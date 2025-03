Công ty Chị Em Rọt bị phạt 125 triệu đồng, thu hồi sản phẩm kẹo rau củ Kera

Chiều 24/3, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, bà Phạm Khánh Phong Lan - Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM - cho biết, đơn vị vừa có quyết định xử phạt Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt liên quan đến sản phẩm kẹo rau củ Kera.

Sản phẩm kẹo rau củ Kera.

Theo quyết định, công ty bị xử phạt vì hai vi phạm: Buôn bán hàng hóa có nhãn không ghi đủ hoặc ghi không đúng các nội dung bắt buộc và kinh doanh sản phẩm không phù hợp với thông tin đã được công bố.

Với hai vi phạm này, Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt bị phạt 125 triệu đồng.

Ngoài xử phạt hành chính, công ty này còn bị thu hồi toàn bộ sản phẩm, nộp lại toàn bộ tiền đã thu được từ bán sản phẩm.

"Chúng tôi đã có quyết định thu hồi toàn bộ sản phẩm kẹo rau củ Kera của Công ty Chị Em Rọt. Ngoài việc bị thu hồi, công ty này còn phải nộp lại toàn bộ số tiền đã thu được từ việc bán sản phẩm kẹo rau củ Kera. Việc nộp lại tiền cần thêm thời gian, vì họ phải tổng hợp được lượng sản phẩm đã bán ra", bà Phạm Khánh Phong Lan nói.

Trước đó (20/3), Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) thông tin về kết quả kiểm nghiệm ban đầu với mẫu thực phẩm bổ sung Supergreens Gummies (kẹo rau củ Kera) được quảng cáo quá mức trên nền tảng mạng xã hội.

Theo Cục An toàn thực phẩm, kết quả kiểm nghiệm của Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia cho thấy, các chỉ tiêu về hàm lượng đạm, đường, chất béo, năng lượng tổng cơ bản phù hợp với bản tự công bố của sản phẩm. Các chỉ tiêu an toàn về vi sinh vật, nấm, kim loại nặng đều không phát hiện hoặc nằm trong giới hạn an toàn.

Tuy nhiên, sản phẩm kẹo rau củ Kera chứa Sorbitol là chất tạo ngọt với hàm lượng 33,4 g/100g nhưng không ghi trên nhãn sản phẩm theo quy định.

Người nổi tiếng livestream bán kẹo rau củ Kera.

Cục An toàn thực phẩm đã có công văn gửi Sở An toàn thực phẩm TP.HCM và Sở Y tế Đắk Lắk đề nghị xử lý các vi phạm theo đúng quy định. Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia kiểm nghiệm thêm một số chất và chỉ tiêu an toàn.

Kẹo rau củ Kera do Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt - CER (TP Thủ Đức, TP.HCM) công bố, bắt đầu đưa ra thị trường vào cuối năm 2024. Kẹo do Công ty Cổ phần ASIA LIFE tại Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, sản xuất.

Thời gian qua, kẹo được nhiều người nổi tiếng như hoa hậu Thùy Tiên, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlog quảng cáo rằng "sản phẩm có thể thay cho rau xanh trong bữa ăn", gây lùm xùm "sai sự thật". Một người dùng tự mang kẹo đi xét nghiệm, kết quả cho thấy tỷ lệ rau trong viên kẹo rất thấp so với quảng cáo.

Tại cuộc họp báo hôm 14/3, Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục cũng nhiều lần cúi đầu, xin lỗi khách hàng vì những quảng cáo “sai sót về thuật ngữ trên livestream”. Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt cũng cho biết sẽ hoàn tiền cho khách hàng có nhu cầu trả lại sản phẩm.