HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bộ Y tế thông báo đặc biệt tới toàn bộ phụ huynh có con em dưới 6 tuổi

Đinh Anh
|

Các gia đình có con em dưới 6 tuổi cần nắm rõ thông tin này để tránh mất quyền lợi.

Bộ Y tế vừa ban hành "Hướng dẫn chuyên môn về khám sức khỏe định kỳ cho trẻ dưới 6 tuổi", có hiệu lực từ tháng 7/2026. Theo đó, toàn bộ trẻ dưới 6 tuổi trên toàn quốc sẽ được khám sức khỏe định kỳ miễn phí ít nhất mỗi năm một lần.

Trẻ sẽ được kiểm tra tình trạng tiêm chủng khi khám sức khỏe định kỳ miễn phí hàng năm - Ảnh: VGP/HM

Nội dung khám bao gồm: Các dấu hiệu sinh tồn; Đánh giá tình trạng dinh dưỡng; Đánh giá sự phát triển tinh thần, vận động; Đánh giá tiêm chủng; Thăm khám toàn thân và các bộ phận như da, đầu - cổ, mắt, tai mũi họng, răng miệng, hô hấp, tim mạch, bụng và các cơ quan sinh dục, cơ xương khớp, thần kinh, phát hiện nguy cơ tự kỷ.

Địa điểm khám ưu tiên tổ chức tại Trạm y tế xã/phường khi có đủ nhân lực, trang thiết bị và dụng cụ khám đáp ứng yêu cầu chuyên môn hoặc địa điểm khám sức khỏe lưu động được bố trí hợp lý, thuận tiện cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ/người giám hộ trẻ đưa trẻ đi khám bảo đảm an toàn, đủ nhân lực, trang thiết bị.

Hoạt động này cũng có thể triển khai tại các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập các cấp khám bệnh, chữa bệnh ban đầu và cơ bản, khi bố trí đủ nhân lực, trang thiết bị và dụng cụ khám đáp ứng yêu cầu chuyên môn.

Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị triển khai khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho trẻ dưới 6 tuổi, lập hồ sơ khám theo mẫu thống nhất và cập nhật vào Sổ sức khỏe điện tử. Dữ liệu này bảo đảm liên thông với hệ thống thông tin quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế và cổng tiếp nhận dữ liệu của Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế theo quy định hiện hành.

Khi tổ chức khám, Bộ Y tế yêu cầu phải xây dựng kế hoạch, thông báo rộng rãi đến phụ huynh, người chăm sóc trẻ và lập danh sách trẻ theo từng thôn, tổ dân phố để bố trí lịch phù hợp.

Mỗi dây chuyền khám cần 1 bác sĩ, 1 y sĩ hoặc điều dưỡng hoặc hộ sinh phụ trách đo các chỉ số cơ bản và 1 nhân viên y tế hỗ trợ. Toàn bộ nhân sự đều phải được tập huấn về quy trình. Căn cứ thực tiễn về nhân lực y tế và số lượng trẻ đến khám, đơn vị bố trí một hoặc nhiều dây chuyền khám trong một buổi khám.

Trong buổi khám, bác sĩ sẽ khai thác tiền sử bệnh tật của trẻ từ khi sinh và tiền sử bệnh của mẹ trong thai kỳ; khám, tư vấn can thiệp hoặc hướng dẫn theo dõi sức khỏe toàn diện của trẻ. Trường hợp trẻ có dấu hiệu bất thường hoặc nghi ngờ mắc bệnh, bác sĩ sẽ tư vấn chuyển cơ sở y tế phù hợp để khám và điều trị kịp thời.

Kết quả khám sẽ được tổng hợp, đánh giá và lập sổ sức khỏe điện tử; Liên thông, chia sẻ dữ liệu khám sức khỏe định kỳ và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành y tế với hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế theo quy định hiện hành.

google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

01:04
Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

01:20
Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

01:33
Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

01:31
Hà Nội vừa thông qua nghị quyết ưu tiên về nhà ở cho người thuộc diện thu hồi đất

Hà Nội vừa thông qua nghị quyết ưu tiên về nhà ở cho người thuộc diện thu hồi đất

01:13
Nghỉ hưu sớm 5 năm không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu: Điều kiện thực tế là gì?

Nghỉ hưu sớm 5 năm không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu: Điều kiện thực tế là gì?

01:03
Nếu về Việt Nam, xe tay ga cốp nhỉnh hơn Lead, đầy bình đi hơn 400 km sẽ cạnh tranh Vision và FreeGo

Nếu về Việt Nam, xe tay ga cốp nhỉnh hơn Lead, đầy bình đi hơn 400 km sẽ cạnh tranh Vision và FreeGo

01:38
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại