BYD chính thức vượt mặt Bugatti, tạo ra chiếc xe thương mại nhanh nhất thế giới – tốc độ suýt chạm 500 km/h

Thương hiệu Yangwang của BYD vừa chính thức cho ra mắt chiếc U9 Xtreme, một siêu xe điện tập trung vào đường đua, trước đây được gọi là Yangwang U9 Track Edition. Trong một màn ra mắt online, chiếc xe đã được kiểm chứng tại Trung tâm Thử nghiệm Ô tô Papenburg của Đức vào tháng 9/2025 với tốc độ tối đa đạtđược là 496,22 km/h (308,4 dặm/giờ), trở thành chiếc xe sản xuất hàng loạt nhanh nhất từng được ghi nhận.

Yangwang U9 Xtreme cũng thực hiện một vòng đua tại Nürburgring Nordschleife với thời gian 6:59.157, vượt qua kỷ lục xe điện sản xuất 7:04.957 của Xiaomi SU7 Ultra. Sản lượng sẽ giới hạn ở 30 chiếc cho thị trường toàn cầu.

U9 Xtreme đã vượt qua kỷ lục 490,5 km/h của Bugatti Chiron Super Sport 300+, trong khi Aspark Owl (438,7 km/h) vẫn còn kém xa. Cho đến nay, Jesko Absolut của Koenigsegg mới chỉ có số liệu mô phỏng, mặc dù nó đã lập kỷ lục tăng tốc 0–400–0 km/h vào tháng 8/2025.

U9 Xtreme được phát triển dựa trên mẫu U9 tiêu chuẩn, trang bị các thiết bị khí động học mở rộng, bao gồm bộ chia gió trước bằng sợi carbon lớn hơn, thiết kế nắp capo hai kênh và cánh gió sau hình cổ thiên nga nổi bật.

Kích thước của xe là 4.991 mm dài, 2.029 mm rộng và 1.351 mm cao, với chiều dài cơ sở 2.900 mm. Xe sử dụng bộ vành 20 inch 5 chấu kép kết hợp với lốp bán trơn GitiSport e·Gtr2 Pro, được phát triển chung với Giti, cho tốc độ lên đến 500 km/h. Hệ thống phanh được đảm nhiệm bởi kẹp phanh titan và đĩa phanh gốm carbon nâng cấp.

Phía sau, xe được trang bị bộ khuếch tán gió hai lớp tạo hiệu ứng mặt đất, kính hậu nhiều lớp và cụm đèn hậu tách rời được nối với nhau bằng logo Yangwang. Nội thất nổi bật với cụm đồng hồ kỹ thuật số hoàn toàn, bảng điều khiển trung tâm hình chữ T với màn hình cảm ứng dọc, cùng việc sử dụng rộng rãi vật liệu sợi carbon và Alcantara. Ghế ngồi kiểu bucket và vô lăng đa chức năng càng nhấn mạnh thêm hiệu suất vận hành.

Công suất đến từ hệ thống bốn động cơ sử dụng hệ thống Yi Sifang của BYD, hoạt động trên nền tảng silicon carbide 1.200V. Mỗi động cơ sản sinh công suất 555 kW, tổng công suất 2.220 kW (gần 3.000 mã lực). Hệ thống này cung cấp tỷ lệ công suất trên trọng lượng là 1.217 ps/tấn. Hệ thống điều chỉnh vectơ mô-men xoắn được thực hiện hơn 100 lần mỗi giây, phân phối công suất độc lập đến từng bánh xe.

Khung gầm tích hợp hệ thống kiểm soát thân xe chủ động DiSus-X của BYD, sử dụng hệ thống treo van kép để điều chỉnh chuyển động thẳng đứng của bánh xe theo thời gian thực, tăng cường lực kéo khi tăng tốc, phanh và vào cua. U9 Xtreme cũng lần đầu trang bị pin Blade Lithium-Ion Phosphate dùng cho xe đua với hệ thống làm mát hai lớp, có khả năng xả ở nhiệt độ 30°C để cải thiện khả năng quản lý nhiệt.