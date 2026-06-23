Bộ Y tế thu hồi 286 số tiếp nhận phiếu công bố mỹ phẩm: LEMONADE, Focallure, Johnson’s, Neutrogena,... cũng có tên

Cục Quản lý Dược đề xuất thu hồi 286 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm của 21 doanh nghiệp theo đề nghị tự nguyện từ các đơn vị liên quan. Trong danh mục bị thu hồi có nhiều thương hiệu quen thuộc với người tiêu dùng như Johnson’s, Neutrogena, Aveeno, Listerine, Focallure và Lemonade.

Ngày 22/6, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành dự thảo quyết định về việc thu hồi 286 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được cấp cho nhiều doanh nghiệp trên cả nước.

Theo đó, việc thu hồi được thực hiện đối với 286 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm thuộc danh mục kèm theo quyết định. Các sản phẩm do 21 doanh nghiệp đứng tên công bố và chịu trách nhiệm đưa ra thị trường, bao gồm nhiều nhóm mỹ phẩm chăm sóc da, chăm sóc tóc, mỹ phẩm trang điểm, sản phẩm vệ sinh cá nhân và chăm sóc trẻ em.

Lý do thu hồi được Cục Quản lý Dược nêu rõ là các doanh nghiệp đã có văn bản đề nghị thu hồi tự nguyện số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do không còn nhu cầu kinh doanh các sản phẩm này.

Danh sách các doanh nghiệp đề nghị thu hồi gồm có Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Châu Linh, Công ty Cổ phần Dược phẩm Tedis - Việt Hà, Công ty TNHH Thương mại Khánh Linh An, Công ty TNHH TMDV Hà Lâm, Công ty TNHH Alice Cao, Công ty TNHH Thương mại FSC, Công ty Cổ phần Benice, Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Five Grains, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Xuất nhập khẩu Ngọc An Khang, Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Thương mại và Dịch vụ Thiên Phúc, Công ty Cổ phần MBB Retail, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu K-BIG Việt Nam, Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu YOBE, Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu ANC Việt Nam, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Mỹ phẩm Anh Thư, Công ty TNHH Lotus An Việt, Công ty Cổ phần GENA Thái Bình Dương, Công ty TNHH GDT Korea, Công ty TNHH PJSB, Công ty TNHH JNTL Consumer Health (Việt Nam) và Công ty TNHH Focallure Cosmetic (Việt Nam).

Danh mục thu hồi bao gồm nhiều thương hiệu và sản phẩm quen thuộc trên thị trường như Lemonade, Johnson’s, Neutrogena, Aveeno, Listerine, OGX, Focallure, Farmstay, Yobe, Groundplan, Huskin, SKINRAY, ...

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm có tên trong danh mục bị thu hồi ra thị trường và Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố có trách nhiệm thi hành quyết định theo quy định.

Danh sách các sản phẩm mỹ phẩm bao gồm: