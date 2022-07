Một tình huống giả định, giải vây người nhà bệnh nhân hành hung nhân viên y tế tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định năm 2019 - Ảnh: T.L

Hai ngày sau khi bị hành hung, bác sĩ P.H.T. nói với Tuổi Trẻ Online rằng bản thân vẫn rất lo lắng cho vấn đề an toàn của chính mình. "Hiện sức khỏe tôi đã ổn định, phía bệnh viện đã hỗ trợ tôi nghỉ ngơi trong vài ngày tới. Tuy nhiên, đến nay tôi vẫn rất lo lắng cho vấn đề an toàn của chính mình, đặc biệt sau vụ tấn công, người nhà bệnh nhi dọa sẽ chặn đường tôi".

* Rất chia sẻ những gì mà bác sĩ đang gặp phải. Nhưng xin phép trở lại vấn đề là trước khi bị hành hung, ông có nhận thấy thái độ và cách giải thích của mình đã phù hợp hay chưa?

- Tôi chắc chắn rằng thái độ và cách giải thích của mình với người nhà bệnh nhân lúc ấy là hoàn toàn phù hợp, không có gì sai cả.

Không phải đến lúc bị hành hung, trước đó khi đưa con đến khoa cấp cứu, người nhà đã có thái độ to tiếng, la hét tại khoa dù qua thăm khám bé sinh hiệu bình thường, không khó thở và không có gì nguy hiểm đến tính mạng.

Lúc này khoa cấp cứu rất đông bệnh nhân (khoảng 20 bệnh nhân), trong đó có cả những bệnh nhân phải thở máy. Do đó, tôi giải thích cặn kẽ và yêu cầu người nhà ngồi đợi bác sĩ tai mũi họng từ 30 - 60 phút.

Nhưng 5 phút sau, khi đang ngồi xem phim CT và X-quang của 5 ca chấn thương đầu - ngực để xử trí, bố của bé vào la hét, không đồng ý chờ đợi, yêu cầu làm luôn hoặc viết giấy chuyển tuyến. Tôi giải thích lại như ban đầu, tuy nhiên người này tiếp tục lấy điện thoại ra quay video và yêu cầu tôi giải thích lại.

Và người này đã bất ngờ ép tôi vào tường rồi bóp cổ. Sau đó các bệnh nhân cạnh đó và nhân viên y tế lao tới kéo người đàn ông ra, nhưng người này vẫn tiếp tục có thái độ hăm dọa tôi.

* Như Bộ Y tế và Sở Y tế TP.HCM đã lên án, sự việc này đã gây hậu quả nghiêm trọng tới thể chất và tinh thần không chỉ của ông, còn ảnh hưởng tới sự an toàn nghề nghiệp của nhiều nhân viên y tế. Ông nghĩ gì về sự cố vừa qua?

- Lúc đó tôi thật sự rất hoảng. May mắn nhờ có bệnh nhân gần đó, nhân viên y tế, bảo vệ tôi mới nhanh chóng tránh được các đợt tấn công tiếp theo từ người này.

Không chỉ tấn công, ông này còn tiếp tục hù dọa: "Mày ngon bước ra khỏi khoa này đi". Tuy sự việc lần này không ảnh hưởng nhiều đến thể chất, nhưng tinh thần của tôi ảnh hưởng rất nhiều. Vừa trải qua đợt chống dịch COVID-19, công việc khoa cấp cứu căng thẳng, thêm bệnh nhân hành hung, quát mắng, hù dọa khiến tinh thần tôi cảm thấy chán và mệt.

* Hiện ông có mong muốn, kiến nghị gì không?

- Tôi muốn làm đến cùng sự việc lần này. Nếu chỉ là trường hợp say xỉn, chỉ là cơn bực tức đe dọa nhất thời thì không sao, tuy nhiên lúc đe dọa người này hoàn toàn tỉnh táo, do đó tôi rất e ngại sự an toàn của mình. Trước mắt tôi sẽ đề nghị công an đảm bảo an toàn cho tôi.