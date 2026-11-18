Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc một lô dung dịch vệ sinh phụ nữ loại 125 ml do sản phẩm lưu thông có công thức không đúng với hồ sơ đã công bố.

Theo công văn của Cục Quản lý Dược, sản phẩm bị đình chỉ lưu hành và thu hồi là dung dịch vệ sinh phụ nữ Floracy Intimate Wash, đóng hộp 1 chai 125 ml, số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 246070/24/CBMP-QLD.

Lô sản phẩm bị thu hồi mang số lô 241278, ngày sản xuất 4/12/2024 và hạn sử dụng đến ngày 4/12/2027. Công ty TNHH sản xuất và đầu tư phát triển Thuận Phát là đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường. Nhà sản xuất là Beyaz Kozmetik Ithalat Ihracat San Ve Tic.Ltd.Ști (Thổ Nhĩ Kỳ). Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội là đơn vị nhập khẩu, còn Công ty TNHH dược phẩm VNP phụ trách phân phối.

Phát hiện thành phần không có trong công thức đã công bố

Trước đó, Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi đã lấy mẫu sản phẩm tại Nhà thuốc Tuấn Yên, địa chỉ 504 Hai Bà Trưng, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi để kiểm tra chất lượng.

Kết quả kiểm nghiệm cho thấy mẫu thử có chứa Acid sorbic và muối của chất này. Đây là thành phần không có trong công thức sản phẩm đã được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Một lô dung dịch vệ sinh phụ nữ Floracy Intimate Wash bị thu hồi trên toàn quốc vì sai lệch công thức (Ảnh minh họa: AI)

Sau khi có kết quả kiểm nghiệm, Công ty TNHH sản xuất và đầu tư phát triển Thuận Phát đã gửi các văn bản giải trình vào ngày 4/8/2026 và 23/10/2026, kèm theo tài liệu do nhà sản xuất Beyaz Kozmetik cung cấp.

Theo nội dung giải trình của doanh nghiệp, nhà sản xuất cho biết không phát hiện việc sử dụng Acid sorbic hoặc muối sorbat trong quá trình sản xuất sản phẩm.

Tuy nhiên, qua rà soát hồ sơ lô sản xuất kèm theo các văn bản giải trình, Cục Quản lý Dược phát hiện một số sai lệch trong quá trình xác định tỷ lệ nguyên liệu. Cụ thể, nhà sản xuất chưa quy đổi khối lượng nguyên liệu theo hàm lượng thực tế trước khi cân, dẫn đến tỷ lệ một số thành phần trong công thức sản xuất không phù hợp với hồ sơ công bố.

Cục Quản lý Dược chỉ rõ, Texapon chứa 68% Sodium Laureth Sulfate; Betain 45 chứa 44% Cocamidopropyl Betaine; Teqpon SE chứa 32% Disodium Laureth Sulfosuccinate.

Bên cạnh đó, tài liệu Bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất (MSDS) mà doanh nghiệp cung cấp cũng không tương ứng với nguyên liệu thực tế được sử dụng. Cụ thể, MSDS của Galaxy CAPB Plus được sử dụng thay cho tài liệu của Betain 45, trong khi MSDS của Sabosol SE được sử dụng thay cho Teqpon SE.

Từ những sai lệch trên, Cục Quản lý Dược xác định sản phẩm mỹ phẩm lưu thông có công thức không đúng như hồ sơ đã công bố. Đây là lý do cơ quan quản lý yêu cầu đình chỉ lưu hành và thu hồi lô sản phẩm nói trên trên phạm vi toàn quốc.

Yêu cầu thu hồi và rà soát các lô sản phẩm liên quan

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo đến các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô Floracy Intimate Wash bị thu hồi và trả lại sản phẩm cho cơ sở cung ứng.

Các cơ quan chức năng có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện thu hồi, đồng thời xử lý những tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành.

Đối với Công ty TNHH sản xuất và đầu tư phát triển Thuận Phát, Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội và Công ty TNHH dược phẩm VNP, Cục Quản lý Dược yêu cầu phối hợp gửi thông báo thu hồi đến các đơn vị phân phối, sử dụng sản phẩm; tiếp nhận hàng hóa bị trả lại và tổ chức thu hồi lô sản phẩm không đáp ứng quy định.

Đáng chú ý, các doanh nghiệp còn phải rà soát toàn bộ các lô Floracy Intimate Wash loại 125 ml đã nhập khẩu, không chỉ thu hồi lô vi phạm nêu trên mà còn phải thu hồi những lô khác có vi phạm tương tự nếu phát hiện. Kết quả thực hiện phải được báo cáo về Cục Quản lý Dược trước ngày 5/12/2026.

Ngoài ra, Sở Y tế TP. Hà Nội được giao giám sát việc thu hồi của ba doanh nghiệp liên quan, đồng thời kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty TNHH sản xuất và đầu tư phát triển Thuận Phát. Cơ quan này phải xử lý vi phạm theo quy định và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trước ngày 20/12/2026.

Nguồn: Cục quản lý Dược - Bộ Y Tế