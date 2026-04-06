Buổi sáng nhất định nên uống loại nước này vì rất tốt cho thận, pha loãng chất thải, hỗ trợ lưu thông máu

Chế độ ăn uống của chúng ta đóng vai trò lớn trong cách thận hoạt động. Thận của bạn có trách nhiệm loại bỏ chất thải từ mọi thứ bạn ăn và uống. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi dinh dưỡng có thể vừa cực kỳ có lợi, vừa có hại cho sức khỏe thận. Thận là những cơ quan làm việc chăm chỉ, chịu trách nhiệm lọc máu, loại bỏ chất thải và tạo nước tiểu.

Bằng cách lựa chọn thực phẩm và đồ uống giàu dinh dưỡng, bạn có thể giúp thận hoạt động tốt nhất. Để bắt đầu buổi sáng đúng cách, các chuyên gia dinh dưỡng đều đồng thuận rằng nước là thức uống tốt nhất khi thức dậy để hỗ trợ thận khỏe mạnh.

Hãy tiếp tục đọc để tìm hiểu cách nước hỗ trợ hệ thận của bạn bằng cách thúc đẩy quá trình lọc, duy trì đủ nước và lưu thông máu.

1. Làm loãng chất thải

Khi bạn thức dậy vào buổi sáng, có khả năng là đã nhiều giờ kể từ lần cuối bạn uống nước. "Nước là thức uống buổi sáng tốt nhất cho thận vì nó cung cấp cho thận những gì cần thiết để bắt đầu ngày mới làm việc. Sau khi cơ thể bạn trải qua nhiều giờ không có chất lỏng, việc uống nước vào buổi sáng sẽ làm loãng các sản phẩm chất thải để thận có thể lọc dễ dàng hơn."

Thận được cấu tạo từ hơn một triệu nephron, hoạt động như một hệ lọc hai bước cho máu của bạn. Cầu thận lọc máu, và ống thận trả lại những chất có lợi vào máu đồng thời loại bỏ những gì cơ thể không cần dưới dạng chất thải và nước để tạo thành nước tiểu.

Hernandez lưu ý: Nước và chất lỏng là yếu tố giúp hệ thống đó vận hành hiệu quả. Khi bạn được cung cấp đủ nước, thận có thể dễ dàng lọc các sản phẩm chất thải cũng như vitamin và khoáng chất dư thừa ra khỏi cơ thể bằng cách thải chúng qua nước tiểu.

Nước tiểu loãng, xảy ra khi bạn uống đủ nước, giúp hỗ trợ thận. Việc có lượng nước tiểu ít nhất ba lít mỗi ngày có liên quan đến chức năng thận tốt hơn theo thời gian, trong khi dưới một lít mỗi ngày lại liên quan đến sự suy giảm chức năng thận.

2. Giúp bạn đủ nước

Nói rằng nước giúp bạn đủ nước cũng giống như nói nước làm bạn ướt, nhưng điều đó không khiến việc uống nước kém quan trọng đi. Khi bạn bị mất nước, thận của bạn không lọc nhiều như bình thường, điều này có thể gây tổn thương theo thời gian, hoặc nếu mất nước nghiêm trọng, có thể dẫn đến bệnh thận mạn tính.

Hơn nữa, nước rẻ, dễ tiếp cận và là cách tốt nhất để cung cấp nước cho phần lớn mọi người. Chúng ta thực sự không cần các loại bột điện giải hay sản phẩm bổ sung cầu kỳ để giúp cơ thể đủ nước.

Thận không chỉ lọc ít hơn khi bạn bị mất nước; chúng còn ảnh hưởng đến các hormone liên quan đến huyết áp. Để chống lại tình trạng mất nước và cân bằng chất lỏng, thận tiết ra renin, một enzyme kích hoạt chuỗi thay đổi hormone từ tuyến thượng thận, khuyến khích cơ thể giữ lại natri và nước khi bạn bị mất nước. Việc kích hoạt hệ renin-angiotensin-aldosterone có thể làm tăng huyết áp và khiến thận phải làm việc quá mức.

Garden cho biết thêm rằng việc duy trì đủ nước giúp ngăn ngừa áp lực lên thận và giảm nguy cơ sỏi thận. Mất nước mạn tính làm giảm lượng nước tiểu và tăng nồng độ các chất hòa tan, như canxi và oxalat, có thể hình thành sỏi thận.

3. Cải thiện lưu thông máu

Mất nước có thể dẫn đến giảm thể tích máu, từ đó làm tăng nồng độ natri trong máu. Khi cơ thể phát hiện sự thay đổi này về thể tích máu và natri, nó sẽ co mạch máu, tạm thời làm tăng huyết áp để giúp duy trì tuần hoàn. Uống nước để bù nước giúp duy trì trạng thái cân bằng nội môi.

Sau bệnh tiểu đường, huyết áp cao là nguyên nhân lớn thứ hai gây suy thận tại Mỹ. Huyết áp cao làm giảm lượng máu đến thận. Theo thời gian, các mạch máu bị thu hẹp trong thận có thể bị tổn thương và không thể lọc máu hiệu quả.

Huyết áp cao không biến mất chỉ bằng việc uống một ly nước, nhưng duy trì đủ nước có thể giúp giữ cho máu lưu thông đến thận. Điều này là vì phần lớn thể tích máu là nước, và việc đủ nước giúp giảm gánh nặng cho tim trong việc duy trì dòng chảy của máu.

Cách uống nhiều nước hơn

Bắt đầu ngày mới với một ly nước có thể cần một thời gian để làm quen. Dưới đây là một số mẹo giúp việc uống nước trở thành một phần trong thói quen buổi sáng của bạn.

Gắn thói quen uống nước với hành động quen thuộc

Hãy đặt một cốc nước cạnh bàn chải đánh răng để bạn nhớ uống khi đánh răng, hoặc đặt chai nước cạnh dây dắt chó nếu bạn luôn dắt thú cưng đi dạo buổi sáng. Việc thêm uống nước vào một thói quen bạn đã có sẽ giúp hành vi này trở nên tự động hơn.

Kết hợp với cà phê

Kết hợp nước với đồ uống buổi sáng yêu thích là cách dễ dàng để đưa nó vào thói quen. Ngoài ra, lượng nước trong cà phê cũng được tính vào mục tiêu cung cấp nước của bạn. "Những người uống cà phê thực tế có thể có nguy cơ thấp hơn đối với cả bệnh thận và sỏi thận," Betz chia sẻ.

Uống trà

Giống như cà phê, bạn có thể bổ sung nước thông qua một tách trà để hỗ trợ mục tiêu đủ nước. "Trà xanh đã được chứng minh có thể bảo vệ chống lại tổn thương thận nhờ cung cấp chất chống oxy hóa và hỗ trợ cơ chế chống viêm trong cơ thể," Hernandez cho biết thêm.