Bóng lưng đẹp hơn cả tiểu thuyết của mỹ nhân sở hữu đôi chân triệu đô

Bóng lưng của mỹ nhân này lên hot search Weibo vì quá đẹp.

Những khoảnh khắc chỉ lộ bóng lưng nhưng vẫn đủ khiến người xem “đứng hình” luôn có sức hút đặc biệt, bởi chúng gợi cảm giác như nữ chính vừa bước ra từ một cuốn tiểu thuyết ngôn tình. Mới đây, Quan Hiểu Đồng chính là mỹ nhân khiến cõi mạng mê mẩn khi đoạn clip hậu trường đang quay phim của nữ diễn viên được lan truyền khắp mạng xã hội. Chỉ với khoảnh khắc sánh đôi bên Trần Tinh Húc, minh tinh sinh năm 1997 đã gây ấn tượng bởi vóc dáng cao ráo, tấm lưng nuột nà và thần thái thanh thoát đầy điện ảnh. Dù không nhìn rõ gương mặt nhưng khí chất của Quan Hiểu Đồng vẫn nổi bật đến mức nhiều cư dân mạng phải trầm trồ, cho rằng đây chính là kiểu “bóng lưng nữ chính” hiếm có của màn ảnh Hoa ngữ. Thậm chí, khoảnh khắc này còn giúp minh tinh Cbiz lên thẳng hot search vì quá đẹp.

Khoảnh khắc hậu trường phim mới của Quan Hiểu Đồng.

Khoảnh khắc bóng lưng của Quan Hiểu Đồng trong chiếc váy đen hở lưng thu hút mọi ánh nhìn bởi vẻ đẹp vừa mong manh vừa đầy cuốn hút. Thiết kế ôm nhẹ cơ thể giúp tôn lên tấm lưng thon mảnh, bờ vai thanh tú và vóc dáng cao ráo đặc trưng của nữ diễn viên. Điểm đắt giá nhất nằm ở sợi dây chuyền mảnh được đeo thả dọc sau lưng, tạo hiệu ứng lấp lánh tinh tế trên làn da trắng sáng, khiến tổng thể trở nên gợi cảm mà không hề phô trương. Dưới ánh đèn tối, từng đường nét trên vai và lưng của Quan Hiểu Đồng hiện lên đầy mềm mại, gợi cảm, mang khí chất sang trọng và sức hút khiến ai nhìn cũng phải cảm thán. Kiểu tóc búi thấp cũng góp phần làm nổi bật bóng lưng cực phẩm cùng tỷ lệ cổ - thân trên vô cùng thanh thoát. Cánh tay cùng bờ vai mảnh mai, thon mà vẫn cân đối, không quá gầy hoàn thiện dáng người chuẩn "mình hạc xương mai".

Bóng lưng cực phẩm của Quan Hiểu Đồng khi sáng đôi bên Trần Tinh Húc.

Netizen cho rằng Quan Hiểu Đồng là mỹ nhân đẹp nhất lứa 95 hiện tại.

Trong dàn mỹ nhân sinh sau năm 1995 của Cbiz, Quan Hiểu Đồng luôn được xem là một trong những gương mặt sở hữu vóc dáng nổi bật hàng đầu. Chiều cao vượt trội cùng tỷ lệ cơ thể cân đối giúp cô dễ dàng trở thành tâm điểm mỗi khi xuất hiện trên thảm đỏ hay tại các sự kiện thời trang. Đặc biệt, đôi chân thon dài, thẳng tắp của nữ diễn viên nhiều lần được truyền thông và người hâm mộ ví von là “đôi chân triệu đô” nhờ độ dài ấn tượng và đường nét săn chắc hiếm có.

Quan Hiểu Đồng từng không ít lần trở thành chủ đề bàn tán vì cân nặng lên xuống thất thường, có thời điểm bị nhận xét thiếu thon gọn. Tuy nhiên, mỗi khi lấy lại phong độ và giữ được vóc dáng cân đối, cô gần như lập tức chứng minh đẳng cấp hình thể của mình. Từ góc nghiêng, bóng lưng cho đến những khung hình toàn thân, nữ diễn viên đều toát lên vẻ thanh thoát, sang trọng và đầy khí chất, khiến nhiều mỹ nhân cùng lứa cũng khó có thể vượt qua.

Vóc dáng quyến rũ cùng đôi chân được ví "triệu đô" của Quan Hiểu Đồng.

Ảnh: Weibo.