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Boeing phải bỏ tiền túi hơn 3 tỷ USD cho Dự án Air Force One và chịu lỗ nặng

Bạch Dương
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Boeing đã chịu khoản lỗ 280 triệu USD do công việc chuẩn bị bàn giao 2 máy bay VC-25B dùng làm chuyên cơ Air Force One dành cho Tổng thống Mỹ.

Boeing Air Force One chịu lỗ hơn 3 tỷ USD Trong Dự án chuyên cơ Tổng thống Mỹ - Ảnh 1.

Theo thông báo, một khoản tăng chi phí khác liên quan đến các khoản đầu tư bổ sung nhằm giúp Tập đoàn Boeing đáp ứng yêu cầu và giao chiếc máy bay đầu tiên vào năm 2028.

Chương trình vẫn đang chậm tiến độ vài năm và vượt quá đáng kể ngân sách ban đầu. Do đó, Boeing đã chi hơn 3 tỷ USD từ nguồn vốn riêng của mình cho việc triển khai dự án này.

Trong khi đó, Không lực Mỹ cũng đã phân bổ thêm kinh phí. Đặc biệt vào tháng 12/2025, các điều khoản của hợp đồng đã được thay đổi với mức giá 15,5 triệu USD để đảm bảo thực hiện các công việc liên quan đến hệ thống thông tin liên lạc.

Trong một báo cáo được công bố vào tháng 6, Văn phòng Trách nhiệm Giải trình Chính phủ Mỹ (GAO) lưu ý tổng chi phí ước tính của chương trình đối đã tăng từ 6,263 tỷ USD lên 6,608 tỷ USD trong khoảng thời gian từ tháng 12/2018 đến tháng 8/2025.

Boeing Air Force One chịu lỗ hơn 3 tỷ USD Trong Dự án chuyên cơ Tổng thống Mỹ - Ảnh 2.

Hai chiếc Boeing VC-25A dành cho Tổng thống Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần chỉ trích tình trạng kỹ thuật hiện tại của máy bay VC-25A, được dùng làm chuyên cơ Air Force One (Không lực Một).

Hai chiếc Boeing 747-200B được hiện đại hóa sâu rộng này đã đi vào hoạt động từ năm 1990, và tuổi đời cao của chúng khiến việc bảo trì trở nên khó khăn hơn đáng kể.

Để giải quyết tạm thời khó khăn cho đến khi VC-25B được đưa vào sử dụng, máy bay VC-25B Bridge do Qatar tặng đang tạm thời đảm nhiệm vai trò Không lực Một.

Chiếc phi cơ nói trên đã từng bay đến hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara, nhưng sẽ sớm phải ngừng hoạt động trong khoảng một tháng để hiện đại hóa thêm do lo ngại về khả năng các hệ thống trên máy bay chưa đáp ứng đủ yêu cầu.

Theo The War Zone
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Tags

Tập đoàn Boeing

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