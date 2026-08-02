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Bức ảnh khiến một người bố bị chỉ trích: Chỉ vì vài cái like mà không màng đến tương lai của con cái!

Thanh Hương
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Nhiều người cho rằng đây chẳng khác nào hành vi "dùng con làm mồi câu" để thu hút sự chú ý và những lời bình phẩm khiếm nhã.

Việc nhiều phụ huynh muốn chia sẻ khoảnh khắc con cái đi học, đạt thành tích tốt hay những câu chuyện đời thường là điều hoàn toàn dễ hiểu. Tuy nhiên, nếu biến một đứa trẻ đang tuổi đến trường thành công cụ câu tương tác, hút lượt xem thì đó lại là hành vi vượt qua giới hạn của người làm cha mẹ.

Từ khi video ngắn phổ biến, các tài khoản gia đình mọc lên như nấm. Gần đây, một người cha ở Trung Quốc thường xuyên quay lại cuộc sống thường ngày của hai con - một trai, một gái. Cậu em trai có vẻ đang học tiểu học, còn cô con gái lớn đã trổ mã thành một thiếu nữ phổng phao, dáng người cao ráo. Người cha thường ghi lại cảnh hai chị em ăn cơm hoặc học bài.

Điều đáng nói là góc quay của người bố này rất kỳ quặc. Trong khi cậu con trai mặc đồ ngắn bình thường ngồi ăn đối diện, thì cô con gái lớn mặc đồ mùa hè mát mẻ lại liên tục bị ống kính chĩa vào đôi chân thon dài. Rõ ràng, người cha này rất thích nghe cư dân mạng khen con gái mình xinh đẹp.

Góc quay của người bố thường xuyên tập trung vào đôi chân dài của cô con gái. (Ảnh: Sohu)

Hành vi này lập tức bị cộng đồng mạng bóc phốt và chỉ trích gay gắt. Nhiều người cho rằng đây chẳng khác nào hành vi "dùng con làm mồi câu" để thu hút sự chú ý và những lời bình phẩm khiếm nhã. "Chỉ vì vài lượt xem, vài cái like mà không màng đến tương lai của con cái", một cư dân mạng bức xúc bình luận.

Việc đưa một đứa trẻ đang đi học lên mạng xã hội theo cách này rất dễ đẩy con vào đường cùng.

Nhan sắc là một lợi thế, nhưng xinh đẹp chưa bao giờ là quân bài duy nhất quyết định cuộc đời. Xã hội sau này sẽ lọc con người dựa trên học vấn, tố chất và tầm tư duy. Nếu phụ huynh không định hướng đúng mà liên tục nhồi nhét tư tưởng: "Chỉ cần đẹp là sẽ được mạng xã hội yêu thích, nhan sắc quan trọng hơn học tập", đứa trẻ sẽ rơi vào lệch lạc nhận thức nghiêm trọng.

Ở lứa tuổi dậy thì, giai đoạn then chốt hình thành nhân cách, việc bố mẹ biến nhan sắc của con thành lối tắt sẽ khiến trẻ coi vẻ ngoài là giá trị cốt lõi, bỏ quên việc học lẫn rèn luyện đạo đức.

Từng có một trường hợp thực tế: Một cô bé từ nhỏ đã có diện mạo xinh xắn, nổi bật. Thay vì hướng con tập trung học hành, người mẹ lại vì hư vinh mà liên tục đưa con lên livestream mỗi tối, mặc cho phần bình luận xuất hiện đầy những lời lẽ quấy rối, thô tục. Cô bé không chỉ bị bạn bè ở trường trêu chọc, cô lập mà tâm lý cũng bị ảnh hưởng nặng nề.

Kết quả là khi lên cấp 2, cô bé sa đà vào ăn diện, cực kỳ để ý ánh mắt người khác, tâm lý nhạy cảm dễ khủng hoảng và học lực tụt dốc không phanh, trở thành học sinh yếu kém.

Về vụ việc này, trang tin Sohu bình luận: Sự định hướng của cha mẹ trong những năm tháng trưởng thành của con là vô cùng quan trọng. Đừng vì sự nổi tiếng ảo trên mạng xã hội mà tước đi tương lai và môi trường lớn lên an toàn của đứa trẻ.

Minh Châu (Nguồn: Sohu)

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