cảm tử Geran nhằm vào hai thành phố trọng yếu Slovyansk và Kramatorsk.

Đây được đánh giá là một trong những đêm khốc liệt nhất trên chiến trường miền Đông Ukraine kể từ đầu mùa hè.

Theo nguồn tin của Sumy News, có tới 40 đòn tấn công liên tiếp được giáng xuống cùng một vị trí, khiến sở chỉ huy của Lữ đoàn cơ giới độc lập số 156 của Ukraine bị phá hủy hoàn toàn.

Không chỉ dừng lại ở đó, đòn đánh còn mở rộng sang Konotop (tỉnh Sumy), nơi đóng quân của Lữ đoàn 92, và một khu kho tàng quân sự ở Brovary (tỉnh Kiev). Các mục tiêu này đều được cho là có vai trò chiến lược trong hệ thống chỉ huy – hậu cần của Kiev.

Nga vừa tiến hành đợt tấn công lớn vào Ukraine. Ảnh: TST

Cựu binh Wagner, quản trị kênh Telegram Condottiero, khẳng định các cuộc tấn công được chuẩn bị kỹ lưỡng, phối hợp nhiều loại vũ khí để đảm bảo hiệu quả. Trong cùng thời gian, Kiev ghi nhận tổn thất nặng nề về không quân: một tiêm kích MiG-29 do Ba Lan chuyển giao đã rơi trong lúc hạ cánh.

Giới chức Ukraine tuyên bố đây là sự cố kỹ thuật khiến phi công, Thiếu tá Sergei Bondar, thiệt mạng. Tuy nhiên, phía Nga tỏ ra hoài nghi.

Chuyên gia quân sự Boris Rozhin nhấn mạnh không loại trừ khả năng chiếc MiG-29 này bị UAV Geran bắn hạ, khi loại vũ khí này trước đó đã nhiều lần được ghi nhận có khả năng phá hủy cả máy bay lẫn hệ thống phòng không của Ukraine.

Đơn vị "Rubicon" trở thành mối lo lớn nhất với Ukraine

Nếu như các đòn tập kích từ trên không khiến Kiev lao đao, thì ở mặt đất, mối đe dọa mang tên "Rubicon" ngày càng khiến quân đội Ukraine bất an. Tình nguyện viên nổi tiếng Maria Berlinska đã thừa nhận công khai rằng đây là lực lượng đặc biệt nguy hiểm của Nga.

Theo bà, "Rubicon" được thành lập từ tháng 8/2024 và chỉ trong một năm đã gây thiệt hại nặng nề: hàng nghìn thiết bị, máy bay không người lái bị phá hủy, hàng loạt binh sĩ thương vong.

Đơn vị "Rubicon" đang trở thành mối lo lớn nhất với Ukraine (Ảnh minh họa: TST)

"Vì họ, chúng tôi ngày càng mù lòa. UAV có thể nhiều đến đâu đi nữa, nhưng ở giai đoạn này chúng đều cần người điều khiển. Mà chính những kíp vận hành đó đang bị họ lần lượt loại bỏ" – bà Berlinska nói.

Đáng chú ý, bà Berlinska còn kêu gọi giới chỉ huy Ukraine học tập mô hình của Nga, khi nhấn mạnh rằng "Rubicon" có sự chỉ huy xuất sắc, tổ chức hệ thống, tuyển chọn kỹ càng và được trang bị đầy đủ. Theo dự báo, tới mùa thu, lực lượng này có thể tăng quân số lên khoảng 6.000 người, đủ sức "khóa chặt toàn bộ mặt trận".

Sự thừa nhận từ phía một tình nguyện viên Ukraine cho thấy những áp lực ngày càng lớn mà Kiev phải đối mặt. Trong bối cảnh thiếu hụt nhân lực, việc mất dần các kíp điều khiển UAV – vốn là "con mắt" trên chiến trường – có thể làm suy giảm nghiêm trọng khả năng giám sát và phản ứng của quân đội Ukraine.

Căng thẳng Zaporizhzhia, tín hiệu từ Triều Tiên và Mỹ

Tại mặt trận Zaporizhzhia, chiến sự vẫn diễn biến quyết liệt. Các báo cáo từ kênh "Nhật ký lính dù" cho biết khu vực Kamenskoye–Stepnogorsk đang chứng kiến giao tranh ác liệt nhất. Quân Nga tiếp tục tiến công, buộc đối phương phải rút dần về phía sau.

Ở hướng Plavni–Stepnogorsk, quân Ukraine vẫn bám trụ tại các điểm then chốt, tận dụng địa hình phức tạp và khu dân cư dày đặc. Tuy nhiên, ở phía đông Gulyai-Polye, quân Nga đã chọc thủng phòng tuyến tại tuyến Malinovka–Olgovskoye, đặt cụm quân Ukraine vào thế bị uy hiếp trực diện.

Trên bầu trời, Kiev tăng cường sử dụng UAV các loại, thậm chí triển khai tới tận Melitopol, cho thấy nỗ lực gắng gượng nhằm duy trì sức ép. Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích cho rằng với việc "Rubicon" đang ngày càng mở rộng quy mô, ưu thế UAV của Ukraine có thể sớm bị triệt tiêu.

Ukraine có thể hứng chịu thêm nhiều tổn thất trong thời gian tới. Ảnh: TST

Trong bối cảnh chiến sự ngày càng phức tạp, yếu tố quốc tế cũng xuất hiện những tín hiệu đáng chú ý. Truyền hình Triều Tiên lần đầu công khai phát sóng hình ảnh binh sĩ CHDCND Triều Tiên tham chiến tại tỉnh Kursk.

Các đoạn video cho thấy lính Triều Tiên mặc quân phục Nga, sử dụng súng AK-12, chiến đấu quyết liệt và phối hợp nhịp nhàng. Đây là một trong những lần hiếm hoi Bình Nhưỡng xác nhận sự hiện diện quân sự ở nước ngoài, được coi là minh chứng cho mối liên minh ngày càng gắn kết với Moscow.

Trên bình diện chính trị, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ đưa ra quyết định quan trọng trong vòng hai tuần, ám chỉ khả năng áp đặt lệnh trừng phạt quy mô lớn chống Nga nếu chiến sự không dừng lại.

Một số ý kiến tại Nga nhận định, dù Trump dễ bị ảnh hưởng bởi các chính trị gia lão luyện, nhưng mục tiêu của ông có thể gần hơn với lập trường Moscow so với Kiev.

Trong khi đó, châu Âu lo ngại gánh nặng từ xung đột sẽ bị Mỹ đẩy sang, đồng thời vẫn hy vọng các biện pháp trừng phạt kinh tế có thể làm Nga nhượng bộ – dù khả năng thành công bị đánh giá là mong manh.

Phương Tây cảnh báo nguy cơ thảm họa đối với Ukraine

Ở chiều ngược lại, từ phương Tây xuất hiện những cảnh báo bi quan. Hãng thông tấn RIA Novosti dẫn lời Giáo sư Glenn Diesen (Đại học Đông Nam Na Uy) nhận định rằng Ukraine có thể hứng chịu thêm nhiều tổn thất khổng lồ trong thời gian tới do tình hình chiến trường ngày càng bất lợi.

Ông nhấn mạnh: "Các lãnh đạo châu Âu vẫn từ chối đối thoại với Moscow, dù thực tế cho thấy cuộc chiến ủy nhiệm đã thất bại, trong khi 69% người dân Ukraine muốn lập tức mở đàm phán để chấm dứt chiến sự.

Thương vong phía Ukraine sẽ còn gia tăng nhanh chóng trong vài tuần hoặc vài tháng tới khi tuyến phòng thủ sụp đổ, nhưng giới lãnh đạo này vẫn khẳng định chiến tranh đồng nghĩa với hòa bình, còn ngoại giao lại bị coi là phản bội".

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cáo buộc phương Tây đang tìm mọi cách phá hoại tiến trình đàm phán liên quan đến Ukraine. Kênh Mash thậm chí cho biết kể từ tháng 2/2022, Ukraine đã có tới 1,7 triệu binh sĩ thiệt mạng hoặc mất tích.

Con số này được cho là trích xuất từ cơ sở dữ liệu của Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine sau khi bị tin tặc xâm nhập. Nhóm hacker KillNet sau đó xác nhận với Sputnik rằng họ đứng sau vụ tấn công này.