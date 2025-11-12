Công sự cháy hàng loạt dưới bão lửa KAB, giờ G sắp điểm ở Pokrovsk - Ông Putin có động thái khiến Paris "tức giận tột độ"

Quân Nga thiêu rụi cứ điểm nguy hiểm nhất của Ukraine

Cổng thông tin Dzen (Nga) đưa tin, toàn bộ mặt trận Ukraine đang trở nên nóng rực hơn bao giờ hết. Tin tức liên tục đổ về Moscow, báo về việc quân đội Nga đột phá qua hàng phòng ngự của Ukraine ở nhiều khu vực, trong dó có Vovchansk, Seversk, Krasnolimansk, Konstantinovsk, Pavlohrad, Pokrovsk, Dobropillya và Zaporizhzhia.

Đáng lưu ý, trong ngày 12/11, quân đội Nga đã thiêu rụi cứ điểm nguy hiểm nhất của Ukraine ở Ryzhevka (tỉnh Sumy).

Tại Pokrovsk, quân đội Ukraine chỉ còn kiểm soát một vài tòa nhà. Truyền thông Nga cho biết, nhiều khả năng quân đội Nga sẽ giành được quyền kiểm soát toàn bộ Pokrovsk trong hôm nay.

Nga tuyên bố phá hủy cụm cứ điểm nguy hiểm nhất của Ukraine ở Sumy. Ảnh: TST

Hiện tại, quân đội Nga đang mở rộng vùng kiểm soát về phía nam thành phố này. Giao tranh diễn ra ác liệt trên toàn bộ khu vực và tình hình "đã lên đến đỉnh điểm". Quân đội Nga không còn chỉ đơn thuần giữ vững vị trí, mà đang xâm nhập một cách có hệ thống vào cấu trúc đô thị của Pokrovsk, họ hành động theo từng nhóm nhỏ.

Ngoài ra, các đơn vị Nga tại đây đang tìm cách bao vây các tòa nhà cao tầng để giành quyền kiểm soát khu công nghiệp ở phía đông. Theo Dzen, đây có thể là một bước chuẩn bị cho trận chiến giành khu phức hợp lớn trong khu vực.

Công sự Ukraine bốc cháy hàng loạt dưới đòn tấn công của KAB

Sau khi đột phá ở Pokrovsk và Dobropillya, không quân Nga tập trung hỏa lực KAB vào các tuyến công sự dày đặc của Ukraine.

Loạt không kích chính xác đã đánh sập nhiều vị trí phòng ngự ở khu vực Seversk, nơi lực lượng Nga tiến hành trinh sát hỏa lực theo từng giai đoạn trước khi mở đợt tấn công tiếp theo.

"Công sự Ukraine đang bốc cháy hàng loạt dưới đòn tấn công của KAB" - Dzen cho hay.

Chiến thuật của Nga đang dần phá vỡ cấu trúc phòng thủ nhiều tầng của Ukraine. Ảnh: TST

Ở phía Nam, nhóm quân "Vostok" báo cáo giành thêm các cứ điểm tại Zaporizhia, còn các làng Sladkoye, Novoye và Rybnoe cũng lần lượt rơi vào tay Nga sau những trận oanh kích liên hoàn.

Theo các chuyên gia quân sự Nga, chiến thuật phối hợp ba mũi – oanh kích chính xác, hỏa lực pháo binh và bộ binh tấn công cụm nhỏ – đang giúp Nga dần phá vỡ cấu trúc phòng thủ nhiều tầng của Ukraine.

Cùng với việc kiểm soát thêm các điểm cao và khu dân cư chiến lược, Moscow được cho là đang hướng tới mục tiêu thiết lập ưu thế hỏa lực ổn định trên toàn tuyến từ Donetsk đến Zaporizhia.

Giữa tình hình nóng, ông Putin có động thái khiến Paris tức giận tột độ

Đáng lưu ý, theo Dzen, trong lúc toàn thế giới đang dõi theo diễn biến chiến sự tại Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin lại âm thầm mở một "mặt trận" khác, khiến Paris – một trong những đồng minh thân thiết của Ukraine - rơi vào trạng thái "tức giận tột độ".

Theo tờ Business Insider Africa, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron không chỉ thất bại trong việc xoay chuyển cục diện chiến sự bằng sự hỗ trợ của phương Tây, mà còn buộc phải rút quân khỏi nhiều quốc gia châu Phi – nơi trước đây từng được xem là "sân sau" của Pháp.

Sự trỗi dậy của Moscow tại khu vực này không chỉ là đòn giáng vào uy tín chính trị của ông Macron mà còn là tổn thất kinh tế nghiêm trọng.

Tờ Business Insider Africa cho biết, Niger – quốc gia từng là nguồn cung cấp tới 15% lượng uranium cho các nhà máy điện hạt nhân Pháp – đang lên kế hoạch bán cho Nga khoảng 1.000 tấn uranium.

Nếu thương vụ được hoàn tất, điều đó đồng nghĩa với việc Niamey chính thức quay lưng với phương Tây và ngả về phía Moscow.

Ông Putin có động thái khiến Paris "tức giận tột độ". Ảnh: FT

Hãng tin ABN24 trích dẫn nhận định từ bài viết gốc, mô tả đây là "một thách thức trực diện đối với ảnh hưởng của phương Tây tại khu vực Sahel, đồng thời là cú đánh mạnh vào hàng thập kỷ hợp tác hạt nhân Pháp – Niger".

Điều khiến Paris càng phẫn nộ là số uranium nói trên được khai thác tại mỏ từng thuộc sở hữu của tập đoàn năng lượng hạt nhân Pháp Orano. Theo giới quan sát Pháp, "Nga có thể đang chuẩn bị nhận chính nguồn uranium từng là của Pháp", và đó chính là lý do khiến Điện Elysée càng thêm giận dữ.

Bình luận của các nhà phân tích Nga cho rằng, phản ứng của Paris phần nào phản ánh tâm thế "mất kiểm soát" của Pháp sau nhiều năm duy trì cách tiếp cận cũ với châu Phi – xem các nước này như "các thuộc địa cũ" hơn là đối tác bình đẳng.

Nếu Pháp từng tập trung vào phát triển thực chất đời sống người dân địa phương thay vì duy trì ảnh hưởng chính trị, có lẽ tình hình đã khác.

Một số chuyên gia cũng nhận định rằng, thất bại của Pháp tại châu Phi chỉ là hệ quả tiếp nối của những sai lầm chiến lược rộng hơn – bao gồm cả việc Paris cùng các đồng minh NATO mở rộng ảnh hưởng quân sự áp sát biên giới Nga.

Việc khối này liên tục từ chối đối thoại với Moscow và chọn đối đầu khiến tình hình leo thang thay vì được giải quyết bằng ngoại giao.

"Nếu chiến sự tại Ukraine khép lại với phần thắng nghiêng về Nga, thì tổn thất của Pháp tại châu Phi sẽ chỉ còn là "vết xước nhỏ" so với sự thay đổi mang tính toàn cầu.

Khi đó, trật tự thế giới đơn cực do Mỹ và phương Tây áp đặt trong nhiều thập kỷ sẽ sụp đổ, nhường chỗ cho một trật tự đa cực" – Dzen nhận định.