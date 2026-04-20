Cà Mau cập nhật thông tin vụ 2 ca não mô cầu

Vân Du |

CDC tỉnh Cà Mau đã có thông báo liên quan đến 2 ca dương tính với não mô cầu tại Trại giam Cái Tàu.

Ngày 20-4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Cà Mau đã có báo cáo kết thúc ổ dịch do bệnh não mô cầu Trại giam Cái Tàu.

Theo báo cáo, ngày 10-4, CDC tỉnh Cà Mau ghi nhận 3 trường hợp nghi bệnh do não mô cầu liên quan Trại giam Cái Tàu.

Qua điều tra dịch tễ, giám sát ca bệnh và kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur TPHCM xác định có 2 trường hợp dương tính với não mô cầu gồm: C.T.A. (SN 1960, đã tử vong) và K.M.H. (SN 1995). Các trường hợp bệnh có yếu tố dịch tễ liên quan là cùng sinh hoạt và lao động trong khuôn viên Trại giam Cái Tàu.

Ngay sau khi nhận ca bệnh, CDC tỉnh Cà Mau đã phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai điều tra, xác minh các ca bệnh, xử lý ổ dịch, phun khử khuẩn…

"Đến ngày 20-4, sau 10 ngày kể từ khi phát hiện ca bệnh thì không ghi nhận thêm trường hợp mắc mới liên quan đến ổ dịch. Căn cứ kết quả giám sát và các biện pháp xử lý đã triển khai, ổ dịch do bệnh não mô cầu tại Trại giam Cái Tàu đủ điều kiện kết thúc ổ dịch…" – báo cáo nêu.

