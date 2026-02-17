BS chuyên ngành mạch máu: Ăn Tết cần chú ý 6 điều kẻo tổn hại mạch máu, dễ đột quỵ

Theo BS Đoàn Dư Mạnh (Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế Phương Đông, thành viên Hội Bệnh mạch máu Việt Nam), dịp Tết là thời gian sum họp, ăn uống thoải mái hơn nhưng có tỷ lệ đột quỵ tăng lên khá cao. Nguyên nhân bởi, nhiều người có thể bị stress chuẩn bị Tết, cần nhiều sức cho các hoạt động như tất niên, áp lực phải làm nhiều việc một cách vội vã, áp lực phải đi mua chọn quà Tết, dọn dẹp nhà cửa... Tất cả những nguyên nhân đó đều làm gia tăng đột quỵ.

BS Đoàn Dư Mạnh đang thăm khám cho người bệnh. Ảnh: BSCC

Bên cạnh đó, người bị tăng huyết áp, người có nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đột quỵ tiềm ẩn từ trước như rối loạn mỡ máu, béo phì... thì nguy cơ càng cao. BS Mạnh nhận định, nhiều người thuộc nhóm này cho rằng quanh năm uống thuốc rồi thì cuối năm, đầu năm "xõa" chút không sao. Họ ăn nhiều đồ dầu mỡ, dùng đồ uống có cồn nhiều, đi tiệc kéo dài thâu đêm suốt sáng...

Chưa kể những cuộc vui như này kéo dài thâu đêm suốt sáng, mải mê các công việc ngày Tết khiến nhiều người quên luôn lịch uống thuốc (ví dụ người tăng huyết áp phải uống thuốc hàng ngày).

"Bên cạnh những dạng stress buồn còn có stress do vui quá mức như quá háo hức đón Tết, đón người thân từ xa về... làm nguy cơ tăng cao bệnh tim mạch, đột quỵ. Hoặc đơn giản như việc thức khuya, đi ra đường đón giao thừa trong tiết trời lạnh buốt cũng là yếu tố nguy cơ bệnh tim mạch, đột quỵ", BS Mạnh nói.

Vậy chúng ta cần làm gì để phòng tránh đột quỵ nói riêng, phòng tránh bệnh mạch máu nói chung trong thời điểm này?

1. Chuẩn bị trước khi đi xa

Nếu bạn có bệnh nền tăng huyết áp, tiểu đường, ít vận động, rối loạn lipid máu, hay stress... thì nên dành 1 buổi đi khám sức khỏe tim mạch, mạch máu trước khi đi đâu xa. Ví dụ, bạn cần kiểm tra động mạch não, động mạch cảnh, các rối loạn tim mạch như rối loạn nhịp... để kịp thời phát hiện sớm, kê thuốc dự phòng để Tết trọn vẹn.

Ảnh minh họa: Internet

2. Đừng quên uống thuốc

Người có bệnh nền như tăng huyết áp, tiểu đường... nhất định phải tuân thủ uống thuốc đầy đủ theo khuyến cáo, cần có chế độ sinh hoạt hợp lý, tránh tham công tiếc việc. Hãy san sẻ cùng gia đình, nhờ sự giúp đỡ của gia đình, cùng nhau dọn dẹp, giúp tình cảm gia đình khăng khít hơn.

3. Tránh thức khuya

Vào thời điểm giao thừa, bạn nên nghỉ ngơi trước đó thay vì làm việc quá sức. Nhớ uống đủ nước, có thể ngủ trước đó để chuẩn bị giao thừa. Khi đi ra ngoài cúng giao thừa, đừng quên mặc ấm. Điều này cũng đúng với trường hợp bạn đi du xuân từ nơi này sang nơi khác, nhiệt độ thay đổi đột ngột.

4. Chú ý khi di chuyển

Trên quãng đường đi xe, đi tàu... chú ý cần uống đủ nước. Người chủ động lái xe cần có thời gian nghỉ ngơi trên quãng đường di chuyển. Tránh tuyệt đối việc lái xe đêm.

5. Vận động mỗi ngày đều đặn

Dù dịp Tết nghỉ kéo dài cũng đừng quên tập thể dục, vận động đều đặn ít nhất 30 phút mỗi ngày.

6. Chú ý chế độ ăn uống

Bạn có thể uống bia rượu nhưng không nên quá nhiều, cần sự điều độ, biết dừng đúng lúc. Uống 1 chút rượu nhẹ như rượu vang nhưng không quá 300ml, bia không quá 1 lon nhưng tốt nhất là không nên uống. Ăn đồ chiên xào, nhiều dầu mỡ một cách vừa phải vì ngoài tăng cân, áp lực lên mạch máu, nhất là người có bệnh nền thì rất nguy hiểm.

Kết lại, BS Đoàn Dư Mạnh muốn nói, sức khỏe là vốn quý của mỗi người. Dịp Tết là dịp để gia đình sum vầy, đoàn tụ. Để dịp Tết trọn vẹn, chúng ta phải có sức khỏe.

"Tết rất vui, ai cũng háo hức, ai cũng vì vui mà xao nhãng sức khỏe chính mình. Nhưng bác sĩ mong mọi người đừng vui quá mà quên đi chăm lo sức khỏe chính mình, nhất là những người có bệnh nền. Đừng biến dịp Tết thành bữa tụ tập tại bệnh viện, hay đừng biến dịp Tết thành nỗi buồn khi cả gia đình cùng phải theo bạn đi cấp cứu trong bệnh viện. Hãy sáng suốt để mình có sức khỏe tốt nhất, trọn vẹn niềm vui, hạnh phúc bên gia đình", BS Mạnh nhắn nhủ.