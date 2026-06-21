Cà chua kết hợp với "1 nguyên liệu" tạo nên công thức chống viêm mạnh mẽ! Mức độ viêm giảm đáng kể trong 4 tuần liên tiếp

Bạn có biết, hai nguyên liệu cực kỳ quen thuộc trong gian bếp Việt là cà chua và các chế phẩm từ đậu nành khi kết hợp đúng cách sẽ trở thành "liều thuốc" tự nhiên giúp kháng viêm mạnh mẽ?

Nghiên cứu mới đây được công bố trên tạp chí y khoa uy tín Molecular Nutrition & Food Research (Mỹ) đã chỉ ra rằng: Việc tiêu thụ kết hợp cà chua và đậu nành có khả năng làm giảm đáng kể các chỉ số viêm trong cơ thể, đặc biệt là ở những người thừa cân.

Bác sĩ Trương Gia Minh, chuyên gia về di truyền học và y học dự phòng tại Trung Quốc, đã phân tích sâu về nghiên cứu này và hướng dẫn cách người Việt áp dụng vào thực đơn hàng ngày một cách hiệu quả nhất.

Tại sao sự kết hợp này lại "đánh bại" được tình trạng viêm?

Các nhà nghiên cứu tại Đại học bang Ohio đã thực hiện thử nghiệm trên 12 người trưởng thành thừa cân. Sau 4 tuần sử dụng nước ép cà chua đậu nành mỗi ngày, kết quả xét nghiệm máu cho thấy các chỉ số gây viêm giảm rõ rệt, nồng độ Lycopene trong máu tăng gấp 2,5 lần.

Bác sĩ Trương Gia Minh giải thích: "Bản chất của tình trạng béo phì không chỉ là thừa cân, mà là cơ thể đang âm thầm chịu đựng tình trạng 'viêm nhiễm cấp độ thấp'. Đặc biệt với người nhiều mỡ nội tạng, các tế bào mỡ lớn lên gây thiếu oxy cục bộ, dẫn đến những phản ứng viêm dai dẳng. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến đường huyết, huyết áp, mỡ máu và chức năng gan".

Sự kết hợp giữa Lycopene trong cà chua và Isoflavones trong đậu nành không chỉ chống oxy hóa mà còn tham gia vào việc điều chỉnh tín hiệu tế bào, giúp cơ thể "tắt" các phản ứng viêm không cần thiết.

Bí quyết "đánh thức" dưỡng chất: Đừng chỉ ăn sống!

Nhiều người có thói quen uống nước ép cà chua, nhưng bác sĩ Minh lưu ý rằng Lycopene trong cà chua không tan trong nước mà là chất tan trong dầu.

Nấu chín với dầu tốt: Để Lycopene được giải phóng và cơ thể hấp thụ tốt nhất, bạn nên chế biến cà chua cùng một chút dầu thực vật chất lượng tốt (như dầu oliu, dầu trà).

Không cần dùng thực phẩm bổ sung phức tạp: Những món ăn quen thuộc như cà chua xào trứng, canh cà chua đậu phụ, hay cà chua hầm thịt thực chất lại mang lại hiệu quả cao hơn nhiều so với việc uống nước ép đóng hộp nhiều đường.

Gợi ý thực đơn "Kháng viêm kiểu Việt" cực dễ làm

Để đưa sự kết hợp này vào bữa cơm hàng ngày một cách ngon miệng và khoa học, bạn có thể tham khảo các gợi ý từ bác sĩ Minh:

Canh cà chua đậu phụ (Công thức đơn giản nhất): Xào cà chua với một chút dầu ăn để giải phóng Lycopene, sau đó thêm nước, đậu phụ, các loại nấm và rau xanh. Món canh này không chỉ ngon mà còn giúp ổn định đường huyết, mang lại cảm giác no bụng mà không lo nạp quá nhiều đường như các loại nước ép trái cây.

Cà chua xào trứng kết hợp đậu nành Nhật (Edamame): Cà chua cung cấp Lycopene, trứng cung cấp protein chất lượng cao, còn đậu nành Nhật bổ sung Isoflavones và chất xơ.

Cà chua hầm đậu phụ: Rất phù hợp cho bữa tối thanh đạm, giàu đạm nhưng không gây nặng bụng.

Canh cà chua nấm đậu phụ ky (váng đậu): Sự kết hợp hoàn hảo giữa chất xơ từ nấm và protein thực vật từ đậu phụ ky, rất tốt cho hệ vi sinh đường ruột.

Lời khuyên từ chuyên gia: Giá trị của thực phẩm không nằm ở một thành phần đơn lẻ mà nằm ở thói quen ăn uống tổng thể. Bạn không nhất thiết phải xay tất cả mọi thứ thành một ly sinh tố. Chỉ cần trong mỗi bữa ăn, bạn ưu tiên kết hợp các nhóm thực phẩm này một cách hài hòa, cơ thể bạn sẽ nhận được tín hiệu "chống viêm" quý giá nhất.

Lưu ý: Hãy ưu tiên đậu phụ tươi, sữa đậu nành không đường và các sản phẩm chế biến tối giản, tránh xa các món đậu phụ tẩm ướp mặn hoặc các món ăn chế biến sẵn nhiều gia vị.

Theo nguồn: Health 2.0