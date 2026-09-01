3 con giáp may mắn nhất trong ngày thứ Ba, 1/9/2026

Tử vi học có nói đây là 3 con giáp sẽ gặt hái nhiều may mắn, tài lộc và thành công trong ngày đầu tiên của tháng 9, thứ Ba, 1/9 này.

Ngày thứ Ba, 1/9/2026, tức ngày 20 tháng 7 âm lịch, còn gọi là ngày Mậu Dần, tháng Bính Thân, năm Bính Ngọ, mang nạp âm Thành Đầu Thổ, biểu thị cho đất trên thành lũy vững chãi, kiên cố và có khả năng bảo vệ, che chở rất cao. Bản chất của nạp âm này đại diện cho nét tính cách trung hậu, kiên định, luôn giữ chữ tín và sở hữu một nội lực chịu đựng áp lực vô cùng phi thường.

Trong ngày này, hành Thổ nhận được sự nuôi dưỡng và rèn luyện mạnh mẽ từ Hỏa khí của năm Bính Ngọ, giúp vận trình tài lộc có nền tảng vững vàng để bứt phá. Tuy nhiên, do đất thành trì có tính chất khô cứng và cố định, bạn cần linh hoạt thích ứng với các biến động thị trường, tránh tâm lý bảo thủ làm tuột mất những cơ hội đầu tư tốt.

Tử vi học có nói, dựa trên các quy luật tương sinh tương khắc giữa thiên can và địa chi của ngày Mậu Dần, dưới đây là 3 con giáp sở hữu vận trình tài lộc đột phá và may mắn nhất trong ngày thứ Ba, 01/09/2026.

🐴 Con giáp tuổi Ngọ: Tam Hợp hỗ trợ - Tài lộc mạnh mẽ

Ngày Mậu Dần mở ra cánh cửa Tam Hợp giúp con giáp tuổi Ngọ kích hoạt luồng năng lượng tài lộc mạnh mẽ ngay từ ngày đầu tháng mới.

Bản mệnh thể hiện tư duy nhạy bén cùng khả năng nắm bắt xu hướng thị trường cực kỳ xuất sắc trong các quyết định kinh doanh. Những người làm chủ liên tiếp đón nhận những đơn hàng có giá trị lớn từ những đối tác và phân khúc khách hàng hoàn toàn mới. Năng lượng tương sinh từ địa chi Dần (Mộc) nuôi dưỡng Hỏa khí của tuổi Ngọ giúp các kế hoạch hùn vốn diễn ra vô cùng thuận lợi.

(Ảnh minh họa)

Người làm công ăn lương dễ dàng ghi điểm tuyệt đối với cấp trên nhờ những ý tưởng đột phá mang lại doanh thu cao. Dòng tiền lưu động đổ về tài khoản liên tục giúp tuổi Ngọ tháo gỡ mọi nút thắt chi tiêu phát sinh từ tháng trước.

Đây cũng là thời điểm lý tưởng để tuổi Ngọ hiện thực hóa các quyết định đầu tư dài hạn vào tài sản cố định. Cát khí vượng phát đem lại cho con giáp này một khoản tiền thưởng bất ngờ hoặc một món quà có giá trị lớn. Hãy tin tưởng vào chiến lược tài chính hiện tại và tiếp tục tăng tốc để gặt hái thêm nhiều quả ngọt.

🐕 Con giáp tuổi Tuất: Tam Hợp chống lưng - Tiền bạc rủng rỉnh

Nằm trong mối quan hệ Tam Hợp với địa chi Dần của ngày, người tuổi Tuất sẽ là con giáp đón nhận ngày thứ Ba, 1/9 với vị thế của một kẻ dẫn đầu về tài lộc.

(Ảnh minh họa)

Bản mệnh rũ bỏ được hoàn toàn những áp lực tài chính trước đó nhờ sự xuất hiện của những nguồn thu nhập thụ động mới. Những dự án tưởng chừng như đóng băng bỗng nhiên kích hoạt trở lại và mang về khoản lợi nhuận vượt mức kỳ vọng. Sự quyết đoán trong tư duy giúp người làm chủ doanh nghiệp chốt nhanh các thương vụ mua bán có biên độ sinh lời lớn. Đối với những người làm văn phòng, kỹ năng đàm phán xuất sắc giúp bạn mang về những hợp đồng béo bở cho tập thể.

Tiền bạc rủng rỉnh trong tay tạo điều kiện cho bạn nâng cấp công cụ làm việc hoặc đầu tư vào các khóa học chuyên sâu. Vận may gõ cửa còn giúp bạn dễ dàng thu hồi các khoản nợ khó đòi từ những đối tác cũ từ lâu. Bạn nên tận dụng tối đa khung giờ hoàng đạo trong ngày để tiến hành các giao dịch chuyển tiền hoặc ký kết hợp tác. Hãy lập ngay một quỹ dự phòng thông minh để bảo toàn thành quả tài chính rực rỡ mà mình vừa thu về.

🐖 Con giáp tuổi Hợi: Lục Hợp soi rọi - Ngập tràn cát khí

Cục diện Lục Hợp mang lại cho con giáp tuổi Hợi một ngày Mậu Dần ngập tràn cát khí và may mắn vượt bậc về mặt tiền bạc.

(Ảnh minh họa)

Bản mệnh được ví như thỏi nam châm thu hút tài lộc khi các cơ hội kiếm tiền liên tục tự tìm đến tận cửa. Người làm kinh doanh online hay trực tiếp đều chứng kiến doanh số tăng trưởng theo cấp số nhân nhờ chiến lược tiếp thị độc đáo. Cát tinh trợ lực giúp tuổi Hợi tìm được nguồn hàng chất lượng cao với mức giá ưu đãi, tối ưu hóa tối đa chi phí. Công việc chính tiến triển hanh thông kéo theo các khoản thưởng nóng và phụ cấp tăng cao ngoài mong đợi của bạn.

Sự xuất hiện của quý nhân là người lớn tuổi mang đến cho bạn những lời khuyên đầu tư vô cùng đắt giá trên thị trường. Dòng tiền dồi dào giúp tâm trạng người tuổi Hợi vô cùng thư thái, an tâm mua sắm và chăm lo cho cuộc sống gia đình. Con giáp này hoàn toàn có thể tự thưởng cho bản thân một khoản chi tiêu xa xỉ sau chuỗi ngày nỗ lực làm việc không ngừng. Hãy tiếp tục lan tỏa năng lượng tích cực này để hành trình tích lũy tài sản phía trước ngày càng bền vững hơn.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.



