Bữa sáng là "cơ hội vàng" để nuôi dưỡng gan, ăn 4 thứ này gan ngày càng khỏe, bệnh tật tránh xa

Gan là cơ quan trao đổi chất lớn nhất và quan trọng nhất trong cơ thể, đảm nhận hàng loạt chức năng sống còn như tổng hợp protein, khử độc, và dự trữ glycogen. Tuy nhiên, bệnh gan thường khó phát hiện ở giai đoạn đầu, khiến nhiều người bỏ lỡ thời điểm điều trị tốt nhất. Vì vậy, phòng bệnh bao giờ cũng tốt hơn chữa bệnh. Nên bảo vệ và chăm sóc gan để phòng ngừa bệnh tật.

Viện sĩ Li Lanjuan (Học viện Kỹ thuật quân sự Trung Quốc) nhấn mạnh rằng muốn bảo vệ gan khỏe mạnh thì phải bắt đầu từ chế độ ăn uống hàng ngày. Đặc biệt là bữa sáng. Bà khẳng định bữa sáng là "cơ hộ vàng" để nuôi dưỡng lá gan. Ăn 4 thực phẩm này vào bữa sáng không chỉ giúp tăng cường chức năng gan mà còn giúp cơ quan này hoạt động trơn tru cả ngày:

1. Thực phẩm giàu protein chất lượng cao

Việc bổ sung đủ protein là cực kỳ cần thiết. Nếu cơ thể con người thiếu protein sẽ ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của gan, dẫn đến suy giảm khả năng miễn dịch và tăng nguy cơ viêm nhiễm.

Ảnh minh họa

Buổi sáng là thời điểm lý tưởng để nạp protein. Bạn có thể dễ dàng chọn ăn một quả trứng luộc, hoặc thêm một ly sữa/sữa đậu nành không đường. Protein chất lượng cao từ trứng, sữa, thịt bò hoặc thịt gà nạc (nếu có) sẽ cung cấp nguyên liệu cần thiết cho quá trình sửa chữa và tái tạo tế bào gan bị tổn thương.

2. Thực phẩm giàu chất xơ, giúp giải độc gan

Ăn nhiều thức ăn giàu chất xơ một cách hợp lý sẽ hỗ trợ rất nhiều cho chức năng thải độc gián tiếp của gan. Chất xơ giúp thúc đẩy nhu động đường tiêu hóa, cải thiện hệ vi khuẩn đường ruột và tăng cường tiêu hóa.

Khi hệ tiêu hóa khỏe mạnh, chất độc sẽ được tống khứ ra ngoài cơ thể nhanh chóng, giảm gánh nặng giải độc cho gan. Các nguồn chất xơ tuyệt vời cho bữa sáng bao gồm các loại ngũ cốc thô như yến mạch, ngô, khoai lang và các loại củ khác. Đối với những người đang giảm cân, thực phẩm giàu chất xơ còn tạo cảm giác no lâu, hỗ trợ kiểm soát calo nạp vào.

3. Thực phẩm giàu vitamin tốt cho gan

Gan cần một lượng lớn vitamin để tham gia vào quá trình trao đổi chất và khử độc. Việc bổ sung vitamin cần thiết một cách hợp lý vào bữa sáng có thể đẩy nhanh quá trình trao đổi chất của cơ thể và nâng cao khả năng miễn dịch. Trong đó quen thuộc nhưng quan trọng là vitamin A và vitamin C.

Ảnh minh họa

- Vitamin A: Quan trọng cho việc duy trì chức năng tế bào gan. Bạn có thể bổ sung qua lòng đỏ trứng, cà rốt hoặc bí đỏ... khi dùng bữa sáng.

- Vitamin C: Giúp nâng cao khả năng miễn dịch và là chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Nên ăn thêm các loại trái cây giàu Vitamin C như cam, chanh, táo... vào buổi sáng hoặc ăn sáng với ớt chuông, súp lơ, cải xoăn...

4. Bữa sáng với tinh bột được chế biến lành mạnh

Tinh bột (Carbohydrate) là nguồn cung cấp năng lượng quan trọng cho cơ thể và là hợp chất cần thiết để gan tổng hợp glycogen. Gan cần năng lượng ngay từ buổi sáng để hoạt động hiệu quả.

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, mọi người nên chú ý tránh các món bột chiên xù vào bữa sáng. Những thực phẩm này có hàm lượng dầu cao, dễ gây gánh nặng cho dạ dày đang trống rỗng sau khi ngủ dậy, đồng thời khiến gan phải xử lý quá nhiều chất béo ngay từ sớm. Hãy chọn những nguồn Tinh bột lành mạnh như bánh mì nguyên cám, cháo yến mạch hoặc khoai lang luộc để cung cấp năng lượng bền vững cho gan và cơ thể.