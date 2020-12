Từ ngày có con, em ngại đi tắm biển vì sợ phải phơi phần da bụng bị thâm, chảy xệ cùng những vết rạn nằm ngang. Con em gần 2 tuổi rồi, em rất muốn được phẫu thuật thẩm mỹ để căng lại da bụng. Có cách nào giúp cho bụng em thon gọn và mất hết vết thâm cùng vết rạn không, thưa bác sĩ?

(hanhng…gmail.com)

Trong quá trình mang thai, cơ bụng cũng như da bụng bị căng giãn. Ở một số người, sự căng giãn quá mức làm tổn thương các sợi đàn hồi của da, tạo nên những nếp nhăn và những vết rạn da không hồi phục.

Nhiều khi sau quá trình mang thai, cơ bụng bị giãn, không co lại như bình thường, khiến cho cơ bụng yếu, ruột đẩy thành bụng ra phía trước tạo nên cảm giác bụng to ra. Hiện tượng tích mỡ dưới da bụng cũng góp phần làm bụng to. Đấy là chưa kể việc kém đàn hồi của da khiến bụng chảy xệ xuống.

Để khắc phục dáng bụng không ưng ý sau sinh, chúng tôi cần phải phân tích xem đâu là nguyên nhân chính thì mới có cách giải quyết phù hợp. Nếu do cơ bụng yếu, bạn phải tự luyện tập để cơ bụng khỏe lên, ruột không đẩy phồng thành bụng ra phía trước. Nếu do thừa mỡ bụng thì cần hút mỡ hoặc phẫu thuật. Nếu da rạn nhão, chảy xệ vì kém đàn hồi, biện pháp duy nhất là phải phẫu thuật cắt bỏ phần da rạn.

Với người bị cả 3 yếu tố trên, bác sĩ sẽ phải xem xét làm gì trước: đầu tiên là hút mỡ, sau đó cắt bỏ da mỡ bụng thừa, làm chắc thành bụng bằng cách đặt mũi khâu vào đường trắng giữa hoặc đường trắng bên của thành bụng trước, làm chắc cơ bụng. Hoặc kết hợp làm một lần: vừa lấy da mỡ thừa vừa hút mỡ, đặc biệt với bệnh nhân có mỡ ở vùng trên rốn nhiều.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo những biện pháp vật lý, ví dụ như một số loại máy móc hỗ trợ cho việc thu gọn bụng sau sinh, nhưng chỉ áp dụng cho những trường hợp lượng mỡ ít, thành bụng không quá dày, khả năng đàn hồi của da tốt, vì máy hầu như không thể làm chắc cơ ở thành bụng. Với vết rạn da, biện pháp can thiệp duy nhất là phẫu thuật. Bạn nên đến các cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ uy tín để khám, các bác sĩ sẽ cho chỉ định cụ thể.