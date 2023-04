Bộ Y tế: Việt Nam vẫn đang kiểm soát được dịch COVID-19

Theo nhận định của Bộ Y tế, ca mắc COVID-19 xu hướng tăng từ đầu tháng 4 đến nay. Cụ thể, trong 7 ngày (từ 5/4 - 11/4) có 639 ca mới, trung bình 90 trường hợp mắc mới mỗi ngày, tăng 3,8 lần so với 7 ngày trước đó. Trong đó nhóm từ 50 tuổi trở lên ghi nhận 193 ca (chiếm 30,2%).

Số ca nặng cũng có xu hướng gia tăng, trung bình 1-2 trường hợp nặng nhập viện mỗi ngày. Trong khi đó, tỷ lệ tiêm vaccine tại một số địa phương chưa đạt mục tiêu đề ra.

Bộ Y tế đánh giá trên phạm vi toàn cầu, tỷ lệ nhập viện, chuyển nặng và tử vong do COVID-19 đã giảm đáng kể so với một năm trước. Việt Nam nhiều tháng trước đó ghi nhận số ca nhiễm rất thấp, có ngày chỉ hơn 10 ca. Dù vậy, vẫn có một số nhóm nguy cơ cao mắc bệnh nghiêm trọng và tử vong, bao gồm người mắc bệnh nền, người bị suy giảm miễn dịch, phụ nữ mang thai, do đó cần tập trung ưu tiên bảo vệ.