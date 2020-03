BS Israel Rafi Kot giải trình về thông tin tham gia tư vấn cho Việt Nam chống dịch Covid-19

Trích dẫn sai trong bài viết từ nhà báo

Mới đây, trong bài báo: "What Israel Can Learn From Vietnam on How to Beat the Coronavirus" (Israel có thể học được gì từ Việt Nam trong công tác phòng chống dịch Corona), được đăng tải trên Haaretz tại Israel có nội dung cho rằng bác sĩ Raphael Kot (Rafi Kot) là người đưa ra những tham vấn quan trọng liên quan tới chuyên môn trong quá trình dập dịch tại Việt Nam. Sau khi bài viết được đăng tải, Bộ y tế đã bác thông tin trên.

Ngày 1/3/2020, bác sĩ Raphael Kot người trực tiếp có liên quan tới bài báo trên đã gửi thư tới Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ Y tế khẳng định thông tin trong bài báo có nhiều đoạn bị trích dẫn sai và gây ra hiểu lầm.

Theo bác sĩ Raphael Kot, bài báo trên được phỏng vấn ngày 26 tháng 2 năm 2020 bởi nhà báo Ronny Linder. Trong đó có 2 đoạn trích dẫn sai thông tin và gây hiểu lầm.

Dịch bệnh Covid-19 đang lây lan ra nhiều nước, ảnh minh hoạ.

"Rafi Kot an Israeli physician who has an unexpected role as a key decision maker in Vietnam's efforts to cope with the new coronavirus, admits the country was taken by surprise by the epidemic".

"I advise the Vietnamese government and during the coronavirus epidemic I've been responsible for the part of the team making decisions in connection with Greater Saigon, a population of 20 million people," "We meet almost daily, sometimes several times a day and sometimes in the middle of the night".

Bài phỏng vấn được thực hiện qua điện thoại bằng tiếng Do Thái từ Israel (trong điều kiện đường truyền không được ổn định). Dẫn đến việc tiếp nhận không chính xác một vài thông tin trong nội dung đã được đăng tải. Ngoài ra, nhà báo đã không gửi nội dung để ông kiểm tra trước khi đăng tải.

"Tôi chưa bao giờ phát biểu rằng tôi tham gia tư vấn phòng chống dịch Ccovid-19 cho các cơ quan chức năng chuyên môn.

Bản thân tôi và các phòng khám thuộc Phòng Khám Gia Đình đánh giá rất cao và biết ơn những hỗ trợ và chỉ đạo của Bộ Y tế trong thời gian chống dịch này. Chúng tôi luôn nghiêm chỉnh thực hiện đúng theo từng bước chỉ dẫn từ Bộ", ông Raphael Kot nói.

Bác sĩ Raphael Kot cho biết thêm, ông và đồng nghiệp ý thức được trách nhiệm của mình đối với bệnh nhân và cộng đồng để giảm thiểu tối đa khả năng lây lan.



Ông và các đồng nghiệp đã và đang nghiêm túc thực hiện khám sàng lọc những bệnh nhân đến phòng khám. Đồng thời luôn tuân thủ theo các quy định và chỉ đạo của Bộ Y tế Việt Nam và Sở Y tế các tỉnh nơi có phòng khám.

Chúng tôi chỉ tư vấn cho bệnh nhân theo đúng hướng dẫn của cơ quan chuyên môn yêu cầu. Chúng tôi tuân thủ chỉ đạo của Bộ Y tế chứ không tư vấn bất cứ điều gì trong công tác phòng chống dịch", ông , Raphael Kot nói.

Ông Raphael Kot khẳng định, Bộ Y tế Việt Nam đã làm rất tốt công tác phòng chống dịch. Trong bài báo trên ông chỉ muốn gửi tới thông điệp: "Israel có thể học gì từ Việt Nam trong công tác phòng chống dịch Corona".

Được biết sau khi bài báo "What Israel Can Learn From Vietnam on How to Beat the Coronavirus" được đăng tải tại Israel ông Raphael Kot đã yêu cầu điều chỉnh lại những thông tin hiểu sai và dễ gây ra hiểu lầm trên. Hiện tại, bài báo đã được chỉnh sửa lại nội dung.