Bước đột phá với robot tự hành

Họ hướng đến mục tiêu hiện đại hóa hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng và năng lượng tái tạo.

Theo Tạp chí Solar Builder Magazine, công ty này vừa hoàn thành vòng gọi vốn Series A trị giá 7,5 triệu USD, do quỹ đầu tư mạo hiểm AlleyCorp dẫn đầu với các khoản đầu tư từ Bobcat Co., ff Venture Capital và các nhà đầu tư trước đó, nâng tổng số vốn huy động lên 12,5 triệu USD. Khoản đầu tư mới này sẽ hỗ trợ công ty tiếp tục phát triển robot xây dựng và mở rộng thị trường, tập trung vào năng lượng tái tạo và năng lượng mặt trời.

Sản phẩm chủ lực của Civ Robotics là CivDots, giúp khảo sát xây dựng nhanh gấp 8 lần so với phương pháp truyền thống. Ảnh: CIV ROBOTICS

Civ Robotics đã triển khai hơn 100 robot tại các công trường trên toàn thế giới, cho thấy ngành xây dựng, vốn chậm đổi mới, đang dần chuyển đổi sang tự động hóa. Công ty dự định mở rộng hoạt động sang châu Âu, Trung Đông, châu Phi và các khu vực khác, đồng thời đạt lợi nhuận trong năm nay. CivDots - sản phẩm chủ lực của Công ty Civ Robotics - là các phương tiện mặt đất không người lái (UGVs), thực hiện khảo sát xây dựng nhanh gấp 8 lần so với phương pháp truyền thống, độ chính xác cao lên đến 8 mm.

Mỗi ngày, CivDots có thể đánh dấu tới 3.000 điểm trên địa hình khó và trong mọi điều kiện thời tiết, không yêu cầu chuyên môn cao, giúp công nhân dễ dàng thực hiện công việc khảo sát. Công nghệ này đang được phát triển cho các sản phẩm tự động mới trong xây dựng.

Các công ty lớn, như Bechtel, đã tin dùng sản phẩm của Civ Robotics cho các nhiệm vụ khảo sát quan trọng. Bechtel cho biết phương tiện không người lái CivDots giúp tăng tốc khảo sát gấp 6 lần, bảo đảm tiến độ dự án, đặc biệt trong các dự án năng lượng mặt trời quy mô lớn.

Đến nay, Công ty Civ Robotics đã góp phần xây dựng hơn 20 GW điện mặt trời toàn cầu và đánh dấu hơn 6 triệu điểm tọa độ.

Giám đốc điều hành, đồng sáng lập của Civ Robotics Tom Yeshurun bày tỏ thất vọng với tình trạng kém hiệu quả trong xây dựng và nhấn mạnh sứ mệnh đưa robot vào lĩnh vực này. Với sự hỗ trợ từ các đối tác - nhất là Bobcat Co., Civ Robotics đang hiện đại hóa ngành xây dựng hạ tầng toàn cầu trị giá 3.000 tỉ USD, từ năng lượng mặt trời, đường sá, trung tâm dữ liệu đến nhà máy điện và các dự án lớn khác.