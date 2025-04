Bộ Y tế yêu cầu xử lí loạt người nổi tiếng quảng cáo thực phẩm chức năng sai sự thật

Theo Cục An toàn thực phẩm , đơn vị đã tiếp nhận phản ánh từ báo chí và qua công tác hậu kiểm, phát hiện một số người nổi tiếng, người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội quảng cáo thực phẩm chức năng có dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật.

Đặc biệt, các quảng cáo này có nội dung gây hiểu nhầm về công dụng như thuốc chữa bệnh, dễ khiến người tiêu dùng nhầm lẫn về chất lượng và công dụng sản phẩm. Cụ thể, một số tên tuổi như BTV Quang Minh, diễn viên Vân Hugo, NSND Hồng Vân… được cho là xuất hiện trong các nội dung quảng cáo loại sữa không đúng quy định, gây xôn xao dư luận. Các quảng cáo này lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, trong đó có video trên Facebook có dấu hiệu vi phạm pháp luật về quảng cáo thực phẩm.

Cục An toàn thực phẩm nhận được phản ánh một số người nổi tiếng, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội đang quảng cáo thực phẩm, thực phẩm chức năng có dấu hiệu vi phạm quy định về quảng cáo thực phẩm.

Để tăng cường hiệu lực pháp luật và kịp thời ngăn chặn các hành vi quảng cáo sai sự thật, Cục An toàn thực phẩm đề nghị các đơn vị chức năng phối hợp kiểm tra, xử lí nghiêm các hành vi vi phạm đã được phản ánh, đồng thời thông báo kết quả để tổng hợp báo cáo.

Bên cạnh đó, thực hiện Kế hoạch số 337/KH-BCĐTƯATTP ngày 21/3/2025 của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã chỉ đạo Sở Y tế các tỉnh, thành phố; Sở An toàn thực phẩm TP.HCM; Ban Quản lí An toàn thực phẩm TP. Đà Nẵng tăng cường công tác hậu kiểm, đặc biệt trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2025.

Công tác hậu kiểm được yêu cầu tập trung vào các nhóm sản phẩm có nguy cơ cao, đã từng phát hiện vi phạm hoặc có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe các đối tượng nhạy cảm như người già, trẻ em…

Đồng thời, các địa phương được yêu cầu đẩy mạnh kiểm tra tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kiểm tra hồ sơ công bố, hồ sơ quảng cáo và phối hợp với cơ quan chức năng xử lí nghiêm các hành vi vi phạm. Cục An toàn thực phẩm nhấn mạnh, việc xử lí triệt để các sai phạm trong quảng cáo thực phẩm không chỉ góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, mà còn nâng cao hiệu quả quản lí nhà nước về an toàn thực phẩm trong bối cảnh thị trường ngày càng phát triển mạnh mẽ, nhất là trên nền tảng mạng xã hội.