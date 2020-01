Cá bống: Thực phẩm quý, chữa nhiều bệnh

Cá bống là tên gọi chung cho nhiều loài cá (cá bống trắng, cá bống đen...). Loài cá bống nước ngọt miền Nam gọi cá bống tượng (Oxycleotris marmoratus), thuộc giống cá bống đen, khi lớn có thể đến vài kg, khi chế biến có màu trắng như thịt gà, dai và vị ngọt, là thực phẩm quý và có tác dụng chữa bệnh.



Cá bống kho tiêu gừng rất tốt cho người cao tuổi, trẻ em, phụ nữ có thai hoặc sau sinh, người ăn kém, chậm tiêu, tiêu chảy, kiết lỵ.

Cá bống giàu protein, ít chất béo, có các sinh tố B 2 , D, E, PP và chất khoáng Ca, P, Fe, S, Fe, P, Ca. Theo Đông y, cá bống vị ngọt mặn, tính bình, vào tỳ vị, can thận. Tác dụng kiện tỳ ích khí, hoà vị, bổ can thận, cường kiện cân cốt, hành huyết mạch, tiêu tích trệ, lợi thuỷ, an thai. Dùng cho người cơ thể suy kiệt, yếu mỏi tay chân, ho suyễn, tiêu hoá kém. Hằng ngày dùng 100 - 300g bằng cách kho, nấu, hầm, chiên rán.

Canh cá bống: cá bống 200 - 300g làm sạch bỏ ruột, thêm nghệ giã nhỏ, hành hoa cắt đoạn và gia vị thích hợp, nấu canh ăn thường ngày. Tác dụng bổ tỳ vị, tốt cho người ăn kém gầy còm, đầy bụng lâu tiêu, tay chân yếu mệt.

Canh cá bống sâm kỳ: cá bống 300g, hoàng kỳ 15g, đảng sâm 15g, sơn dược 30g. Cá làm sạch bỏ ruột; nấu cùng dược liệu, thêm gia vị phù hợp. Dùng tốt cho người tỳ hư thở gấp, mệt mỏi, ăn kém, sau khi ăn đầy trướng bụng, sa tử cung trực tràng...

Canh cá bống khổ qua: cá bống 250 - 500g, khổ qua 200 - 250g, khế chua 60g (nếu có). Cá làm sạch; khổ qua thái lát, khế chua thái lát; thêm nghệ giã nát, hành sống, gia vị nấu dạng canh riêu. Thích hợp cho người cao tuổi, trẻ em, phụ nữ có thai hoặc sau sinh; người ăn kém, chậm tiêu, tiêu chảy, kiết lỵ...

Cá bống kho nghệ: cá bống 500 - 1.000g làm sạch bỏ ruột, kho với nghệ, riềng, sả, bột tiêu. Dùng tốt cho người cao tuổi, phụ nữ sau sinh, người suy nhược cơ thể do lao lực, sau bệnh dài ngày.

Cá bống kho tiêu gừng: cá bống liều lượng tuỳ ý, làm sạch, thêm gừng tươi, tiêu ớt, gia vị, kho khô. Dùng tốt cho người cao tuổi, trẻ em, phụ nữ có thai hoặc sau sinh, người ăn kém, chậm tiêu, tiêu chảy, kiết lỵ.

Kiêng kỵ: Không ăn nhiều cá bống dễ sinh đàm trợ nhiệt.