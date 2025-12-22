Bước làm thịt gà tưởng là sạch nhưng hoá ra ngược lại: Chuyên gia từ Mỹ đến Việt đều khuyên bỏ ngay

Trong cuộc sống thường ngày, không ít thói quen được hình thành từ cảm giác “cho yên tâm”, “làm cho sạch”, nhưng thực tế lại mang đến tác dụng ngược. Trong căn bếp gia đình, có một thao tác rất quen thuộc mà nhiều người vẫn duy trì suốt nhiều năm, dù các chuyên gia an toàn thực phẩm liên tục cảnh báo nên dừng lại càng sớm càng tốt. Đó chính là việc rửa thịt gà trước khi nấu.

Với nhiều gia đình Việt, thịt gà mua về thường được mang ra bồn rửa, xả nước kỹ càng để “trôi hết nhớt”, “bớt mùi” rồi mới chế biến. Thói quen này được xem như một bước không thể thiếu trước khi nấu, bởi cảm giác thịt đã được rửa sạch khiến người nấu yên tâm hơn.

Ảnh minh hoạ

Tuy nhiên, theo các chuyên gia an toàn thực phẩm, chính thao tác tưởng chừng cẩn thận này lại là một trong những sai lầm phổ biến nhất khi chế biến gia cầm. Việc rửa thịt gà sống dưới vòi nước không giúp loại bỏ vi khuẩn mà còn vô tình tạo điều kiện để chúng phát tán rộng hơn trong không gian bếp.

Chuyên gia đồng loạt khuyến cáo về thói quen rửa thịt gà

Cơ quan An toàn Thực phẩm và Kiểm dịch Mỹ (USDA/FSIS) nhiều lần khẳng định: Không nên rửa thịt gà sống trước khi nấu. Theo cơ quan này, các vi khuẩn thường tồn tại trên gia cầm sống như Salmonella hay Campylobacter không thể bị loại bỏ bằng nước sạch thông thường. Ngược lại, dòng nước chảy mạnh có thể làm vi khuẩn bắn ra bồn rửa, mặt bàn, dao thớt và những khu vực xung quanh, làm tăng nguy cơ lây nhiễm chéo.

Các nghiên cứu và hướng dẫn từ Trung tâm An toàn Thực phẩm Hong Kong (Trung Quốc) cũng chỉ ra hiện tượng tương tự. Tài liệu chuyên môn của cơ quan này cho biết, khi rửa gia cầm sống dưới vòi nước, vi khuẩn có thể theo các giọt nước li ti lan ra xung quanh khu vực bếp, khiến những bề mặt tưởng chừng sạch sẽ cũng bị nhiễm khuẩn mà người nấu không hề hay biết. Quan điểm này được nhiều trang như Sohu, Sina, The Paper dẫn lại trong các bài viết về an toàn thực phẩm gia đình.

Nước bắn ra trong quá trình rửa có thể khiến vi khuẩn lây lan rộng hơn (Ảnh minh hoạ)

Tại Việt Nam, các chuyên gia dinh dưỡng và an toàn thực phẩm cũng đồng tình với khuyến cáo quốc tế. Nhiều bài viết trên các chuyên trang y tế cho rằng, việc rửa thịt gà sống chủ yếu mang lại “cảm giác sạch” bằng mắt thường, trong khi yếu tố quyết định độ an toàn của món ăn lại nằm ở quá trình nấu chín đúng cách.

Làm gì thay thế để vừa sạch, vừa an toàn?

Theo khuyến cáo của các cơ quan y tế và chuyên gia, thay vì rửa thịt gà dưới vòi nước, người nội trợ nên thay đổi cách xử lý theo hướng an toàn hơn. Thịt gà sau khi mua về có thể được thấm khô bằng khăn giấy dùng một lần, sau đó chế biến ngay hoặc bảo quản đúng cách trong tủ lạnh. Quan trọng nhất là rửa tay sạch sẽ bằng xà phòng sau khi tiếp xúc với thịt sống, đồng thời vệ sinh kỹ dao, thớt, bồn rửa và mặt bàn bếp.

Trong quá trình nấu, thịt gà cần được làm chín hoàn toàn ở nhiệt độ phù hợp, bởi nhiệt độ cao mới là yếu tố giúp tiêu diệt vi khuẩn, chứ không phải nước rửa. Khi thay đổi thói quen nhỏ này, nguy cơ vi khuẩn lan rộng trong bếp sẽ giảm đi đáng kể.

Ảnh minh hoạ

Nhiều chuyên gia cho rằng, an toàn thực phẩm đôi khi không đến từ những thao tác cầu kỳ, mà bắt đầu từ việc bỏ đi những thói quen tưởng là tốt nhưng đã được khoa học chứng minh là không cần thiết. Trong trường hợp này, việc ngừng rửa thịt gà sống chính là một bước đơn giản nhưng quan trọng để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình.