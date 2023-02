Cà chua có thể giúp ngăn ngừa ung thư: Nên ăn sống hay nấu chín để được lợi?

Ung thư là sự phát triển không kiểm soát của các tế bào bất thường, lan rộng ra ngoài ranh giới bình thường và xâm lấn các bộ phận khác của cơ thể.

Các nghiên cứu quan sát của Trường Y Harvard ghi nhận mối liên hệ giữa cà chua và các sản phẩm từ cà chua với việc giảm thiểu nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt, ung thư phổi và ung thư dạ dày.

Một nghiên cứu từ Đại học Johns Hopkins trên phụ nữ cho thấy cà chua có thể phòng ngừa được ung thư vú.

Vì sao cà chua có khả năng phòng ngừa ung thư?

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh lợi ích phòng chống ung thư của cà chua. (Ảnh minh họa)

Theo các nhà khoa học, cà chua rất giàu các chất chống oxy hóa như beta carotene, naringenin, acid chlorogenic, đặc biệt là lycopene.

Trong các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm, lycopene đã được sử dụng thành công để ngăn chặn các tế bào ung thư phát triển, chẳng hạn như tế bào nội mạc tử cung, cũng như ngăn chặn sự phát triển của chất gây ung thư do hóa chất gây ra trên động vật thí nghiệm.

Lycopene được cho là có khả năng ngăn ngừa ung thư thông qua nhiều cơ chế nhờ đặc điểm cấu trúc và tính chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Lycopene cũng hoạt động như một chất chống viêm, có khả năng ngăn chặn sự tiến triển của quá trình sinh ung thư, ức chế quá trình xâm lấn tế bào, hình thành mạch và di căn.

Nên ăn sống hay nấu chín cà chua để được lợi?

Cà chua nấu chín có nhiều lycopene hơn nhưng ít vitamin C hơn cà chua tươi. (Ảnh minh họa)

Lycopene là hợp chất tạo sắc đỏ cho cà chua và tập trung chủ yếu ở phần vỏ. Cà chua càng chín, hàm lượng lycopene càng cao. Tuy nhiên, theo Khoa Khoa học và Công nghệ Thực phẩm, Đại học bang Ohio, lượng lycopene trong các sản phẩm cà chua chế biến thường cao hơn nhiều so với cà chua tươi.

Ví dụ, trong 100g sốt cà chua có từ 10-14mg lycopene, trong khi 100g cà chua tươi lại chỉ chứa 1-8mg lycopene. Tuy nhiên, cà chua đóng hộp lại thường có nhiều đường hơn cà chua tươi sống.

Một nghiên cứu được đăng tải trên Tạp chí Agriculture and Food Chemistry cho thấy, quá trình nấu chín cà chua sẽ giúp sản sinh ra nhiều lycopene hơn là ăn sống. Cụ thể, nếu nấu cà chua trong 2 phút, hàm lượng vitamin C sẽ giảm 10% so với cà chua sống và sau 30 phút, lượng vitamin C giảm 29%. Ngược lại, hàm lượng lycopene sẽ tăng lên 54% sau 2 phút và 164% sau 30 phút nấu cà chua.

Theo các nhà khoa học tại Mỹ, điều này là do nhiệt độ cao có thể phá vỡ một số thành tế bào cứng hơn trong thực vật.

Mặc dù vậy, dù ăn sống hay nấu chín, cà chua đều mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Các chuyên gia khuyên rằng bạn nên thêm một chút dầu ô liu để giúp cơ thể hấp thụ lycopene tốt hơn.

Một số lợi ích sức khỏe khác của cà chua

Nên dùng cà chua cùng dầu ô liu. (Ảnh minh họa)

90% khối lượng của 1 quả cà chua là nước, 5% còn lại là carb và chất xơ. Theo dữ liệu từ Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, trong 100g cà chua tươi có chứa 18 calo; 0,9g protein; 2,6g đường; 1,2g chất xơ; 0,2g chất béo.

Cà chua cũng rất giàu vitamin C (một quả cà chua cỡ trung bình có thể cung cấp 28% lượng vitamin C khuyến nghị hàng hàng), kali, vitamin K1, folate (vitamin B9),...

Tốt cho tim mạch

Một nghiên cứu trên một nhóm nam giới tuổi trung niên cho thấy những người có hàm lượng lycopene và beta carotene trong máu thấp hơn sẽ có nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và đột quỵ cao hơn. Cà chua rất giàu 2 hợp chất chống oxy hóa này, giúp giảm cholesterol có hại, chống lại quá trình gây viêm và stress oxy hóa, làm mạch máu đàn hồi tốt hơn. Do đó, cà chua sẽ là lựa chọn hoàn hảo để thêm vào chế độ ăn phòng chống bệnh tim mạch.

Tốt cho làn da

Thành phần chủ yếu của cà chua là nước. Ăn cà chua là cách cấp nước tuyệt vời cho cơ thể, đặc biệt là làn da. Thêm vào đó, lycopene và các hợp chất thực vật khác trong cà chua còn giúp chống nắng hiệu quả. Một nghiên cứu cho thấy những người dùng khoảng 40g cà chua với dầu oliu mỗi ngày trong 10 tuần sẽ giảm được 40% nguy cơ cháy nắng.

(Nguồn: News-medical, Healthline)