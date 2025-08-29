Buổi sáng làm được 4 việc này tốt hơn uống thuốc bổ: Thể chất dẻo dai, ngừa bệnh tật, kéo dài tuổi thọ hiệu quả

Uống một cốc nước ấm sau khi tỉnh dậy

Sau một đêm, cơ thể dễ bị mất nước, khiến người trung niên dễ cảm thấy mệt mỏi, uể oải ngay khi thức dậy. Bổ sung nước ấm ngay khi vừa ngủ dậy vào buổi sáng giúp cơ thể cảm thấy dễ chịu, cung cấp năng lượng tức thì.

Đồng thời việc duy trì thói quen này còn cải thiện hệ tiêu hóa, tăng nhu động ruột, đào thải độc tố ra khỏi cơ thể, ngăn ngừa táo bón, đẩy nhanh quá trình lưu thông máu, tránh hình thành các cục máu đông tăng nguy cơ đột quỵ.

Uống đủ nước trong suốt cả ngày, bổ sung nước từ rau củ và trái cây được chứng minh giúp trì hoãn lão hoá và kéo dài tuổi thọ. Ngoài nước ấm, mọi người có thể uống các loại trà, uống nước pha giấm táo để thúc đẩy tiêu hóa, kiểm soát đường huyết, hạ mỡ máu hiệu quả.

Ăn bữa sáng giàu chất xơ, protein

Theo một nghiên cứu trên 30.000 người trưởng thành của Mỹ, những người bỏ bữa sáng thường không nạp đủ canxi, vitamin C và chất xơ cơ thể cần hàng ngày. Chuyên gia về tuổi thọ Dan Buettner, người nghiên cứu những người sống thọ nhất thế giới, khẳng định duy trì bữa sáng lành mạnh có thể tăng dần tuổi thọ theo thời gian.

Ăn bữa sáng lành mạnh sẽ cung cấp năng lượng cho cơ thể hoạt động hiệu quả hơn, giảm nguy cơ mắc bệnh tim, tiểu đường loại 2 và huyết áp cao. Các chuyên gia sức khỏe khuyên mọi người nên ăn các thực phẩm giàu chất xơ và protein, ít tinh bột để tránh làm đường huyết tăng cao.

Bữa sáng gồm sữa chua cùng các loại ngũ cốc, hạt hoặc ly sinh tố sữa chua với các loại rau quả có thể là lựa chọn lành mạnh, bổ sung năng lượng tức thì cho ngày mới. Các loại đậu, khoai lang, trứng… cũng có thể là lựa chọn lành mạnh cho bữa sáng đủ chất dinh dưỡng.

Quản lý mức độ căng thẳng

Căng thẳng dẫn đến nhiều vấn đề sức khỏe, ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần, thể chất. Chính vì điều này, mọi người cần tránh sử dụng điện thoại khi vừa tỉnh dậy, đọc những tin tức tiêu cực vào buổi sáng hoặc làm những công việc gây ra stress ngay khi bắt đầu ngày mới.

Chuyên gia tuổi thọ David Liu nói: “Các nghiên cứu cho thấy những người bắt đầu ngày mới vội vã thường có mức độ lo lắng cao hơn, dễ tăng hormone gây căng thẳng cortisol trong khi những người có thói quen buổi sáng đều đặn sẽ hạnh phúc, có nhiều trải nghiệm tích cực suốt cả ngày".

Chuyên gia này khẳng định thời gian buổi sáng rất hiệu quả để cải thiện sức khỏe, vậy nên mọi người cần chú ý nạp năng lượng cho cơ thể bằng một bài yoga, thưởng thức tách cà phê hoặc trò chuyện với người thân vào sáng sớm.

Vận động nhẹ nhàng

Tập thể dục là cách tăng cường thể lực hiệu quả cho ngày mới. Tuy nhiên với những người quá bận rộn hoặc có tiền sử bệnh tim mạch, các bài tập giãn cơ nhẹ nhàng, yoga, đạp xe hoặc đi dạo quãng đường ngắn cũng đủ để khởi động buổi sáng.

Thường xuyên vận động vào buổi sáng giúp cải thiện năng suất lao động, tăng hormone endorphin giúp duy trì trạng thái vui vẻ, nhiều năng lượng. Đồng thời thói quen này giúp tăng cường quá trình chuyển hóa đường và chất béo, tốt cho người béo phì, tiểu đường loại 2 cũng như cải thiện khả năng nhận thức.

Nghiên cứu do các nhà khoa học tại Trường Y tế Công cộng Harvard TH Chan thực hiện, công bố trên Tạp chí Tuần hoàn của Hiệp hội Tim mạch Mỹ cho thấy những người hoạt động mạnh từ 150 đến 300 phút hoặc hoạt động thể chất vừa phải từ 300 đến 600 phút mỗi tuần có tuổi thọ cao hơn người không vận động.