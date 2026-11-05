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Buộc thôi việc Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn

Luân Dũng
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Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định 2110/QĐ-TTg ngày 5/11/2026 về việc thi hành kỷ luật hành chính đối với ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia.

Cụ thể, thi hành kỷ luật bằng hình thức Buộc thôi việc đối với ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật Đảng.

Thời điểm thi hành kỷ luật kể từ ngày Quyết định số 392-QĐNS/TW ngày 22 tháng 9 năm 2026 của Ban Bí thư có hiệu lực.

Ông Trần Văn Thuấn. (Ảnh: Media QH)

Trước đó, ngày 16/9/2026, sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư nhận thấy ông Trần Văn Thuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Y tế (nguyên: Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện K) đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Ông Trần Văn Thuấn cũng vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị công tác.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ các quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trần Văn Thuấn.

Sau đó, ông Thuấn bị Thủ tướng tạm đình chỉ công tác chức Thứ trưởng Y tế và Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia.

Ông Trần Văn Thuấn bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 Bộ Công an) khởi tố, tạm giam về tội Nhận hối lộ, do liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ.

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Trần Văn Thuấn

Bộ Y tế

Ban Bí thư

kỷ luật

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