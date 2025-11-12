Báo Nga: Một chỉ số của Việt Nam vọt lên nhanh nhất ĐNÁ, hé lộ mục tiêu "chưa từng có trong lịch sử"

Một chỉ số của Việt Nam vọt lên nhanh nhất Đông Nam Á

Hãng tin Sputnik (Nga) đăng bài viết cho hay, nhờ đà phục hồi mạnh của xuất khẩu và sản xuất, nền kinh tế Việt Nam tiếp tục gây ấn tượng trong khu vực, vượt xa kỳ vọng của các tổ chức quốc tế, dù đang chịu sức ép từ thuế quan và rào cản thương mại do Mỹ và phương Tây áp đặt.

Theo các dự báo mới, Việt Nam hiện nằm trong nhóm tăng trưởng nhanh nhất ASEAN với mức dự kiến hơn 7%, vượt qua Indonesia (5%), Malaysia (4,6–5,3%), Singapore (3,52%) và Thái Lan (2–3%).

Ngày 10/11, Ngân hàng UOB (Singapore) công bố Báo cáo Triển vọng Kinh tế Việt Nam quý IV/2025, nhận định nền kinh tế Việt Nam “tiếp tục vượt kỳ vọng”, duy trì tốc độ tăng trưởng cao bất chấp rủi ro từ chính sách thuế mới của Hoa Kỳ và những biến động của thương mại toàn cầu.

Kinh tế Việt Nam có bước tăng trưởng ấn tượng. Ảnh: istock

Theo báo cáo, GDP Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2025 tăng 7,85%, cao hơn so với dự báo ban đầu, qua đó củng cố vị thế của Việt Nam như một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất khu vực Đông Nam Á.

Tuy nhiên, do nền so sánh cao của quý IV/2024 và căng thẳng thương mại quốc tế, tốc độ tăng trưởng quý IV/2025 được dự báo chậm lại, ở mức 7,2%.

UOB đồng thời nâng dự báo tăng trưởng cả năm lên 7,7% (so với 7,5% trước đó). Để đạt mục tiêu chính thức 8,3–8,5%, Việt Nam sẽ cần đạt mức tăng trưởng 9,7–10,5% trong quý cuối – con số được xem là đầy thách thức.

Trong quý III/2025, kinh tế Việt Nam tăng 8,23% so với cùng kỳ, mức cao nhất kể từ quý III/2022 – thời điểm nền kinh tế phục hồi mạnh sau đại dịch với mức tăng 14,4%. Kết quả này nối tiếp đà tăng 8,19% của quý II (sau điều chỉnh từ 7,96%), vượt xa dự báo của Bloomberg (7,2%) và các tổ chức nghiên cứu độc lập (7,6%).

Động lực chính đến từ lĩnh vực xuất khẩu và sản xuất công nghiệp. Trong 9 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu tăng 16%, riêng xuất khẩu sang Hoa Kỳ tăng tới 27,7% dù Washington vẫn duy trì thuế nhập khẩu cao.

Sản xuất công nghiệp tăng 10,8%, cao hơn mức 9,4% cùng kỳ 2024. Chỉ số PMI ngành sản xuất duy trì trên ngưỡng 50 điểm ba tháng liên tiếp, phản ánh niềm tin và triển vọng mở rộng của doanh nghiệp.

Song song đó, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục khởi sắc, đạt 18,8 tỷ USD – tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước. Nếu xu hướng này được duy trì, FDI cả năm có thể tiệm cận kỷ lục 25,4 tỷ USD của năm 2024, cho thấy niềm tin mạnh mẽ của các nhà đầu tư quốc tế vào triển vọng trung – dài hạn của Việt Nam.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh tới “mục tiêu chưa từng có trong lịch sử nhân loại”. Ảnh: TTXVN

“Mục tiêu chưa từng có trong lịch sử nhân loại”

Theo Sputnik, song hành cùng tăng trưởng kinh tế, Việt Nam cũng đang đặt ra những mục tiêu mang tính đột phá trong lĩnh vực khoa học – công nghệ. Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác khoa giáo ngày 12/11, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết quá trình phát triển công nghệ của một quốc gia thường trải qua ba giai đoạn: mua – làm chủ – sáng tạo.

Hiện Việt Nam đang ở giai đoạn hai – đã có thể tiếp nhận, vận hành và cải tiến công nghệ, song phần sáng tạo ra công nghệ mới vẫn còn hạn chế.

Theo ông Hùng, nếu không sớm bước sang giai đoạn ba – tự nghiên cứu và sáng tạo công nghệ, Việt Nam sẽ khó có thể vươn lên nhóm nước phát triển. Từ năm 1990 đến nay, có 34 quốc gia thoát khỏi nhóm thu nhập trung bình, nhưng chỉ 10–12 nước trở thành quốc gia phát triển, như Hàn Quốc, Israel, Cộng hòa Czech và Ba Lan.

Bộ trưởng nhấn mạnh, để đạt mục tiêu trở thành nước thu nhập cao vào năm 2045, GDP Việt Nam phải tăng ít nhất 5 lần trong 20 năm tới – tức 10 năm đầu tăng trưởng khoảng 10%, và 10 năm tiếp theo vẫn phải duy trì ở mức 7%.

Ông gọi đây là “mục tiêu chưa từng có trong lịch sử nhân loại”, vô cùng thách thức nhưng là con đường duy nhất để bứt phá trong khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Nếu Việt Nam không đạt được ngưỡng thu nhập cao sau 35 năm kể từ khi bước vào nhóm thu nhập trung bình (năm 2010), nguy cơ rơi vào “bẫy thu nhập trung bình” là rất lớn. Thực tế, Nhật Bản mất 25 năm để vượt qua ngưỡng này, Hàn Quốc mất 32 năm, còn Trung Quốc là 24 năm.

Trước đó, ngày 22/12/2024, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW về “Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia”, coi đây là động lực chiến lược cho phát triển nhanh và bền vững.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng ví nghị quyết này như “Khoán 10” của thời đại mới – nếu Khoán 10 từng tạo ra cuộc cách mạng trong nông nghiệp giúp Việt Nam thoát nghèo, thì Nghị quyết 57 được kỳ vọng sẽ khơi dậy sức sáng tạo, đưa đất nước tiến nhanh trên con đường công nghiệp hóa và số hóa.

Tinh thần của nghị quyết thể hiện ở nguyên tắc quản lý theo mục tiêu, trao quyền tự chủ, chấp nhận rủi ro và đánh giá theo hiệu quả tổng thể, trong đó người thực hiện được hưởng thành quả sáng tạo của chính mình. Bộ trưởng cũng nhấn mạnh cần chuyển từ quản lý đầu vào sang quản lý đầu ra, từ giám sát quá trình sang đánh giá kết quả cuối cùng.

Hiện Bộ Khoa học và Công nghệ đang đặt mục tiêu đo lường cụ thể mức độ tác động của chi tiêu cho khoa học – công nghệ đối với nền kinh tế; nếu không đo được, sẽ không thể coi là hiệu quả.

Bên cạnh đó, Bộ cũng đang xây dựng Đề án quốc gia về khởi nghiệp, với tinh thần “toàn dân khởi nghiệp”, trong đó Nhà nước đóng vai trò kiến tạo, hỗ trợ để bất kỳ cá nhân nào cũng có thể bắt đầu một doanh nghiệp nhỏ mà không cần bộ máy phức tạp.