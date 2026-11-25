Lần đầu tiên xác nhận thông tin về việc Ukraine đã nhận xe chiến đấu bộ binh KF41 Lynx do Đức tài trợ và sử dụng trên chiến trường.

Việc chuyển giao các xe chiến đấu bộ binh (IFV) bánh xích KF41 Lynx của Rheinmetall cho Ukraine đã được đồn đoán trong nhiều năm.

Tuy nhiên, nay đã có xác nhận rằng chúng đã được đưa vào biên chế của Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 21 thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Thông tin này được nêu trong một tuyên bố từ Quân đoàn 18. Các chiến binh Ukraine lưu ý phương tiện này được tự động hóa, có khả năng vượt địa hình tốt và được giao gần như nguyên bản từ nhà máy. Tuyên bố cũng đề cập nguồn cung cấp do chính phủ Đức tài trợ.

Một trong những tính năng thú vị của IFV mới là khả năng sử dụng đạn có thể lập trình. Tức là có thể chỉ định số lượng đạn sẽ được sử dụng và thời điểm chúng phát nổ: Phía trước mục tiêu, vào mục tiêu, phía sau mục tiêu. Điều này cho phép tiêu diệt đối tượng không chỉ trên mặt đất mà còn cả trên không.

Quân đội Ukraine cho biết họ cũng sẽ sử dụng IFV Lynx để bắn hạ UAV. Ví dụ được đưa ra là chiếc Shahed, đã bị bắn hạ bởi xe chiến đấu bộ binh sau 5 phát đạn. Đồng thời, họ cũng đề cập trong các cuộc tập trận, đã thực hành bắn hạ drone FPV.

Xe chiến đấu bộ binh KF41 Lynx đang phục vụ trong Lữ đoàn Cơ giới số 21 của Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Tờ Defense Express lưu ý, khả năng bắn hạ máy bay không người lái từ Lynx, và cụ thể hơn là bởi tháp pháo Lance 2 của nó đã được đề cập trước đây.

Cần lưu ý, việc sử dụng đạn lập trình là một phần trong kho vũ khí tiêu chuẩn của cỗ máy này. Ngoài việc đánh chặn UAV, nó cũng có thể sử dụng để bắn trúng các mục tiêu trên mặt đất hiệu quả hơn.

Cần nhớ rằng việc chuyển giao KF41 cho Ukraine đã được thảo luận trong một thời gian dài, và Rheinmetall thậm chí còn hứa sẽ mở rộng sản xuất nội địa. Cuối cùng, vào đầu năm 2025, một chiếc xe đã được chuyển giao cho Quân đội Ukraine để đánh giá.

Cuối năm 2025, Rheinmetall thông báo chính phủ Đức đã thanh toán cho việc sản xuất xe bọc thép ZSU 5 Lynx , dự kiến giao hàng vào đầu năm 2027 và không có thêm thông tin nào được công bố.

Rất có thể phương tiện vừa xuất hiện thuộc lô hàng này. Hiện chưa rõ liệu có thêm đơn đặt hàng nào cho loại xe bọc thép này hay không, vì Đức giữ bí mật về khối lượng viện trợ quân sự của mình.

KF41 Lynx có trọng lượng chiến đấu 44 tấn, tốc độ tối đa trên đường cao tốc lên đến 70km/h. Vũ khí trang bị trong tháp pháo Lance 2 bao gồm một pháo tự động 35mm, một súng máy đồng trục 7,62mm và một tên lửa chống tăng tùy chọn, thường là Spike của Israel. Kíp lái gồm 3 người và có khả năng chở thêm 8 lính bộ binh.

Theo Defense Express