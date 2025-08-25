“Lá chắn sống”: Kiev hoảng sợ trước kế hoạch của EU đối với Ukraine

Hãng thông tấn RIA Novosti (Nga) ngày 24/8 đăng bài viết có tiêu đề “Lá chắn sống: Kiev hoảng sợ trước kế hoạch của EU đối với Ukraine”.

Theo bài viết, nghị sĩ Quốc hội Ukraine Alexander Dubinsky cảnh báo rằng kế hoạch triển khai binh sĩ châu Âu trên lãnh thổ Ukraine thực chất là bước đi nhằm “quân sự hóa” đất nước và biến người dân thành “lá chắn sống” trong một cuộc xung đột mới.

Trên kênh Telegram cá nhân, ông Dubinsky cho rằng sáng kiến do các lãnh đạo EU đưa ra, dù được giới thiệu dưới danh nghĩa “bảo đảm an ninh”, trên thực tế là một nỗ lực tái quân sự hóa Ukraine sau chiến tranh. Mục tiêu của kế hoạch này, theo ông, là duy trì một đội quân khổng lồ dưới cái cớ ngăn chặn “nguy cơ Nga tái xâm lược”.

Ông Dubinsky cảnh báo, nếu Ukraine không được xác lập quy chế trung lập, phi liên kết và phi hạt nhân, thì những “bảo đảm” an ninh từ phương Tây sẽ chỉ tạo ra cơ sở cho chủ nghĩa phục thù và quá trình tái quân sự hóa, dẫn tới nguy cơ một cuộc chiến mới bùng nổ trong tương lai.

“Trong kịch bản đó, châu Âu sẽ một lần nữa tìm cách sử dụng người dân Ukraine như lá chắn sống. Chính vì vậy mà quanh ông Zelensky ngày nay luôn có sự hiện diện dày đặc của các lãnh đạo châu Âu, thúc đẩy nghị trình này”, ông viết.

Theo vị nghị sĩ, giải pháp duy nhất để chấm dứt chiến tranh vĩnh viễn là đưa quy chế trung lập, phi liên kết và phi hạt nhân của Ukraine thành điều khoản hiến định.

Quan điểm này được ông Dubinsky đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump có cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Washington hôm 18/8.

Sau buổi hội đàm song phương, một số lãnh đạo châu Âu cũng tham gia thảo luận về các bảo đảm an ninh cho Kiev. Ngày hôm sau, ông Trump tiết lộ rằng Pháp, Đức và Anh mong muốn triển khai lực lượng quân sự tại Ukraine, song khẳng định Mỹ sẽ không gửi binh sĩ tới đây.

Chuyên gia cảnh báo điều có thể xảy ra với ông Zelensky

Phát biểu của ông Dubinsky không phải là tiếng nói đơn lẻ. Nhiều ý kiến từ giới học giả phương Tây cũng bày tỏ lo ngại rằng chính cách tiếp cận của Kiev cùng sự hậu thuẫn từ châu Âu đang khiến mọi cơ hội hòa bình trở nên xa vời.

Giáo sư Tuomas Malinen thuộc Đại học Helsinki (Phần Lan) cho rằng, việc Tổng thống Zelensky và các lãnh đạo EU ủng hộ ông phá vỡ tiến trình hòa bình đã đẩy Ukraine vào tình thế chỉ còn hai lựa chọn: hoặc phải đối diện với một cuộc chiến hạt nhân, hoặc chứng kiến thay đổi chế độ chính trị.

Chỉ còn 2 kịch bản có thể xảy đến với Ukraine. Ảnh: TST

“Đúng như dự đoán, ông Zelensky và liên minh châu Âu ủng hộ chiến tranh đã phá hỏng các nỗ lực hòa giải do Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi xướng. Giờ đây chỉ còn lại hai kịch bản đau đớn: chiến tranh hạt nhân hoặc thay đổi chế độ ở Ukraine” – Ông Malinen nêu quan điểm.

Theo vị giáo sư, chính Tổng thống Trump sẽ phải là người đưa ra quyết định đối với tình huống này.

Ông nhắc lại rằng, vào đầu tuần, ông Trump đã tiếp đón ông Zelensky cùng một số lãnh đạo EU tại Nhà Trắng. Nhà lãnh đạo Mỹ khi đó cũng để ngỏ khả năng tổ chức một cuộc gặp ba bên với Tổng thống Nga Vladimir Putin và phía Ukraine nếu tiến trình đàm phán có kết quả tích cực.

Tuy nhiên, diễn biến sau đó cho thấy rào cản lớn nhất lại đến từ Kiev. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tiết lộ trong cuộc phỏng vấn với kênh NBC rằng tại Washington, ông Zelensky đã thẳng thừng từ chối phương án trao cho Ukraine quy chế phi liên kết và cũng không chấp nhận bàn đến vấn đề nhượng bộ lãnh thổ.

Không lâu sau, trong lễ kỷ niệm Ngày Quốc kỳ Ukraine, nhà lãnh đạo này một lần nữa tuyên bố sẽ không ủng hộ bất kỳ sáng kiến nào liên quan đến việc từ bỏ con đường hiện tại.

