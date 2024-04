Bộ Y tế vào cuộc vụ học sinh lớp 5 tử vong nghi ngộ độc thực phẩm

Cục An toàn thực phẩm cho biết đã nhận được thông tin từ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Khánh Hòa về vụ việc một học sinh lớp 5 , trường Tiểu học Vĩnh Trường, phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tử vong chưa rõ nguyên nhân vào sáng ngày 5/4; một số học sinh khác cùng trường Tiểu học Vĩnh Trường và trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo, thành phố Nha Trang có triệu chứng nghi ngờ ngộ độc sau khi ăn sáng tại các hàng quán và người bán hàng rong xung quanh các trường.

Đặc biệt trong thời gian từ đầu năm 2024, trên địa bàn thành phố Nha Trang cũng đã xảy ra liên tiếp các vụ ngộ độc thực phẩm .

Trước tình hình trên, Cục An toàn thực phẩm đã có Công văn số 711/ATTP-NĐTT ngày 5/4/2024 đề nghị Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bản tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho bệnh nhân, trong trường hợp cần thiết có thể xin hỗ trợ hội chẩn chuyên môn với Bệnh viện tuyến trên.

Phối hợp các cơ quan chức năng có liên quan điều tra, xử lý, xác định nguyên nhân vụ việc và công khai thông tin kịp thời để tránh gây hoang mang trong dư luận xã hội. Phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có).

Phối hợp các cơ quan chính quyền và cơ quan chức năng ngành Giáo dục và Đào tạo tại địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo an toàn thực phẩm tại khu vực trường học (bếp ăn trường học, cơ sở cung cấp dịch vụ ăn uống, các đối tượng, cơ sở kinh doanh thực phẩm xung quanh trường học). Nâng cao trách nhiệm của Ban Giám hiệu nhà trường, Ban phụ huynh học sinh trong công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm tại khu vực trường học.

Tập trung triển khai các nội dung Công văn số 557/ATTP-NĐTT ngày 21/3/2024 của Cục An toàn thực phẩm về việc bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm năm 2024. Báo cáo kết quả triển khai về Cục An toàn thực phẩm theo quy định.