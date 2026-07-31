'Boa' cho shipper giao gấp món đồ cứu mạng, khách không ngờ bị dân mạng tấn công

Kể chuyện mình boa tiền cho shipper giao gấp chế phẩm cứu mạng thân nhân, khách hàng không ngờ bị mình bị bạo lực mạng dữ dội, cho đến khi tài xế lên tiếng bảo vệ.

Theo Sina , câu chuyện về hành vi nhân văn nhưng lại dẫn đến hệ lụy truyền thông không mong muốn này xảy ra tại thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.

Sự việc bắt đầu khi anh Trương Soái Nguyên, tài xế giao hàng công nghệ, đăng nhập hệ thống và tiếp nhận đơn hàng đầu tiên trong ngày. Ngay sau khi hệ thống xác nhận, anh nhận được cuộc gọi khẩn thiết từ phía khách hàng, thông báo mặt hàng cần giao là albumin huyết thanh (loại chế phẩm sinh học quan trọng trong điều trị y tế), bệnh nhân đang ở nhà trong tình trạng nguy cấp và cần sử dụng ngay lập tức.

Để nhấn mạnh tính cấp bách, khách hàng chủ động đề nghị bồi dưỡng thêm 20 nhân dân tệ (khoảng 76 nghìn đồng) tiền boa nếu anh có thể giao hàng trong thời gian ngắn nhất.

Nhận thức rằng tính mạng con người phải được đặt lên hàng đầu, anh Trương lập tức lên đường. Trong sự giám sát chặt chẽ của hệ thống định vị và tuân thủ tuyệt đối các quy định về an toàn giao thông, tài xế này hoàn thành quãng đường dài 8km chỉ trong vỏn vẹn 17 phút, trao đồ tận tay cho gia đình bệnh nhân.

Nam tài xế tốt bụng sau đó phải lên tiếng thanh minh cho khách hàng của mình. (Ảnh: LMP)

Khoảnh khắc nhận được chế phẩm cứu mạng thân nhân, khách hàng không giấu được xúc động. Dù anh Trương liên tục khuyên nhủ gia đình nhanh chóng mang albumin huyết thanh vào trong để cứu bệnh nhân, không cần bận tâm đến shipper, vị khách vẫn kiên quyết yêu cầu quét mã QR để chuyển khoản 50 nhân dân tệ (khoảng 194 đồng) gấp đôi số tiền đã hứa ban đầu nhằm bày tỏ lòng tri ân sâu sắc.

Sau đó, cảm kích trước sự tận tâm của người tài xế, khách hàng viết một bài đăng trên mạng xã hội, muốn lan tỏa năng lượng tích cực và công khai biểu dương tinh thần trách nhiệm của anh Trương.

Nào ngờ, hiệu ứng đám đông trên internet lại dẫn sự việc đi theo chiều hướng tiêu cực. Ngay khi bài viết được đăng tải, một bộ phận lớn cư dân mạng đổ dồn sự chú ý vào con số 50 tệ thay vì hành động cứu người. Làn sóng chỉ trích bùng nổ khi nhiều tài khoản cho rằng tính mạng con người là vô giá, số tiền boa này là “quá bèo bọt”, “không xứng đáng” với nỗ lực đua với tử thần của người tài xế.

Từ một bài đăng tri ân, vị khách hàng bỗng chốc trở thành tâm điểm của chiến dịch bạo lực mạng với vô số lời lẽ tấn công và miệt thị cá nhân.

Thấy câu chuyện bị đám đông trên mạng xã hội bóp méo, anh Trương Soái Nguyên không thể giữ im lặng. Bày tỏ sự xót xa và bức xúc khi khách hàng của mình vô cớ trở thành nạn nhân của bạo lực mạng, nam tài xế sử dụng tài khoản cá nhân để đăng tải bài viết làm rõ mọi chuyện.

Trong bài viết, anh Trương cung cấp thông tin minh bạch nhằm bác bỏ các tin đồn thất thiệt như cự ly giao hàng bị thổi phồng lên 10km, khẳng định quãng đường thực tế là 8km và thời gian di chuyển là 17 phút. Anh đưa ra thông điệp mạnh mẽ về giá trị đạo đức: “Bản thân việc giao thành công đơn hàng cứu mạng đã là một điều mang ý nghĩa to lớn và mang lại cho tôi sự an ủi lớn nhất. Chúng ta không nên và không có quyền dùng số tiền boa để đo đếm lòng biết ơn hay lấy đó làm cớ để chỉ trích người khác”.

Anh hy vọng dư luận ngừng những lời chỉ trích vô cớ, đừng quá vội vã đưa ra những phán xét mang tính áp đặt, vô tình làm lu mờ đi những giá trị cốt lõi về sự tử tế và tình người.