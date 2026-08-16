Bước ngoặt đưa y học chính xác gần hơn với người bệnh ung thư

Hơn 700 đại biểu, chuyên gia trong nước và quốc tế cùng hội tụ tại Nghệ An, chia sẻ những tiến bộ mới trong y học chính xác, hướng tới nâng cao hiệu quả chẩn đoán, điều trị và chăm sóc người bệnh ung thư tại Bắc Trung Bộ.

"Chìa khóa" giảm tử vong do ung thư

Ngày 15/8, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An phối hợp cùng Hội Ung thư Việt Nam và Sở Y tế Nghệ An tổ chức Hội nghị Khoa học Bệnh viện Ung bướu Nghệ An lần thứ X với chủ đề: “Ứng dụng y học chính xác trong chẩn đoán, điều trị ung thư: Từ nghiên cứu đến thực hành”.

Đây là diễn đàn khoa học chuyên sâu, quy tụ các chuyên gia, nhà khoa học, bác sĩ và cán bộ y tế đến từ nhiều cơ sở y tế trong và ngoài nước. Hội nghị tập trung cập nhật những tiến bộ mới trong chẩn đoán, điều trị ung thư, chia sẻ kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm thực tiễn. Đồng thời thúc đẩy hợp tác chuyên môn, đào tạo và chuyển giao tri thức trong lĩnh vực ung bướu.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, GS.TS.BS. Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh - ung thư học đang đứng trước những bước tiến chưa từng có, nhưng giá trị của y học không chỉ nằm ở công nghệ hay kỹ thuật mới, mà ở việc những tiến bộ ấy giúp người bệnh được phòng bệnh, phát hiện sớm, điều trị hiệu quả và sống khỏe mạnh hơn.

Theo GLOBOCAN 2024, Việt Nam ghi nhận hơn 177.000 ca ung thư mắc mới và khoảng 111.000 ca tử vong. Vì vậy, cuộc chiến chống ung thư phải bắt đầu từ trước khi người dân trở thành người bệnh, với trọng tâm là kiểm soát yếu tố nguy cơ, tiêm chủng, sàng lọc và phát hiện sớm; đồng thời xây dựng dữ liệu ung thư chính xác, liên thông để phục vụ y học chính xác.

Cùng với đó, cần rút ngắn khoảng cách từ tiến bộ khoa học đến thực hành lâm sàng, bảo đảm công nghệ thực sự tạo ra kết quả tốt hơn cho người bệnh và không làm gia tăng khoảng cách tiếp cận dịch vụ y tế.

GS.TS.BS. Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại Hội nghị.

“Tôi kỳ vọng Bệnh viện Ung bướu Nghệ An tiếp tục trở thành trung tâm ung bướu chuyên sâu của khu vực Bắc Trung Bộ, phát triển y học chính xác, hội chẩn đa chuyên khoa, nghiên cứu khoa học và tăng cường đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, góp phần nâng cao năng lực ung thư học của cả khu vực”, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn chia sẻ.

Từ y học chính xác đến thực hành lâm sàng

Y học chính xác đang tạo ra thay đổi trong cách tiếp cận ung thư, chuyển từ lựa chọn phương pháp điều trị dựa trên đặc điểm chung của bệnh sang quyết định dựa trên dữ liệu sinh học phân tử, dấu ấn sinh học, đặc điểm khối u, hình ảnh học và đáp ứng của từng người bệnh.

Đây cũng là trọng tâm được các chuyên gia tập trung trao đổi tại hội nghị, với nhiều nội dung liên quan đến dữ liệu thực tế trong điều trị ung thư, sinh học phân tử, kỹ thuật phẫu thuật và xạ trị hiện đại, nội soi công nghệ cao và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán hình ảnh.

Bệnh viện Ung bướu Nghệ An là bệnh viện đầu tiên và duy nhất tại khu vực Bắc Trung Bộ được cấp giấy chứng nhận cơ sở Thực hành tốt thử thuốc trên lâm sàng (GCP).

Hội nghị quy tụ gần 50 đơn vị, hơn 700 đại biểu và 135 báo cáo viên, với 10 phiên làm việc gồm 1 phiên toàn thể và 9 phiên chuyên ngành. Trong đó có 3 báo cáo viên là chuyên gia nước ngoài, góp phần mở rộng trao đổi học thuật và kết nối chuyên môn quốc tế.

Thông qua các báo cáo khoa học và trao đổi chuyên môn, hội nghị hướng tới rút ngắn khoảng cách giữa nghiên cứu và thực hành, đưa các bằng chứng khoa học, công nghệ và kỹ thuật mới vào điều trị, góp phần nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị và chăm sóc người bệnh ung thư.