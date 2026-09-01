Bức ảnh nhói lòng nhất sau vụ lũ quét tại Nepal - Trung Quốc

Đó là bức ảnh chụp một chú thỏ bông ôm trái tim đỏ.

Cửa khẩu Gyirong tại Tây Tạng (Trung Quốc) vừa trải qua một trận thiên tai sạt lở đất nghiêm trọng. Trong lúc lực lượng cứu hộ triển khai công tác tìm kiếm giữa đống đổ nát và bùn lầy xơ xác, một chú thỏ bông vốn dĩ trắng tinh nay bị bùn đặc ngấm ướt, nằm cô đơn giữa dòng bùn quánh. Một nhân viên trong đoàn cứu hộ đã cẩn thận nhặt chú thỏ lên và nhẹ nhàng đặt sang một hòn đá bên cạnh. Hình ảnh ấy khiến bất kỳ ai nhìn thấy cũng không khỏi xót xa.

Tờ Tibet Daily đã đưa tin về "Chú thỏ bông ôm trái tim trong lớp bùn lầy ở cửa khẩu Gyirong". Tại hiện trường cứu hộ cửa khẩu, giữa đống đổ nát xám xịt và u ám, một chú thỏ bông nằm lặng lẽ trong đống bùn quánh. Lớp lông trắng mịn nguyên bản của nó đã sớm bị bùn đất thấm đẫm, phủ kín bụi bẩn, trở nên xám xịt và lem luốc.

Chú thỏ bông ôm trái tim ngồi tĩnh lặng giữa lớp bùn lầy. (Ảnh: Tibet Daily)

Bài báo ngậm ngùi chia sẻ, đây là vật nhỏ gây nhói lòng nhất trong trận thiên tai này. Nó từng là người bạn đồng hành ấm áp trong lòng bàn tay một đứa trẻ, là niềm vui đơn sơ nhất của những ngày tháng bình yên, nhưng lại cay đắng kẹt lại nơi hiện trường thảm họa. Trên các mạng xã hội Trung Quốc cũng xuất hiện chủ đề thảo luận: Đây là "khoảnh khắc nhói lòng nhất trong thảm họa sạt lở đất ở Tây Tạng".

Chú thỏ bông vốn trắng tinh đã hoá màu xám vì bùn lầy

Bài báo cho biết thêm, trên đường tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã chú ý đến chú thỏ nhỏ này. Họ cẩn thận nhặt con gấu bông dính đầy bùn đất lên, nhẹ nhàng đặt nó lên một hòn đá sạch trên cao, giúp gìn giữ chút vẻ đẹp nhỏ bé này tránh khỏi vùng nước đọng và nguy hiểm. Sau khi đặt chú thỏ xong xuôi, các nhân viên cứu hộ lập tức quay lưng, tiếp tục bước sâu vào vùng bùn lầy.

Ngày 26 tháng 8, thiên tai sạt lở đất, lũ quét đã dẫn đến thương vong và mất tích nghiêm trọng về người tại cửa khẩu Gyirong, huyện Gyirong, thành phố Shigatse, Tây Tạng. Con số thương vong mới nhất ở phía Tây Tạng hiện vẫn dừng lại ở dữ liệu công bố lúc 18 giờ ngày 29/8, ghi nhận 16 người thiệt mạng và 546 người mất tích. Trong khi đó, bên phía Nepal, số người thiệt mạng được công bố đến hiện tại là 939.

Nguồn: ETtoday