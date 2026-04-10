Cà Mau ghi nhận 3 trường hợp nghi viêm não mô cầu, 1 người tử vong

Vân Du |

Ngành y tế Cà Mau đang triển khai các biện pháp giám sát, xử lý ổ dịch để ngăn chặn nguy cơ lây lan trong cộng đồng.

Tối 10-4, tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau cho biết trên địa bàn ấp 6, xã Khánh An vừa ghi nhận 3 trường hợp nghi mắc viêm não mô cầu.

Theo thông tin ban đầu, ngày 7-4, bệnh nhân thứ nhất nhập viện trong tình trạng xuất hiện các chấm xuất huyết, nôn ói nhiều lần, lơ mơ, kích thích. Bệnh nhân được chẩn đoán sốt chưa rõ nguyên nhân, theo dõi viêm não - màng não và sốc nhiễm khuẩn. Mẫu máu đã được gửi Viện Pasteur TPHCM để xét nghiệm.

Cà Mau ghi nhận 3 trường hợp nghi viêm não mô cầu, 1 ca tử vong - Ảnh 1.

Trường hợp thứ hai nhập viện tối 8-4 với biểu hiện sốt cao, lơ mơ, thở nhanh và nhanh chóng chuyển nặng sau đó. Tuy được cấp cứu tích cực nhưng bệnh nhân tử vong vào rạng sáng 9-4. Chẩn đoán tử vong ghi nhận sốc nhiễm khuẩn từ đường tiêu hóa cùng nhiều bệnh lý nền. Mẫu bệnh phẩm cũng đã được lấy để phục vụ xét nghiệm xác định nguyên nhân.

Trường hợp thứ 3, ngày 9-4, bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện sau nhiều ngày sốt cao kéo dài kèm theo đau cơ, ho… Khi nhập viện, bệnh nhân vẫn còn sốt, xuất hiện dấu xuất huyết dưới da, được chẩn đoán theo dõi nhiễm trùng huyết, sốt xuất huyết Dengue và viêm phổi. Mẫu dịch não tủy và máu đã được gửi xét nghiệm để làm rõ tác nhân gây bệnh.

Đáng chú ý, trước đó, cả 3 trường hợp trên đều tiếp xúc 1 người (đã tử vong vào tháng 3-2026) với các biểu hiện như: sốt cao, xuất huyết dưới da và tụt huyết áp.

Ngành y tế Cà Mau đang triển khai các biện pháp giám sát và xử lý ổ dịch để ngăn chặn nguy cơ lây lan trong cộng đồng.

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

01:15
Đi Audi vẫn đòi đổ xăng miễn phí, nam tài xế bị cảnh sát bắt ngay tại chỗ

Đi Audi vẫn đòi đổ xăng miễn phí, nam tài xế bị cảnh sát bắt ngay tại chỗ

00:54
Hiện trường vụ nữ tài xế Grab bị cặp đôi hành hung trên đường Xuân Thủy, Hà Nội

Hiện trường vụ nữ tài xế Grab bị cặp đôi hành hung trên đường Xuân Thủy, Hà Nội

00:44
Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

01:19
CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

00:48
Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

00:57
Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

01:11
Subaru Crosstrek 2026 ra mắt: SUV đa dụng "full" công nghệ, nhập nguyên chiếc từ Nhật

Subaru Crosstrek 2026 ra mắt: SUV đa dụng "full" công nghệ, nhập nguyên chiếc từ Nhật

01:18
