Cả đời cũng không dám dùng ấm siêu tốc của khách sạn khi thấy cảnh nấu lẩu, nhúng thịt đáng sợ của vị khách này!

Mới đây, một đoạn video trên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng và khiến dân tình phản ứng gay gắt. Đoạn video cho thấy một nhóm người đang lưu trú tại phòng khách sạn ở Macau (Trung Quốc), họ đã khiến dân tình dậy sóng khi sử dụng ấm đun nước sôi siêu tốc để làm nồi nhúng lẩu.

Người trong video lấy thịt sống bỏ vào ấm siêu tốc để nhúng lẩu

Có thể thấy hai chiếc ấm đun nước đang sôi trên bàn trong phòng khách sạn. Người trong video đã gắp thịt và cho vào hai ấm nước đang sôi. Cùng lúc đó, người này đã quay toàn bộ bàn trong khách sạn để lộ nhiều món ăn lẩu bao gồm đậu Hà Lan, súp lơ, cải ngọt, các loại nấm, và một túi thịt đặt dưới sàn.

Những nguyên liệu mà người quay đã chuẩn bị

Trong video có thể nghe được toàn bộ người đàn ông nói rằng: “Thịt, cải, nước,... cái gì cũng có”. Đoạn video này nhanh chóng được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội và nhận nhiều sự chỉ trích từ cộng đồng mạng. Đa số mọi người đều cho rằng, ấm đun nước sôi tại khách sạn là món vật được dùng chung nhưng người đàn ông này đã biến ấm đun nước không ai dám sử dụng.

- Làm chuyện này đã đủ tồi tệ rồi mà họ còn đăng clip lên mạng xã hội nữa. Vì họ không nghĩ đây là vấn đề, thậm chí còn nghĩ mình thông minh.

-Ai lại làm thế này? Không khí khi ăn ở nhà hàng chẳng phải tốt hơn sao? Thật là đáng xấu hổ, ai lại lấy ấm đun nước thay cho nồi lẩu.

- Không biết xấu hổ, còn làm như thể đây là điều đáng tự hào.

Nhiều người chỉ ra rằng ấm đun nước trong khách sạn thường bị những vị khách vô ý thức dùng sai mục đích. Một bình luận cho biết: “Buồn nôn! Tôi không còn tin tưởng vào ấm đun nước của khách sạn nữa.”

Hai nồi lẩu nấu bằng ấm siêu tốc đang sôi

Trong khi đó, một số người kể lại: “Một người thân làm quản gia khách sạn nói rằng thật ra không nên dùng ấm đun nước. Chỉ nên lấy nước nóng ở sảnh hoặc phòng ăn thôi”. Cư dân mạng khuyên rằng khi ở khách sạn nên tự chuẩn bị dụng cụ của mình. Một người nói: “Tôi không dám dùng đồ của khách sạn chút nào. Mỗi lần đưa con đi du lịch, dù hành lý có đầy đến đâu cũng phải mang đồ cá nhân theo”.

Có thể thấy, ấm đun nước tại khách sạn có thể đã bị nhiều hành khách sử dụng sai mục đích như trong video trên. Chính vì thế, hành khách khi sử dụng hãy vệ sinh thật kỹ hoặc nhờ khách sạn chuẩn bị nước đun sôi mang lên tận phòng để có thể có một trải nghiệm thật trọn vẹn.

Nguồn: Threads @delightful_1989