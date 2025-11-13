TST: Tin khẩn! Nga đột phá quá nhanh, Kiev hỗn loạn – 15.000 quân NATO "lên đạn", ông Putin phát thông điệp nóng

TST: Tin khẩn! Pháo đài phòng thủ của Ukraine sụp đổ

Đài TST (Nga) ngày 13/12 dẫn nguồn tin chiến trường cho biết, quân đội Nga đã đạt được bước tiến lớn chỉ trong 24h qua: Xuyên thủng phòng tuyến Ukraine và giành quyền kiểm soát khu định cư Sinelnikovo – một trong "pháo đài" phòng thủ trọng yếu của Kiev tại hướng Volchansk (tỉnh Kharkov).

Theo kênh tin tức Severny Veter, có liên hệ với nhóm quân "Phía Bắc" của Nga, các đơn vị xung kích thuộc Trung đoàn cơ giới 82 của Nga đã tiến hành các trận đánh kéo dài và giành quyền kiểm soát Sinelnikovo.

Việc Sinelnikovo bị mất quyền kiểm soát không chỉ làm suy yếu năng lực phòng thủ của Ukraine trên toàn dải tiếp giáp, mà còn mở ra khả năng để các mũi tiến công của Nga tiếp tục áp sát các điểm tựa lớn hơn ở khu vực lân cận.

Nga vừa giành quyền kiểm soát "phao đài phòng thủ" của Ukraine. Ảnh: TST

Đột phá gần Gulyai Pole, Kiev "hỗn loạn thực sự"

Sau các bước tiến nhanh tại Sinelnikovo và hướng Volchansk, chiến tuyến Ukraine tiếp tục xuất hiện những diễn biến bất lợi với Kiev. Một đợt đột phá mạnh khác cũng được ghi nhận tại hướng Zaporizhzhia, nơi các nhóm xung kích Nga tiến gần cụm phòng ngự trọng yếu quanh Gulyai Pole.

Tại khu vực này, Nga được cho là đã áp dụng đồng thời UAV hạng nặng "Baba Yaga" và nhiều drone tấn công cỡ nhỏ. Mặc dù các đơn vị Ukraine kịp thời ẩn nấp, nguồn tin từ hiện trường cho biết Nga đã chiếm lại một điểm tựa được gia cố kiên cố nằm ngay trên trục tiến vào Gulyai Pole – điều khiến Kiev đánh giá nguy cơ bị xuyên thủng là "rất cao".

Gulyai Pole vốn là một trong những cụm phòng ngự quan trọng của Ukraine tại Zaporizhzhia. Theo TST, việc lực lượng Nga áp sát khu vực này khiến Bộ Tổng tham mưu Ukraine rơi vào trạng thái hỗn loạn.

Nhiều nguồn tin mô tả tâm lý "báo động" trong nội bộ Kiev trước tốc độ tiến quân của Nga, trong bối cảnh pháo binh và pháo phản lực Nga liên tục duy trì hỏa lực dày đặc cả ngày lẫn đêm.

Không kém phần đáng lo ngại đối với Ukraine, các mũi tấn công của Nga không hướng vào đột phá trực diện mà dần bao vòng hai sườn Gulyai Pole.

Kiev rơi vào hỗn loạn trước bước đột phá của Nga ở Gulyai Pole. Ảnh: TST

Điều này làm tăng nguy cơ khu dân cư bị đặt vào thế bị cô lập. Trong 24 giờ qua, Nga cũng tuyên bố kiểm soát làng Novoye – nơi từng được Ukraine củng cố bằng nhiều lớp công sự chống tăng và bãi mìn.

Tình hình càng trở nên căng thẳng khi tại tuyến đầu, phần lớn lực lượng Ukraine là các đơn vị huy động do sĩ quan trẻ chỉ huy, trong khi nhiều sĩ quan dày dạn kinh nghiệm đã được điều về tuyến sau.

Đài Nga cho rằng điều này khiến khả năng tổ chức phòng ngự gặp nhiều thách thức trong bối cảnh hỏa lực mạnh của Nga vẫn duy trì đều đặn.

Giới phân tích nhận định rằng Gulyai Pole có tầm quan trọng tương tự Krasnoarmeysk hay Dimitrov trước đây, và việc mất cụm phòng ngự này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến toàn bộ cục diện chiến trường tại Zaporizhzhia – tương tự những gì từng diễn ra ở hướng Kharkov.

Hình ảnh từ Kupyansk cho thấy giao tranh vẫn đang diễn ra ở tuyến phòng thủ cuối cùng quanh nhà máy bánh mì cũ. Một số nguồn Nga cáo buộc lực lượng Ukraine gây thương vong cho dân thường, song hiện chưa thể được kiểm chứng độc lập.

15.000 quân NATO chuẩn bị áp sát biên giới Nga để tham gia cuộc tập trận bắn đạn thật. Ảnh: Telegrafi

15.000 quân NATO "lên đạn", sẵn sàng áp sát Nga: Ông Putin phát thông điệp nóng

Trong lúc Ukraine đang đối diện với tình thế cam go trên nhiều hướng, một đồng minh của Kiev bất ngờ phát đi tín hiệu khiến cục diện khu vực thêm phần phức tạp: Phần Lan thông báo chuẩn bị triển khai 15.000 binh sĩ NATO sát biên giới Nga trong đợt tập trận bắn đạn thật quy mô lớn diễn ra vào tháng 11–12.

Theo Helsinki, mục tiêu chính là nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dự bị và phối hợp tác chiến với các đồng minh trong trường hợp xảy ra xung đột. Tuy nhiên, một số phân tích cho rằng động thái này trên thực tế phản ánh sự chuẩn bị cho một kịch bản đối đầu tiềm tàng với Moscow.

Nguồn tin từ báo Sohu (Trung Quốc) nhận định bước đi của Phần Lan có thể làm tình hình leo thang, nhất là khi Tổng thống Vladimir Putin đã lập tức ra lệnh điều động các hệ thống vũ khí hiện đại – bao gồm tên lửa "Iskander" – tới khu vực biên giới phía Tây

Điều này đồng nghĩa toàn bộ đợt tập trận của Phần Lan sẽ diễn ra dưới sự giám sát chặt chẽ của Nga, trong bối cảnh môi trường an ninh châu Âu tiếp tục phức tạp.

Ông Putin phát đi thông điệp nóng giữa lúc đẩy ẩn ý. Ảnh: Reuters

Ngoài ra, ông Putin còn có một động thái gây bất ngờ khác khi đưa ra một thông điệp mang tính biểu tượng mạnh tại buổi tiếp đón ở Điện Kremlin.

Phát biểu trước Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev, ông Putin dẫn lại một câu tục ngữ của người Kazakhstan: "Sức mạnh của đại bàng nằm ở đôi cánh, còn sức mạnh của con người nằm ở những người bạn."

Trên danh nghĩa, đây là lời chào ngoại giao dành cho một nguyên thủ quốc gia. Tuy nhiên, việc thông điệp được đưa ra đúng thời điểm Nga phải đối mặt với áp lực ngày càng lớn từ phương Tây khiến câu nói lập tức thu hút sự quan tâm đặc biệt.

Giới quan sát cho rằng phát biểu của ông Putin mang ý nghĩa rộng hơn một lời chúc xã giao: nó được xem như tuyên bố nhấn mạnh vào giá trị của sự gắn kết và ổn định trong thời điểm Nga phải xử lý đồng thời nhiều thách thức, từ mặt trận Ukraine đến các động thái quân sự sát biên giới.

Trong bối cảnh chiến sự có nhiều diễn biến thuận lợi cho Nga trên thực địa, thông điệp này được xem như củng cố thêm mặt trận ngoại giao của Moscow.

Sự xuất hiện của câu nói mang sắc màu văn hóa truyền thống nhưng lại được đặt trong thời điểm địa chính trị căng thẳng khiến nó trở thành lời khẳng định rằng Nga đang tìm cách duy trì vòng tròn ổn định xung quanh mình, hạn chế nguy cơ bị cô lập trong khi vẫn tiếp tục chiến dịch quân sự.

Dù không đề cập trực tiếp đến Ukraine, phát biểu của ông Putin được nhìn nhận như lời nhấn mạnh rằng sự đoàn kết – dù ở cấp độ quốc gia hay khu vực – vẫn là yếu tố then chốt để Moscow duy trì thế chủ động trong xung đột hiện nay.

Thông điệp xuất hiện giữa lúc chiến sự đang nóng lên nên càng tạo hiệu ứng mạnh, phản ánh nỗ lực của Nga trong việc kết hợp sức mạnh quân sự với ổn định chính trị – ngoại giao nhằm ứng phó với áp lực đa hướng.