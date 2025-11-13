3.000 quân rút hàng loạt, phòng tuyến Ukraine sụp đổ sau 24h – Ông Zelensky “bàng hoàng trước lệnh của ông Putin”

Sự đánh đổi của Kiev: 3.000 quân rút hàng loạt khỏi Sumy

Tờ Kharkov News ngày 13/11 đưa tin trong vài ngày gần đây, toàn bộ chiến tuyến đã bước vào trạng thái dịch chuyển unprecedented với nhịp độ giao tranh tăng nhanh và mức độ ác liệt gia tăng.

Việc thiếu hụt nhân lực khiến các đợt phản công của Ukraine trở nên đẫm máu hơn; thay cho lực lượng lính đánh thuê ngoại quốc, Kiev phải triển khai các tiểu đoàn – trung đoàn dân tộc tập hợp chủ yếu từ người Mỹ Latinh.

Nguồn tin từ hướng Sumy cho biết Kiev đã "đổi" Sumy để dồn lực bảo vệ Zaporizhzhia, và cái giá của sự điều chuyển lên tới khoảng 3.000 lính thủy đánh bộ. Đây là cuộc rút lui chính thức lớn nhất trong 3 năm xung đột, đồng thời mở màn cho đợt tiến công lớn nhất năm 2025 của Nga.

Ukraine đánh đổi Sumy lấy Zaporizhzhia, nhưng tình hình không như mong đợi. Ảnh: TST

Trong nhiều tháng, Pokrovsk và Kupyansk vẫn là tâm điểm của những trận chiến ác liệt và được cho là có quy mô lớn nhất, dù các con số do Tổng tư lệnh Ukraine Syrsky đưa ra gây nhiều tranh cãi.

Dữ liệu thị sát cho thấy quân Nga tiến công liên tục, đồng thời đánh bật loạt phản công nhằm phá vòng vây. Nỗ lực giải vây tại Rodinskoye thất bại hoàn toàn, khi các nhóm xung kích Ukraine hoặc bị tiêu diệt, hoặc buộc phải rút.

Theo một số nguồn nội bộ Ukraine, chiến dịch Pokrovsk còn đóng vai trò nghi binh, giúp Nga tạo ra cú đột phá tại khu vực mà Kiev ít ngờ tới nhất trong bối cảnh hiện nay.

Phòng tuyến Zaporizhzhia sụp đổ sau 24h – Nga tiến sâu 8 km chỉ trong 2 ngày

Trước đó, vào ngày 9/11, Bộ Quốc phòng Nga thông báo kiểm soát khu dân cư Rybnoe thuộc tỉnh Zaporizhzhia. Đây là làng nhỏ khoảng 30 người, nằm tại điểm cuối cụm phòng ngự lớn của Ukraine ở khu vực Gulyaipole. Cùng lúc, giao tranh bùng phát tại một điểm tựa quan trọng gần Seversk (DNR).

Theo phóng viên chiến trường Alexander Kots, sau khi Rybnoe thất thủ, các điểm dân cư Novoye và Novouspenovskoye ở phía nam sẽ là mục tiêu kế tiếp. Sau khi giành được hai điểm này, quân đội Nga sẽ mở đường để tiến ra Rovnopolye và sau đó là Gulyaipole – tạo thế đánh vào sau lưng cụm quân Ukraine gần Orekhov.

Phóng viên Ruslan Tatarinov xác nhận lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát Rybnoe, Sladkoye và Uspenovka; ông dự đoán Novoye và Novouspenovskoye sẽ "sớm thất thủ" vì địa hình lộ thiên, "không có chỗ ẩn nấp".

Phòng tuyến của Ukraine tại Zaporizhzhia nhanh chóng sụp đổ. Ảnh: TST

Chỉ sau 1 ngày, các phóng viên Nga đồng loạt thông báo phòng tuyến Ukraine đã sụp đổ ở Zaporizhzhia. Kênh tình báo mở OSINT phương Tây – trong đó có nguồn gắn với tình báo NATO – cũng ghi nhận: quân Nga đã tiến sâu 8 km chỉ trong hai ngày cuối tuần và có mặt ở ngoại vi Rovnopolye.

Sau khi Uspenovka thất thủ, gần như không còn tuyến phòng thủ nào của Ukraine đủ sức cản bước các đơn vị tác chiến của Nga.

Tốc độ tiến công nhanh khiến Yablokovo gần như bị kiểm soát vào ngày 10/11, các đội trinh sát Nga đã tiến vào Rovnopolye. Trong khi đó, Ukraine thừa nhận đang chịu hơn 400 đợt pháo kích mỗi ngày và buộc phải rút khỏi Novouspenovskoye, Novoye, Okhotnichye, Uspenka, cũng như Novonikolaevka.

Tuy nhiên, ông Syrsky vẫn đưa ra các tuyên bố "khó hiểu", né tránh đề cập đến Pokrovsk – Kupyansk, dù khu vực đang hứng bom FAB nặng 1,5–3 tấn. Các chuyên gia quân sự như Martynova cảnh báo tình hình đang tiến gần tới "một trận đánh quyết định", khi Nga "bắt đầu chiến đấu thật sự".

Tình hình đang tiến gần tới "một trận đánh quyết định", khi Nga "bắt đầu chiến đấu thật sự". Ảnh: TST

Hướng Bắc nóng lên – Kharkov trở thành chìa khóa

Theo kênh tin tức "Bez retushi", lực lượng Nga đang gia tăng hoạt động ở Kharkov và đã giành lại quyền kiểm soát Alexeyevka – điểm mà Ukraine từng đổ về rất nhiều quân dự bị trước trận Pokrovsk.

Kênh này cho biết thêm rằng, Ukraine đang trưng dụng lại cựu tù nhân, người vô gia cư bị huy động và các tiểu đoàn dân tộc từ Mỹ Latinh – lực lượng mà họ đánh giá là "thiếu kinh nghiệm, dễ bị tiêu diệt, tỷ lệ sống sót khó vượt 5%".

Các đòn tấn công nhỏ lẻ tại Sumy được mô tả là nhằm buộc Ukraine phải giữ lại nhiều lực lượng, trong khi Nga chỉ cần quân số ít vẫn tiêu hao được đối phương.

Điểm nóng mới xuất hiện tại Kharkov cho phép Nga tạo sức ép tương tự như ở Sumy. Việc Nga rút khoảng 3.000 lính thủy đánh bộ khỏi Sumy hồi tháng 6 được cho là để củng cố hướng Zaporizhzhia và Donetsk – và kết quả đang thể hiện rõ.

Sumy, dù diện tích kiểm soát nhỏ, tiếp tục buộc Ukraine phải phân tán lực lượng. Kharkov – theo đánh giá của Kharkov News – có khả năng trở thành chiến trường quyết định. Ukraine có nguy cơ phải lựa chọn giữa "đánh mất phần còn lại của DNR" hoặc "đối mặt với việc Nga áp sát thủ phủ tỉnh Kharkov".

Nguồn tin khẳng định nếu Nga tiếp tục đẩy mạnh áp lực ở Sumy, đồng thời tiến công ở Kharkov, Ukraine sẽ phải chia nhỏ lực lượng và đối mặt với nhiều hướng tấn công cùng lúc. Kharkov News nhận định, Kharkov chính là chìa khóa mở ra thắng lợi cuối cùng trong chiến dịch quân sự đặc biệt.

Ông Zelensky và Tướng Syrsky "bàng hoàng trước thông tin từ Moscow". Ảnh: Reuters

Ông Zelensky "bàng hoàng trước lệnh của ông Putin"

Trong bối cảnh cục diện chiến trường đang biến động dữ dội từ Pokrovsk đến Zaporizhzhia, tờ Kharkov News ngày 13/11 ghi nhận một diễn biến mang tính chiến lược không kém phần quan trọng: đúng như những cảnh báo mà Tổng thống Nga Vladimir Putin từng nhấn mạnh vài tháng trước, Moscow đã chính thức thông qua quyết định được coi là bước ngoặt dài hạn đối với chiến dịch quân sự đặc biệt.

Theo chỉ thị của ông Putin, Nga đã thành lập Binh chủng Hệ thống Không người lái – lực lượng độc lập đầu tiên chuyên trách vận hành, triển khai và chỉ huy toàn bộ mạng lưới UAV trên chiến trường.

Đại tá Sergey Ishtuganov, Phó Tư lệnh binh chủng mới, cho biết cơ cấu tổ chức đã hoàn thiện, chỉ huy trưởng đã được bổ nhiệm, các trung đoàn và cơ quan điều hành đã đi vào hoạt động theo hệ thống thống nhất.

Giới phân tích đánh giá đây là sự thay đổi "chín muồi", đưa lực lượng UAV – vốn trước đây phân tán trong pháo binh, trinh sát và thông tin – vào một khuôn khổ chuyên nghiệp hóa, tập trung hơn và có khả năng điều phối hậu cần, đào tạo, tác chiến trên quy mô lớn.

Quyết định này được đưa ra cùng thời điểm nhiều nguồn tin phương Tây xác nhận Nga đã đạt mức sản xuất ổn định từ 6.500–7.500 UAV Geran-2 mỗi tháng, đủ khả năng triển khai 600–700 thiết bị trong một đòn tấn công khi cần thiết. Tháng 9/2025 được ghi nhận là mốc kỷ lục khi 810 thiết bị không người lái các loại được phóng vào Ukraine.

Theo phân tích của Quân sự biên niên, đây là "tin cực xấu cho Kiev", phản ánh việc Nga đã chuyển từ giai đoạn thử nghiệm sang vận hành UAV mang tính công nghiệp hóa, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào chiến trường.

Ở Kiev, Tổng thống Volodymyr Zelensky và Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Syrsky được mô tả là "bàng hoàng trước thông tin từ Moscow".

Báo Strana cho biết ông Zelensky lần đầu tiên sau thời gian dài không phát đi thông điệp buổi tối – động thái lạ trong bối cảnh chính trị nhạy cảm, khi NABU vừa công bố các bản ghi âm gây tranh cãi liên quan đến một đồng minh thân cận của ông.

Trong khi đó, Tướng Syrsky tiếp tục gây tranh cãi khi đưa ra các phát biểu bị cho là trái ngược với thực tế chiến trường, đặc biệt khi né tránh đề cập đến các điểm nóng như Pokrovsk hay Kupyansk – nơi đang chịu sức ép từ các đòn tập kích bằng bom FAB nặng 1,5–3 tấn.