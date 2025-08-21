“Bom sex Hàn Quốc” cưới chồng nhỏ hơn cả con giáp, bí quyết gì để U60 nhưng nhìn tươi rói như 20 tuổi?

Nhắc đến Shim Mina, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến hình ảnh quyến rũ, bốc lửa của cô cùng danh xưng “Hoa hậu World Cup Hàn Quốc”. Bên cạnh đó, chuyện tình yêu, hôn nhân với chồng trẻ hơn 17 tuổi của Shim Mina cũng là chủ đề được cộng đồng mạng bàn tán nhiều.

Ở thời điểm hiện tại, Shim Mina dù không hoạt động sôi nổi trong showbiz nhưng tên tuổi của cô vẫn có sức hút. Trên trang TikTok với hơn 311k người theo dõi, Shim Mina khiến dân tình ngỡ ngàng bởi nhan sắc ngày càng trẻ hoá, body đẹp miễn bàn của cô ở tuổi 53.

Shim Mina

Cô cùng chồng - Ryu Philip (36 tuổi) thường xuyên quay những đoạn clip đu trend vui vẻ, chia sẻ về cuộc sống thường ngày. Cả hai nhận được nhiều lời khen bởi trong suốt 7 năm qua, hôn nhân vẫn cực êm ấm, viên mãn dù trước đó nhận khá nhiều lời bàn tán vì sự chênh lệch tuổi tác. Bên cạnh đó, dù hơn chồng 17 tuổi, Shim Mina vẫn khiến dân tình trầm trồ vì đứng cạnh Ryu Philip cũng vẫn rất trẻ trung, năng động.

Nhiều người cũng nhận xét, dù đã ở tuổi U60 nhưng Shim Mina vẫn sở hữu vóc dáng, gương mặt như chỉ mới 20 tuổi. Thậm chí, không ít người còn cho rằng cô bị thời gian bỏ quên, ngày càng lão hóa ngược.

Shim Mina và chồng kém 17 tuổi - Ryu Philip

Mina được nhận xét đứng cạnh chồng vẫn cực trẻ trung, nhìn như mới đôi mươi

Tuy nhiên, để có được sắc vóc đẹp miễn bàn như vậy là kết quả của cả một quá trình luyện tập và có thói quen sinh hoạt lành mạnh. Được biết, Shim Mina dành 1 tuần 5 lần đi tập gym và múa cột. Cô và chồng thường dành hàng giờ đồng hồ tại phòng gym, áp dụng nhiều bài tập dành cho cơ lưng, tăng cường cơ bắp. Ngoài ra, Mina còn nhấn mạnh tầm quan trọng của vùng cơ core. Cô xem việc cơ cốt lõi khỏe mạnh chính là một trong những mấu chốt để cơ thể trẻ đẹp lâu dài.

Về bộ môn múa cột, Shim Mina cũng chỉ mới bắt đầu khoảng 3 năm nay. Đây là bộ môn chuyển động liên tục, giúp thúc đẩy giảm mỡ. Một buổi múa cột ước tính có thể đốt cháy 250-350 calo. Các động tác múa cột cũng tạo áp lực lên nhiều nhóm cơ cùng lúc, nhờ đó cải thiện độ khỏe khoắn, săn chắc cũng nhưng vóc dáng thon gọn hơn.

Mina hoạt động thể thao liên tục từ tập gym, múa cột, bơi lội,... để sở hữu body 0% mỡ thừa

Không chỉ tập luyện chăm chỉ, chế độ ăn uống của Mina cũng vô cùng khoa học và khắt khe. Cô thường ăn đa dạng nhóm nhất, không tính calo cụ thể nhưng chỉ nạp ở mức vừa đủ. Thực đơn trong ngày gồm nhiều loại rau củ, trái cây tươi cùng thịt. Người đẹp hạn chế tối đa các thực phẩm chế biến sẵn, thịt nguội, đồ ăn vặt,...

Bên cạnh đó, thói quen uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả và ngủ đủ 8 tiếng mỗi ngày cũng là yếu tố giúp cô duy trì cơ thể khỏe mạnh, làn da sáng mịn.

Bên cạnh những lời khen, nhiều người tin rằng Mina can thiệp "dao kéo" để níu giữ tuổi trẻ. Tuy nhiên, ở một quốc gia có ngành công nghiệp làm đẹp hàng đầu thế giới như Hàn Quốc, phẫu thuật thẩm mỹ không phải vấn đề gây tranh cãi. Thậm chí, không ít chị em cũng cho rằng nếu có thể giữ mãi được vẻ trẻ trung, xinh đẹp và khoẻ khoắn giống như Mina thì cách nào họ cũng đều theo đuổi.