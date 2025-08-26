Đức "giải oan" cho Nga sau 3 năm – Hé lộ bức thư vỏn vẹn 4 câu ông Trump viết về cuộc tấn công của Ukraine

Đức vạch trần bí mật của Ukraine

Tờ Responsible Statecraft (Mỹ) ngày 25/8 đăng bài viết cho biết, giới chức Đức đã vạch trần một bí mật của quân đội Ukraine liên quan trực tiếp đến vụ nổ đường ống Nord Stream năm 2022 — một sự thật mà Kiev cùng các đồng minh phương Tây dường như muốn che giấu khỏi dư luận quốc tế.

Sau ba năm điều tra, bằng chứng cho thấy vụ phá hoại không phải là bí ẩn chưa lời giải, mà là kết quả của một kế hoạch bí mật mang mật danh "Chiến dịch Diameter".

Diễn biến này đồng nghĩa với việc Nga phần nào đã được 'giải oan' trước cáo buộc phá hoại Nord Stream.

Theo Responsible Statecraft, vụ nổ Nord Stream là kết quả của một kế hoạch bí mật mang mật danh "Chiến dịch Diameter". Ảnh: Toda Peace Institute

Thông tin mới nhất được tiết lộ là việc bắt giữ một cựu đại úy quân đội Ukraine tên Serhii K. hôm 18/8 tại Italy. Ông từng phục vụ trong cơ quan an ninh SBU và một đơn vị tinh nhuệ bảo vệ Kiev.

Theo cáo buộc, Serhii K. được tuyển dụng và chỉ huy nhóm gồm hai binh sĩ cùng bốn thợ lặn dân sự thực hiện vụ phá hoại Nord Stream 1 và 2. Đây là người đầu tiên trong nhóm bị bắt giữ, được Wall Street Journal coi là "bước đột phá" trong vụ án.

Điều tra của Đức cho thấy âm mưu này do các sĩ quan cấp cao quân đội và mật vụ Ukraine lên kế hoạch, dưới sự chỉ huy của một tướng đặc nhiệm. Nhiều nguồn tin khẳng định Đại tướng Valeriy Zaluzhniy, khi đó là Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, đã giám sát chiến dịch.

Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng được báo cáo và từng ra lệnh hủy bỏ sau phản đối từ chính quyền Biden, nhưng nhóm phá hoại vẫn tiến hành kích nổ hôm 26/9/2022.

Hậu quả là hai tuyến ống cung cấp khoảng 35% khí đốt cho châu Âu bị tê liệt, gây biến động lớn cho thị trường năng lượng.

Trước đó, báo chí từng nhắc đến đại tá Roman Chervinsky như một người điều phối âm mưu, nhưng chưa bao giờ được xác nhận chính thức. Đến nay, cả ông Zelensky và Zaluzhniy đều phủ nhận liên quan.

Trong khi đó, vụ nổ Nord Stream lại mở đường để Mỹ trở thành nhà cung cấp khí tự nhiên hóa lỏng lớn hơn cho châu Âu, khiến khu vực này khó có thể khôi phục quan hệ năng lượng mật thiết với Nga.

Ngay khi sự cố xảy ra ba năm trước, truyền thông quốc tế và nhiều lãnh đạo thế giới đã vội vàng quy trách nhiệm cho Nga, bất chấp việc Moscow là đồng sở hữu đường ống và chịu thiệt hại trực tiếp nếu phá hoại.

Nhà báo điều tra Seymour Hersh từng gây chấn động khi cáo buộc Mỹ đứng sau vụ nổ, nhưng chưa đưa thêm bằng chứng mới. Dù còn nhiều tranh cãi, việc Đức bắt giữ nghi phạm đầu tiên đã khiến giả thuyết vội vàng đổ lỗi cho Nga bộc lộ nhiều sai lầm.

Việc Đức bắt giữ nghi phạm đầu tiên đã khiến giả thuyết vội vàng đổ lỗi cho Nga bộc lộ nhiều sai lầm. Ảnh: The Times

Cuộc tấn công Druzhba thành tâm điểm mới, ông Trump nổi giận với Kiev

Đáng lưu ý, Ukraine không chỉ bị cáo buộc gây ra vụ tấn công vào Nord Stream, mà mới đây nhất nước này còn trở thành tâm điểm trong một vụ việc ngoại giao gây chú ý giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Hungary Viktor Orbán.

Theo tờ Politico (Mỹ) và hãng tin Reuters (Anh), ông Trump cho biết mình cảm thấy "rất tức giận" sau khi Ukraine làm hư hại đường ống dẫn dầu Druzhba, vốn cung cấp năng lượng cho Hungary và Slovakia.

Ông Orbán đã gửi thư phàn nàn về cuộc tấn công của Ukraine, và ngay lập tức nhận được thư tay hồi đáp của Trump: "Viktor — Tôi không thích nghe điều này. Tôi rất tức giận về nó. Hãy nói với Slovakia. Ông là người bạn lớn của tôi". Nội dung bức thư được công bố trực tuyến bởi đảng cầm quyền Fidesz.

Ông Trump cho biết mình cảm thấy "rất tức giận" sau khi Ukraine làm hư hại đường ống dẫn dầu Druzhba. Ảnh: Politico

Orbán viết rằng "ngay trước cuộc gặp mang tính lịch sử giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Alaska, Ukraine đã tiến hành các cuộc tấn công bằng UAV vào đường ống Druzhba". Đường ống này được khôi phục hôm 19/8, nhưng hai ngày sau lại tiếp tục bị tập kích.

Cả hai vụ tấn công được cho là do Lực lượng Vũ khí Không người lái Ukraine thực hiện, dưới quyền chỉ huy của Robert Brovdi, còn gọi là "Madyar" — biệt danh gắn với gốc gác Hungary của ông.

Trong lần tấn công thứ hai, Brovdi tuyên bố trên Telegram bằng khẩu hiệu "Ruszkik haza!" ("Người Nga biến về nhà"), gợi lại tinh thần của phong trào kháng chiến Hungary năm 1956.

Orbán — người duy trì quan hệ gần gũi với Kremlin ngay cả sau khi Nga mở chiến dịch quân sự toàn diện — phản ứng gay gắt: "Hungary hỗ trợ Ukraine bằng điện và xăng dầu, đổi lại họ lại ném bom đường ống cung cấp cho chúng tôi. Đây là hành động rất thiếu thân thiện".

Budapest và Bratislava sau đó đã kêu gọi Brussels can thiệp, cảnh báo nguồn cung có thể bị gián đoạn. Ngoại trưởng Hungary Péter Szijjártó nhấn mạnh: "Brussels phải hiểu: họ là Ủy ban CHÂU ÂU, không phải Ủy ban Ukraine!".