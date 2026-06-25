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Bức xúc clip shipper quật ngã, đấm nữ khách hàng túi bụi ở Hà Nội: Công an vào cuộc

Lam Giang (Tổng hợp)
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Khi cô gái đang đi lên, nữ shipper đuổi theo giật tóc, quật ngã ra đường.

Mạng xã hội mới đây bức xúc trước đoạn clip ghi lại diễn biến vụ xô xát giữa một người mặc áo đồng phục nhân viên giao hàng và một cô gái. Trong đoạn clip, khi cô gái đang đi dưới sảnh một tòa nhà thì bị shipper đuổi theo giật tóc, quật ngã ra đường rồi dùng tay đấm nhiều phát vào vùng đầu cô gái. Bị đánh, cô gái chỉ biết ôm đầu chịu đau, không phản kháng.

Những người có mặt tại hiện trường đã nhanh chóng chạy tới can ngăn, sau đó, người mặc áo shipper rời đi. Sự việc được cho là xảy ra vào ngày 25/6 tại khu vực số 54 đường Nguyễn Chí Thanh (phường Láng, TP Hà Nội). Theo bài đăng lan truyền trên mạng xã hội thì nguồn cơn dẫn đến sự việc là do mâu thuẫn trong lúc giao - nhận hàng.

Camera ghi lại diễn biến sự việc.

Cụ thể, nữ khách hàng đặt đồ ăn qua ứng dụng và đã thanh toán. Khi đến nơi, shipper gọi 2 cuộc song nữ khách hàng không để ý điện thoại nên không nghe máy. Khoảng 3 phút sau, nữ khách hàng gọi lại và gần 10 phút sau thì xuống nhận đồ.

Khi 2 bên gặp nhau, người giao hàng được cho là đã chửi bới khách hàng vì phải gọi nhiều lần mới nghe. Người này còn bị tố cố tình hoàn thành đơn hàng trên ứng dụng song không giao đồ ăn cho khách. Thấy vậy, nữ khách hàng nói sẽ phản ảnh sự việc lên tổng đài. Khi cô đang quay lên thì bị shipper đuổi theo hành hung.

Liên quan đến sự việc, trao đổi trên báo Dân trí, chỉ huy Công an phường Láng cho biết đơn vị đã nắm được thông tin vụ việc và đang tiến hành xác minh làm rõ. Cơ quan công an sẽ xử lý vụ việc theo quy định pháp luật sau khi có kết quả xác minh.

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hành hung

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