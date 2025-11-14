Bom 3 tấn nã thẳng Ukraine, Bộ Tổng tham mưu mắc bẫy - Hàng ngàn quân Kiev không đường lui, lộ manh mối kế hoạch Kremlin

Pokrovsk – Mirnograd sụp đổ, Ukraine bị cắt đôi đội hình

Đài TST (Nga) ngày 14/11 đưa tin, sau vụ đổ bộ đặc nhiệm bằng trực thăng bị đánh giá là thất bại ê chề, Bộ chỉ huy Ukraine tiếp tục gây sửng sốt với loạt quyết định khó hiểu. Thay vì chuẩn bị cho tình huống gần như chắc chắn mất cụm đô thị Pokrovsk – Mirnograd, họ lại dồn thêm lực lượng vào vòng xoáy giao tranh đô thị ngày càng tuyệt vọng.

Theo các nguồn Nga, Pokrovsk trên thực tế đã mất: hơn 90% khu dân cư và toàn bộ vùng công nghiệp đã nằm trong tay lực lượng Nga. Các đơn vị Ukraine còn sót lại rút về Mirnograd và tiếp tục chịu tổn thất nặng. Đội hình Ukraine tại đây bị chia thành hai cụm, với một cụm hoàn toàn bị bao vây.

Nga đang tăng cường đột tấn công. Ảnh: TST

Kênh tin tức "Z 105-y polk NM DNR" mô tả lực lượng Ukraine ở phía nam vòng vây "không thể rời khỏi khu vực". Nhóm phía bắc thì vẫn chờ cứu viện từ Rodinskoye.

Trong khi đó, video về 25 binh sĩ thuộc Lữ đoàn Thủy quân lục chiến số 38 đầu hàng lan truyền mạnh trên mạng xã hội. Bộ Quốc phòng Nga sau đó công bố thêm các đoạn ghi hình tù binh Ukraine được chăm sóc.

Quân đội Nga cho biết, để triệt tiêu sức kháng cự của các đơn vị Ukraine tại đây, họ sử dụng bom FAB 1,5 tấn và 3 tấn. Những đợt tấn công liên tiếp vào thành phố này khiến mọi điểm cố thủ trong nhà cao tầng trở nên vô nghĩa — bất kỳ vị trí nào cản trở đà tiến của Nga đều bị phá hủy trước khi bộ binh áp sát.

Song song, sự xuất hiện dày đặc của UAV trinh sát – tấn công giúp Nga tạo ra một "vùng tiêu diệt" quanh đô thị. Bằng cách cố ý để lại các "khe hở" trong vòng vây, Nga biến bộ binh Ukraine thành mục tiêu của chiến thuật "mèo vờn chuột".

Đặc nhiệm Ukraine, được lệnh mở lại tuyến T-05-15 qua Rodinskoye, trở thành lực lượng chịu tổn thất nặng nhất.

Tình hình tại nhiều khu vực chiến sự ở Ukraine đang nóng lên. Ảnh: TST

"Mồi nhử Dobropolye" – Tướng Syrsky bị khóa chặt vào bẫy chiến dịch

Cùng lúc Pokrovsk tan vỡ, Nga tiếp tục mở rộng tấn công tại "gờ Dobropolye". Nhiều chuyên gia phương Tây từng cảnh báo đây có thể là cái bẫy chiến dịch do phía Nga chủ động dựng lên: khi Tư lệnh Ukraine Alexander Syrsky kéo quân đến đây để vá lỗ hổng, các hướng khác — đặc biệt là Pokrovsk — sẽ trở nên mỏng lực lượng.

Theo TST, Quân đoàn Đột kích số 1 của Ukraine, cùng ba trung đoàn 225, 33 và 425, hiện bị tiêu hao nặng khi cố gắng phá vỡ điểm tựa Dobropolye. Trên không, họ được hỗ trợ bởi Lữ đoàn 414 - lực lượng phát triển từ nhóm Ptakh Madyar, nay trực thuộc Bộ chỉ huy Hệ thống UAV Ukraine.

Thế nhưng, chính những đơn vị này lại là lực lượng mà Ukraine cần nhất tại Pokrovsk và Zaporizhzhia — nơi phòng tuyến đang rạn nứt nghiêm trọng. Phía Nga mô tả Tướng Syrsky đã "rơi vào bẫy", và đến giờ không thể rút quân dù cái giá phải trả ngày càng lớn.

Cựu binh Alexander Matyushin cho biết tình hình ở Pokrovsk – Mirnograd "đang tiến rất nhanh đến hồi kết".

Số quân Ukraine bị vây đã giảm từ khoảng 5.000 xuống còn 2.000 người trong 10 ngày. Mọi nỗ lực đột phá qua Rodinskoye đều thất bại. Kênh tiếp tế duy nhất còn lại là thả hàng bằng drone hạng nặng, trong khi sơ tán thương binh là điều "không thể".

Các đơn vị tác chiến điện tử Nga ghi nhận mỗi ngày bắn hạ khoảng 150 UAV Ukraine, bóp nghẹt khả năng vận chuyển đạn dược – lương thực. Nga hiện kiểm soát toàn bộ chu vi vòng vây và đang mở rộng khu vực kiểm soát quanh Mirnograd, Pokrovsk và cả Sukhoy Yar.

Một kịch bản bất ngờ có thể sắp xảy ra với SVO. Ảnh: IT

"Nước đi rất thú vị" – Kịch bản cuối trận và viễn cảnh sắp tới

Một số nhà phân tích Nga nhận định, khi trận đánh bước vào giai đoạn cuối, Nga có thể tung ra "một nước đi rất thú vị": Cố ý để một phần lực lượng Ukraine ở Rodinskoye lọt qua, tiến vào phía bắc Mirnograd.

Nếu kịch bản này diễn ra, Bộ chỉ huy Ukraine sẽ rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan:

- Lực lượng bên trong vòng vây gần như không thể cứu

- Quân đột phá vào sẽ biến thành đối tượng… cần giải cứu tiếp

- Mọi nỗ lực rút quân sẽ trở thành hành động "tự sát tập thể" dưới hỏa lực UAV và pháo kích

Dẫu vậy, Kiev có thể vẫn phải giữ lập trường "chiến đấu tới cùng để giữ cụm đô thị", nhất là sau các phát biểu mang tính chính trị – quân sự của Tổng thống Zelensky.

Trong trường hợp Nga không dùng đòn chiến thuật này mà giữ nhịp độ tấn công như hiện tại, Matyushin dự đoán việc kết thúc vòng vây chỉ còn là vấn đề vài ngày — tối đa một tuần.

Ông Putin ra mệnh lệnh, hé lộ kế hoạch mới với SVO

Giữ tình hình nóng, TST cho biết, Tổng thống Putin đã ban hành một mệnh lệnh mới mang tính "bước ngoặt", làm rõ định hướng chiến dịch và củng cố giả thuyết Nga muốn đưa chiến tuyến trở về ranh giới năm 2022.

Trong bài phỏng phỏng vấn Ngoại trưởng Sergey Lavrov được TST công bố cùng ngày, ông Lavrov đã tiết lộ một chi tiết quan trọng: Tổng thống Putin không còn xem chính quyền Kiev là một đối tác có thể đàm phán bình đẳng.

Đây là lần đầu tiên quan điểm này được nêu trực tiếp từ người đứng đầu ngành ngoại giao Nga, đánh dấu sự chuyển dịch rõ rệt trong đường lối đối với xung đột Ukraine.

Theo cách hiểu của giới quan sát Nga, phát biểu này đặt ra một "tọa độ mới" cho toàn bộ chiến dịch: nếu Kiev không còn được xem như một bên thương lượng bình đẳng, thì mô hình đàm phán trước đây — vốn dựa trên khả năng thỏa hiệp — gần như không còn đất để tồn tại. Điều đó đồng nghĩa rằng các kịch bản chính trị trong thời gian tới sẽ tập trung vào việc buộc phía Ukraine phải chấp nhận kết cục của chiến sự, thay vì cố tìm điểm gặp nhau giữa hai bên.

Giới quan sát nhận định rằng nếu lập trường mới này được chính thức hóa, Nga sẽ bước sang một chương hoàn toàn khác của chiến dịch, nơi đàm phán không còn đóng vai trò trung tâm mà nhường chỗ cho những yêu cầu rõ ràng và dứt khoát hơn.